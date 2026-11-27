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Την προσοχή συγκέντρωσε η Μόνικα Μπελούτσι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Μαρακές, πραγματοποιώντας μία ακόμη εντυπωσιακή εμφάνιση. Η Ιταλίδα ηθοποιός επέλεξε ένα μαύρο φόρεμα με παγιέτες, συνδυάζοντας τη διαχρονική κομψότητα με τη λάμψη, σε μία από τις εμφανίσεις που ξεχώρισαν στη διοργάνωση.

Η Μόνικα Μπελούτσι βρέθηκε το βράδυ της Πέμπτης 26 Νοεμβρίου στο κινηματογραφικό φεστιβάλ του Μαρακές, με αφορμή την παρουσίαση της ταινίας «Ketticè», στην οποία πρωταγωνιστεί. Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλου μήκους κινηματογραφική δουλειά του Τζοβάνι Τορτορίτσι.

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Monica Bellucci – ‘Artificial’ screening, 23rd Marrakech International Film Festival, Morocco – 26 Nov 2026 X43 #MonicaBellucci FULL SET : https://t.co/cT91bRLnGi https://t.co/m07P7KgNbu — HQCelebCorner (@Pawe66862800) November 27, 2026

Για την περίσταση, η ηθοποιός επέλεξε ένα μακρύ φόρεμα του ιταλικού οίκου Fendi, με τον οποίο διατηρεί τη σχέση της ως brand ambassador. Το εντυπωσιακό σύνολο ξεχώρισε για τις παγιέτες και τη λιτή, αλλά ιδιαίτερα κομψή γραμμή του, αναδεικνύοντας το προσωπικό της στιλ.

Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μία τσάντα Baguette του οίκου Fendi, η οποία ήταν επίσης διακοσμημένη με παγιέτες, δημιουργώντας ένα αρμονικό αποτέλεσμα με το φόρεμά της.

Italian actress #MonicaBellucci stuns on the International Marrakech Film Festival red carpet. https://t.co/5wBgbFPeTK — Hespress English (@HespressEnglish) November 26, 2026

Maria Grazia Chiuri’s softer approach to Italian glamour feels particularly suited to Monica Bellucci, as seen at the Marrakech Film Festival https://t.co/Atepypa4n9 https://t.co/FmwJBge0En — Red Carpet Fashion Awards (@Fashion_Critic_) November 27, 2026

Η παρουσίαση της ταινίας «Ketticè» στο Μαρακές πραγματοποιήθηκε μετά την προηγούμενη σημαντική διάκρισή της στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Λοκάρνο, τον περασμένο Αύγουστο. Εκεί, η Μόνικα Μπελούτσι τιμήθηκε με το βραβείο Pardo καλύτερης ερμηνείας για τον ρόλο της στην ταινία, επιβεβαιώνοντας τη σημαντική παρουσία της στο κινηματογραφικό έργο.