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Με σημειακές διορθώσεις στην κυβέρνηση και χωρίς ανατροπές στο Μέγαρο Μαξίμου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης δείχνει ότι επιλέγει συνέχεια, έλεγχο και σταθερότητα στην τελική πορεία προς τις εκλογές.

Στο κόκπιτ του Μεγάρου Μαξίμου πιλότος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και, όπως όλα δείχνουν, δεν έχει καμία πρόθεση να αλλάξει το πλήρωμα την ώρα που το κυβερνητικό αεροσκάφος μπαίνει στην πιο απαιτητική φάση της πτήσης του: την τελική ευθεία προς τις κάλπες.

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Ο μίνι ανασχηματισμός είχε περισσότερο χαρακτήρα τεχνικής διόρθωσης παρά πολιτικής επανεκκίνησης. Δεν ήταν η στιγμή για εντυπωσιακές κινήσεις, ούτε για αλλαγή στρατηγικής. Ήταν, αντιθέτως, ένα σήμα ότι ο πρωθυπουργός θέλει να κρατήσει το βασικό σύστημα ελέγχου σταθερό, χωρίς περιττούς κραδασμούς και χωρίς να διαταράξει την επικοινωνιακή και πολιτική μηχανή που λειτουργεί γύρω του.

Το μήνυμα είναι σαφές: η κυβέρνηση προχωρά με την ίδια κατεύθυνση, το Μαξίμου παραμένει το κέντρο βάρους και οι όποιες αλλαγές γίνονται μόνο εκεί όπου κρίνονται αναγκαίες. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν δείχνει διάθεση να ξηλώσει δομές, αλλά να συντηρήσει την επιχειρησιακή ετοιμότητα του επιτελείου του.

Βέβαια του λείπει ένας σημαντικός συνεργάτης. Ο Γιώργος Μυλωνάκης, ένας από τους ανθρώπους που γνωρίζουν σε βάθος τον μηχανισμό του Μαξίμου και λειτουργούσαν ως σταθερό σημείο στο σύστημα συντονισμού. Η φοβερή περιπέτεια της υγείας του είναι γνωστή. Αλλά σημειολογικά πρωθυπουργός δεν θέλει καμία περίπτωση να τον αντικαταστήσει.

Αύριο, στο σκάφος της Νέας Δημοκρατίας, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο με την ανάληψη του κομματικού τιμονιού από νέο πηδαλιούχο. Τον Κώστα Κυρανάκη. Μπολά τα μποφόρ και τα κύματα στο δημοσκοπικό περιβάλλον. Και το κόμμα καλείται να ανεβάσει στροφές, να οργανωθεί εκλογικά και να λειτουργήσει σε υψηλό τέμπο.

Άλλο όμως το κόμμα και άλλο το Μαξίμου. Εκεί, ο πρωθυπουργός κρατά τον ίδιο χάρτη, την ίδια πυξίδα και το ίδιο πλήρωμα. Γιατί στην πολιτική, όπως και στην αεροπορία, λίγο πριν από την προσγείωση ή την απογείωση, ο πιλότος αποφεύγει τις απότομες κινήσεις.