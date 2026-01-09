Η εν ψυχρώ δολοφονία της 37χρονης Ρενέ Νικόλ Γκουντ στην Μινεάπολη από έναν πράκτορα της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ, της περιβόητης ICE, έχει προκαλέσει την οργισμένη αντίδραση των Αμερικανών, καθώς αντιλαμβάνονται ότι κανείς δεν είναι πλέον ασφαλείς μέσα στην ίδια του τη χώρα.

Η δολοφονία με μια σφαίρα στο κεφάλι της Ρενέ Γκούντ, σχεδόν 2 χλμ από το σημείο που το 2020 ένας αστυνομικός δολοφόνησε με παρόμοιο τρόπο τον Τζόρτζ Φλόιντ, έχει μια σημαντική διαφορά για τους Αμερικανούς. Η Ρενέ ήταν λευκή, Αμερικανίδα και γυναίκα σε αντίθεση με τον Τζορτζ Φλόιντ, που ήταν αφροαμερικανός άνδρας «με παραβατική συμπεριφορά», όπως είχαν τότε ισχυριστεί οι αρχές.

Το κίνημα «Black Life Matters» που δημιουργήθηκε και γιγαντώθηκε σε όλο τον κόσμο, οδηγώντας χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους, υπερασπίστηκε τις ζωές των φτωχών Αφροαμερικανών που ζούν στην Μινεάπολη. Αυτή τη φορά όμως, το θύμα είναι μια λευκή Αμερικανίδα μητέρα.

🚨 BREAKING: Minneapolis Police Chief Brian O’Hara just directly contradicted Donald Trump.



O’Hara confirmed Renee Nicole Good was the ONLY person injured in today’s incident.



That flatly contradicts Trump’s claim that an ICE officer was injured and recovering in the hospital.… pic.twitter.com/lkYcWgOjdC January 8, 2026

Το χειρότερο όμως σε αυτή την θλιβερή ιστορία, είναι ότι στις ΗΠΑ η πιθανότητα να αποδοθεί δικαιοσύνη για την δολοφονία ενός πολίτη από αστυνομικό ή ομοσπονδιακό πράκτορα είναι ισχνή, όταν μάλιστα ο πρόεδρος της χώρας, έσπευσε να «δώσει άλλοθι» σ’ έναν εκπαιδεύμενο αστυνομικό, ο οποίος κρατούσε όπλο, απέναντι σε έναν άοπλο πολίτη.

Ο πρόεδρος μίλησε… πριν από τη Δικαιοσύνη. Ισως γι’ αυτό το μεγάλο ερώτημα είναι αν ο αστυνομικός θα οδηγηθεί σε δίκη και εάν υπάρχει η πιθανότητα να καταδιαστεί όταν η Αμερικανική νομοθεσία έχει φροντίσει να τους εξασφαλίσει ασυλία και ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας, άλλοθι λέγοντας, πως «ο αστυνομικός φοβόταν για τη ζωή του».

Θα δικαστεί ο πράκτορας;

Ο νόμος περί χρήσης βίας στη Μινεσότα επιτρέπει στην πολιτειακή αστυνομία να χρησιμοποιεί θανατηφόρα βία μόνο στην περίπτωση που οι αστυνομικοί κινδυνεύουν και προσπαθήσουν να προστατεύσουν τον εαυτό τους ή άλλους από θάνατο ή σοβαρή βλάβη. Κάτι ανάλογο αναφέρει και η ομοσπονδιακή νομοθεσία.

Οι ομοσπονδιακοί πράκτορες γενικά έχουν ασυλία από την κρατική δίωξη για ενέργειες εν ώρα υπηρεσίας. Η ασυλία αυτή ωστόσο, ισχύει μόνο όταν ο αστυνομικός λειτουργούσε κάτω από συγκεκριμένες εντολές οι οποίες ήταν σύμφωνες με τον ομοσπονδιακό νόμο, ήταν απαραίτητες και σωστές.

Ο πράκτορας θα μπορούσε ωστόσο να παραπεμφθεί στο ομοσπονδιακό δικαστήριο, εάν η Μινεσότα απαγγείλει κατηγορίες. Σε αυτή την περίπτωση ο αστυνμιός θα κληθεί να αποδείξει ότι η πράξη του είναι στο πλαίσιο της ασυλίας και η πολιτεία θα πρέπει να αποδείξει ότι οι ενέργειες ήταν εκτός των επίσημων καθηκόντων του ή ήταν αντικειμενικά παράλογες ή σαφώς παράνομες. Εάν ένας δικαστής αποφάνθηκε ότι ο αστυνομικός έχει ασυλία, η υπόθεση θα απορριφθεί και η πολιτεία δεν θα μπορεί να τον κατηγορήσει ξανά.

In a video filmed moments after the fatal ICE shooting of Renee Nicole Good in Minneapolis on January 7 a woman is heard sobbing as she identifies herself as the victim's wife, while federal agents surround the car and confront people recording the scene https://t.co/J8UQ8jPiNR pic.twitter.com/ZQFsvAPbVv — Reuters (@Reuters) January 8, 2026

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς μπορούν να απαγγείλουν κατηγορίες σε αστυνομικούς για θανατηφόρους πυροβολισμούς, αλλά οι κατηγορίες αυτές είναι σπάνιες.

Οι εισαγγελείς θα πρέπει να αποδείξουν ότι ο αστυνομικός γνώριζε ότι η συμπεριφορά του ήταν παράνομη ή ενήργησε με απερίσκεπτη αδιαφορία για τα συνταγματικά όρια της εξουσίας του, κάτι που είναι δύσκολο να αποδειχθεί σε Αμερικανικό δικαστήριο.



Εκτός από την ομοσπονδιακή ασυλία, ο πράκτορας θα μπορούσε να υποστηρίξει ότι οι ενέργειές του ήταν εύλογες βάσει του Συντάγματος, ότι ενήργησε σε αυτοάμυνα ή ότι δεν ενήργησε με πρόθεση να βλάψει ή να σκοτώσει τη γυναίκα.

Να σημειωθεί, ότι ο Ντέρεκ Σόβιν, ο λευκός αστυνομικός από τη Μινεάπολη που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ, καταδικάστηκε σε κάθειρξη 22,5 χρόνων από ομοσπονδιακό δικαστήριο αφού παραδέχθηκε την ενοχή του.

