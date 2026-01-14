Ακόμη ένα βίαιο περιστατικό με πρωταγωνιστές πράκτορες της ICE καταγράφηκε στη Μινεσότα την Τρίτη 13 Ιανουαρίου, λιγότερο από μία εβδομάδα μετά τον θανάσιμο πυροβολισμό 47χρονης μητέρας τριών παιδιών στη Μινεάπολη.

Όπως βλέπουμε και στο βίντεο, ομοσπονδιακοί πράκτορες της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) απομάκρυναν με τη βία μία γυναίκα από το αυτοκίνητό της, υποστηρίζοντας ότι παρεμπόδιζε επιχείρηση επιβολής της μεταναστευτικής νομοθεσίας.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποτυπώνουν τις χαοτικές στιγμές που ακολούθησαν, όταν η οδηγός στάθμευσε το όχημά της κατά μήκος των λωρίδων κυκλοφορίας, εμποδίζοντας τη διέλευση οχημάτων της ICE, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας εναντίον της υπηρεσίας στη Μινεάπολη.

Στο βίντεο φαίνεται ότι οι πράκτορες προσπάθησαν να απομακρύνουν διαδηλωτές από το σημείο, ενώ πλησίασαν την οδηγό, η οποία φαίνεται να είχε «στριμώξει» τους πράκτορες ανάμεσα στο όχημά της και άλλο αυτοκίνητο που είχε μπλοκάρει τον δρόμο. Στη συνέχεια, οι πράκτορες έσπασαν το παράθυρο του συνοδηγού, ενώ ακούγονται φωνές από παρευρισκόμενους να καλούν τη γυναίκα να αποχωρήσει, φωνάζοντας «πάμε, πάμε, πάμε».

Μαζικές κινητοποιήσεις

Το περιστατικό σημειώνεται ενώ στην πολιτεία βρίσκονται σε εξέλιξη μαζικές διαμαρτυρίες, μετά τον θάνατο της 47χρονης Renee Nicole Good στις 7 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της αστυνομίας, δεκάδες χιλιάδες διαδηλωτές έχουν συμμετάσχει σε συγκεντρώσεις και πορείες κατά της συνεχιζόμενης παρουσίας της ICE στην ευρύτερη περιοχή της Μινεάπολης και του Σεντ Πολ.