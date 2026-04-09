Στην κηδεία ενός άνδρα στο Μεξικό σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όταν δύο γυναίκες τσακώθηκαν έντονα πάνω από το φέρετρο, διεκδικώντας ποια ήταν η αγαπημένη του εκλιπόντα.

Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, η πρώτη γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο λέγοντας «αγάπη μου, θα μου λείψεις», προκαλώντας την αντίδραση της δεύτερης, που φώναξε «ποια είσαι;».

Por fin encontré el video de la esposa y la amante peleando en el funeral.



Video de TV Azteca Yucatán. pic.twitter.com/D1yrp8igSx — Vigia Ciudadano (@VigiaCiudadano7) April 8, 2026

Όταν η πρώτη αποκάλυψε τη σχέση της με τον θανόντα, οι δύο γυναίκες σχεδόν άνοιξαν το φέρετρο, με την ένταση να κορυφώνεται και τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν σοκαρισμένοι την απίστευτη σύγκρουση.