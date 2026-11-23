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Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η εμφάνιση της εκπροσώπου του Ισραήλ, Ντανιέλ Γιαμπλόνκα, στον διαγωνισμό Miss Universe προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και αποδοκιμασίες από μέρος του κοινού κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου.

Η διαγωνιζόμενη παρουσίασε μια εντυπωσιακή κάπα με την Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και κεντημένα μηνύματα ειρήνης σε τρεις γλώσσες.

Παρά τις αποδοκιμασίες, η Γιαμπλόνκα διατήρησε την ψυχραιμία της και ολοκλήρωσε κανονικά την παρουσίασή της χωρίς να διακοπεί η εκδήλωση.

Στον ίδιο διαγωνισμό συμμετέχει η Ολίβια Βασιλοπούλου, η οποία εκπροσωπεί την Ελλάδα με μια ενδυμασία εμπνευσμένη από την Αρχαία Ολυμπία.

Ο μεγάλος τελικός του διεθνούς διαγωνισμού ομορφιάς είναι προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί στις 24 Νοεμβρίου στο Πουέρτο Ρίκο.

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Έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η εμφάνιση της εκπροσώπου του Ισραήλ, Ντανιέλ Γιαμπλόνκα, στον διαγωνισμό Miss Universe 2026, που πραγματοποιείται στο Πουέρτο Ρίκο. Η 25χρονη διαγωνιζόμενη βρέθηκε στο επίκεντρο αποδοκιμασιών κατά την παρουσίαση των εθνικών ενδυμασιών, εξαιτίας της εντυπωσιακής κάπας που φορούσε και απεικόνιζε την Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου (21/11), κατά τη διάρκεια του προκριματικού γύρου. Μόλις η Γιαμπλόνκα εμφανίστηκε στην πασαρέλα, μέρος του κοινού άρχισε να τη γιουχάρει, ενώ άλλοι θεατές αντέδρασαν με χειροκροτήματα, εκφράζοντας τη στήριξή τους.

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Παρά την ένταση που επικράτησε στην αίθουσα, η 25χρονη διατήρησε την ψυχραιμία της, χαμογέλασε και ολοκλήρωσε κανονικά την παρουσίασή της, χωρίς να διακοπεί η εκδήλωση.

Miss Israel was booed during the Miss Universe 2026 national costume presentation while wearing an AI-generated curtain featuring the word "peace". https://t.co/1pmfIGxvUM November 22, 2026

Η κάπα με την Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ και το μήνυμα ειρήνης

Η δημιουργία που προκάλεσε τις αντιδράσεις σχεδιάστηκε από τον Τζέικομπ Μέιρ (Jacob Meir), σχεδιαστή μόδας με καταγωγή από την Ιερουσαλήμ, ο οποίος ζει και εργάζεται στο Λος Άντζελες.

Πρόκειται για μια μακριά και περίτεχνη κάπα, στην οποία απεικονίζεται η Παλαιά Πόλη της Ιερουσαλήμ. Ξεχωριστό στοιχείο της εμφάνισης ήταν το μήνυμα ειρήνης που είχε κεντηθεί πάνω της σε τρεις γλώσσες: εβραϊκά, αραβικά και αγγλικά.

Η Γιαμπλόνκα μεγάλωσε στο Μαϊάμι και δραστηριοποιείται ως επιχειρηματίας, καλλιτέχνις και ομιλήτρια. Το βίντεο από την εμφάνισή της κυκλοφόρησε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας πλήθος σχολίων και διαφορετικών αντιδράσεων.

Ο μεγάλος τελικός του Miss Universe 2026 είναι προγραμματισμένος για την Τρίτη 24 Νοεμβρίου, στο στάδιο «Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot», στο Σαν Χουάν.

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Representing Israel with grace at the Miss Universe 2026 pageant! 👑 Danielle Yablonka wore a breathtaking gown inspired by Jerusalem, sharing a beautiful message of peace with the world. 🇮🇱💙 In 2018, she was a StandWithUs High School Intern who loved Israel but was too afraid to speak up for it. Today, she is Miss Israel! We can’t wait to hear from her at the StandWithUs Conference this March! @danielleyab — StandWithUs (@StandWithUs) November 22, 2026

Η ελληνική παρουσία στο Miss Universe 2026 – Η εμφάνιση της Ολίβιας Βασιλοπούλου

Την Ελλάδα στον φετινό διαγωνισμό εκπροσωπεί η 24χρονη Ολίβια Βασιλοπούλου, η οποία ξεχώρισε στον προκριματικό γύρο με μια εμφάνιση εμπνευσμένη από την Αρχαία Ολυμπία.

Η Ελληνοαυστραλή διαγωνιζόμενη εμφανίστηκε στη σκηνή ως αρχαία Ελληνίδα πολεμίστρια, φορώντας εντυπωσιακή χρυσή πανοπλία και μπλε μανδύα, τιμώντας την ελληνική ιστορία και πολιτιστική κληρονομιά.

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Η Βασιλοπούλου γεννήθηκε στο Σίδνεϊ, μεγάλωσε στο Χονγκ Κονγκ και είναι απόφοιτη Πολιτικών Επιστημών του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης. Μιλά πέντε γλώσσες, εργάζεται ως μοντέλο και επιχειρηματίας και εξασφάλισε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό μέσα από τα καλλιστεία GS Hellas.

Οι διαγωνιζόμενες βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία των προετοιμασιών, ενόψει της βραδιάς που θα αναδείξει τη νέα Miss Universe.

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