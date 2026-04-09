Στην κηδεία ενός άνδρα στο Μεξικό σημειώθηκε ένα απίστευτο περιστατικό, όταν δύο γυναίκες τσακώθηκαν έντονα πάνω από το φέρετρο, διεκδικώντας ποια ήταν η αγαπημένη του εκλιπόντα.
Σύμφωνα με βίντεο που κυκλοφόρησε, η πρώτη γυναίκα στάθηκε δίπλα στο φέρετρο λέγοντας «αγάπη μου, θα μου λείψεις», προκαλώντας την αντίδραση της δεύτερης, που φώναξε «ποια είσαι;».
Όταν η πρώτη αποκάλυψε τη σχέση της με τον θανόντα, οι δύο γυναίκες σχεδόν άνοιξαν το φέρετρο, με την ένταση να κορυφώνεται και τους παρευρισκόμενους να παρακολουθούν σοκαρισμένοι την απίστευτη σύγκρουση.