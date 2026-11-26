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Η Ρωσίδα διαγωνιζόμενη Αλεξάντρα Στάσκεβιτς συγκέντρωσε την προσοχή των χρηστών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρά τον αποκλεισμό της από την τελική τριαντάδα.

Πολλοί χρήστες εξέφρασαν τον θαυμασμό τους για την εμφάνιση της Στάσκεβιτς και αμφισβήτησαν την απόφαση της κριτικής επιτροπής να μην την προκρίνει.

Η εικοσιενός ετών Αλεξάντρα Στάσκεβιτς διαθέτει σημαντική αθλητική πορεία στο cheerleading, ενώ παράλληλα σπουδάζει δημοσιογραφία στο Κρατικό Πανεπιστήμιο του Τιουμέν.

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Μπορεί το στέμμα της Miss Universe 2026 να κατέκτησε η Τζένιφερ Μπαρέτο από το Πουέρτο Ρίκο, ωστόσο μία άλλη διαγωνιζόμενη έχει καταφέρει να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον στα social media. Ο λόγος για τη Ρωσίδα Αλεξάντρα Στάσκεβιτς, η οποία, παρά το γεγονός ότι δεν προκρίθηκε στην τελική 30άδα, δέχεται πλήθος κολακευτικών σχολίων για την εμφάνισή της.

Ο επετειακός, 75ος διαγωνισμός ομορφιάς πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 24 Νοεμβρίου στο Σαν Χουάν του Πουέρτο Ρίκο, με τη συμμετοχή 116 διαγωνιζόμενων από χώρες και περιοχές ολόκληρου του κόσμου. Η 27χρονη Τζένιφερ Μπαρέτο αναδείχθηκε νικήτρια, όμως η 21χρονη Στάσκεβιτς βρέθηκε στο επίκεντρο συζητήσεων στο X.

Beautiful Russian contestant Alexandra Stashkevich has advanced to the semifinals of Miss Universe 2026. An angelic face, a Caspian-inspired gaze, and gorgeous ornate accessories. I really hope she wins the crown. She perfectly embodies European beauty. https://t.co/dmTr5H0SIn November 25, 2026

Miss Universe: Τα αποθεωτικά σχόλια για τη Ρωσίδα διαγωνιζόμενη

Κάτω από αναρτήσεις με φωτογραφίες της από τον διαγωνισμό, χρήστες εκφράζουν τον θαυμασμό τους για την εμφάνιση και την ομορφιά της. «Οι Ρωσίδες είναι υπέροχες», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε: «Αυτό είναι το πραγματικό πρόσωπο της ομορφιάς».

«Είναι τόσο υπέροχη, γι’ αυτό τη μισούν», ανέφερε ένα ακόμη σχόλιο, με αρκετούς να συμφωνούν ότι η Στάσκεβιτς ξεχώρισε, παρά το γεγονός ότι δεν κατάφερε να περάσει στην επόμενη φάση.

Η μη πρόκρισή της στην τελική 30άδα προκάλεσε, μάλιστα, απορίες και αντιδράσεις. «Πώς είναι δυνατόν να μην μπήκε καν στην πρώτη 30άδα;» αναρωτήθηκε ένας χρήστης, ενώ άλλος υποστήριξε ότι η Ρωσίδα άξιζε τουλάχιστον μία θέση στην πρώτη 12άδα. Ο ίδιος σχολιαστής αναφέρθηκε και σε φωτογραφία της στην οποία εμφανίζεται με ελάχιστο μακιγιάζ, επισημαίνοντας ότι η φυσική της ομορφιά ήταν αρκετή για να τραβήξει τα βλέμματα.

«Ένα αγγελικό πρόσωπο, ένα βλέμμα εμπνευσμένο από την Κασπία και πανέμορφα, περίτεχνα αξεσουάρ. Ελπίζω πραγματικά να κερδίσει το στέμμα. Ενσαρκώνει τέλεια την ευρωπαϊκή ομορφιά».

Ποια είναι η Αλεξάντρα Στάσκεβιτς

Η Αλεξάντρα Στάσκεβιτς γεννήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2005 στο Τιουμέν της Ρωσίας. Εκτός από την ενασχόλησή της με το μόντελινγκ, έχει σημαντική αθλητική πορεία, καθώς έχει αναδειχθεί επτά φορές πρωταθλήτρια Ρωσίας στο cheerleading και έχει αποκτήσει τον τίτλο της υποψήφιας για τον βαθμό του μάστερ στον αθλητισμό.

Ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο άθλημα για περισσότερα από 11 χρόνια, συμμετέχοντας σε αγώνες τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Παράλληλα, έχει επιλέξει να ακολουθήσει τον δρόμο της δημοσιογραφίας. Σπουδάζει στο Τμήμα Δημοσιογραφίας του Κρατικού Πανεπιστημίου του Τιουμέν και έχει εργαστεί ως αθλητική συντάκτρια.

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Alexandra Stashekevic, Miss Russia 🇷🇺 Russian women are wonderful ❤️ https://t.co/trhtv9bGY5 — Aleksander 🇵🇱🇷🇺 (@dhulqarnayn786) November 25, 2026

Η πρώτη σημαντική παρουσία της σε διαγωνισμό ομορφιάς ήταν το 2023, όταν συμμετείχε στα καλλιστεία Miss Russia. Τότε, σε ηλικία μόλις 18 ετών, κατάφερε να φτάσει στην πρώτη δεκάδα, ενώ ξεχώρισε παρουσιάζοντας ένα χορευτικό και ακροβατικό πρόγραμμα.

🇷🇺🌟Miss Russia A.Stashkevich brings a fairytale to life at #MissUniverse2026, showcasing her national costume inspired by A.Pushkin’s ‘The Tale of the Fisherman and the Fish’. The creators sought to present an image with profound meaning, reflecting Russia’s rich culture. https://t.co/x9cAJ8IM0y Advertisement November 23, 2026

Όσον αφορά την είδηση για τη συμμετοχή της στον διαγωνισμό «Miss Universe», είπε ότι εξεπλάγη, ότι αρχικά δεν το πίστεψε και ότι έμεινε σοκαρισμένη. Η Στάσκεβιτς απέκτησε την πρώτη της εργασιακή εμπειρία σε ηλικία 14 ετών και άρχισε να εργάζεται στα 15· εργάστηκε ως σερβιτόρα σε ένα εστιατόριο και επίσης έκανε καθαριστικές εργασίες σε μια παραλία. Η Στάσκεβιτς σχεδιάζει να ανοίξει τη δική της σχολή μαζορετών και να επικεντρωθεί στον κλάδο του μόντελινγκ.

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