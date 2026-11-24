Μάιλι Σάιρους: Ποια καλεσμένη δεν έμαθε για το dress code - Εμφανίστηκε με κίτρινο φόρεμα ενώ όλοι φορούσαν μαύρα - Wikimedia Commons

Η Μάιλι Σάιρους παντρεύτηκε τον Μαξ Μοράντο: Δάκρυσε την ώρα που εκείνος διάβαζε τους όρκους του (βίντεο – φωτογραφίες)

Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η Μάιλι Σάιρους παντρεύτηκε τον Μαξ Μοράντο σε κλειστή τελετή στο Παλμ Σπρινγκς, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού.

Η εμφάνιση της καλεσμένης Μπελχίκα Βάργκας με κίτρινο φόρεμα προκάλεσε έντονα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς παραβίασε τον ενδυματολογικό κώδικα.

Η αδελφή της Βάργκας διευκρίνισε ότι η καλεσμένη δεν γνώριζε για την υποχρέωση ενδυμασίας σε μαύρες αποχρώσεις κατά τη διάρκεια της τελετής.

Η επιλογή του συγκεκριμένου συνόλου αποδόθηκε σε άγνοια των οδηγιών και όχι σε πρόθεση της καλεσμένης να προκαλέσει ή να ξεχωρίσει στην εκδήλωση.

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Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο από τον γάμο της Μάιλι Σάιρους με τον Μαξ Μοράντο προκάλεσε πλήθος σχολίων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πρόκειται για την Μπελχίκα Βάργκας, σύζυγο του μουσικού παραγωγού και ηχολήπτη Σον Έβερετ, ο οποίος διατηρεί στενή φιλία με την τραγουδίστρια. Η ενδυματολογική της επιλογή την έκανε να ξεχωρίσει στις φωτογραφίες από την εκδήλωση, με αποτέλεσμα να βρεθεί στο επίκεντρο της διαδικτυακής συζήτησης.

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Ο γάμος της Μάιλι Σάιρους και η εμφάνιση που ξεχώρισε

Η Μάιλι Σάιρους και ο 28χρονος μουσικός Μαξ Μοράντο παντρεύτηκαν το Σάββατο 21 Νοεμβρίου 2026, σε μια κλειστή τελετή στο Παλμ Σπρινγκς της Καλιφόρνιας. Ο γάμος πραγματοποιήθηκε στους κήπους της πρώην κατοικίας του Φρανκ Σινάτρα, παρουσία συγγενών και στενών φίλων του ζευγαριού.

Η νύφη επέλεξε ένα μακρύ λευκό φόρεμα, ενώ οι περισσότεροι προσκεκλημένοι κινήθηκαν σε μαύρες αποχρώσεις, ακολουθώντας τον ενδυματολογικό κώδικα. Ωστόσο, στις φωτογραφίες που τραβήχτηκαν από ψηλά, η παρουσία της Μπελχίκα Βάργκας ξεχώρισε αμέσως λόγω της διαφορετικής χρωματικής επιλογής της.

Η Βάργκας είναι γραφίστρια και διατηρεί χαμηλό προφίλ, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο σύζυγός της, Σον Έβερετ, είναι γνωστός μουσικός παραγωγός και ηχολήπτης, με συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες της διεθνούς μουσικής σκηνής, ανάμεσά τους και η Μάιλι Σάιρους.

Η εξήγηση για το κίτρινο σύνολο και τα σχόλια στα social media

Η εμφάνιση της καλεσμένης δεν άργησε να προκαλέσει αντιδράσεις στο διαδίκτυο. Αρκετοί χρήστες σχολίασαν ότι η επιλογή της δεν ταίριαζε με το ύφος της εκδήλωσης, ενώ ορισμένοι υποστήριξαν ότι θα έπρεπε να είχε ενημερωθεί ή ακόμη και να της είχε ζητηθεί να αλλάξει ρούχα.

Ανάμεσα στα σχόλια που συγκέντρωσαν την προσοχή ήταν και εκείνα που έθεταν ζήτημα σεβασμού προς τους κανόνες της γαμήλιας δεξίωσης.

Τη δική της απάντηση έδωσε η αδελφή της Μπελχίκα Βάργκας, εξηγώντας ότι η ίδια δεν γνώριζε πως οι καλεσμένοι έπρεπε να φορούν μαύρα. Όπως ανέφερε, ο σύζυγός της είναι στενός φίλος της Μάιλι Σάιρους, ωστόσο η ίδια δεν είχε λάβει ενημέρωση για τον συγκεκριμένο ενδυματολογικό κώδικα.

Έτσι, σύμφωνα με την εξήγηση της αδελφής της, η εμφάνιση με το κίτρινο σύνολο δεν ήταν μια συνειδητή προσπάθεια να τραβήξει την προσοχή, αλλά αποτέλεσμα άγνοιας των ενδυματολογικών οδηγιών.

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