Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον Εμανουέλ Μακρόν να περπατά σιωπηλός και σκεπτικός στις όχθες του Σηκουάνα, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, την οποία ο Γάλλος πρόεδρος έκανε δεκτή.

Οι εικόνες, που μεταδόθηκαν από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, έχουν προκαλέσει αίσθηση και ερμηνεύονται ως ένδειξη του πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο φαίνεται να έχει περιέλθει ο Μακρόν. Μετά την αποχώρηση του Λεκορνί, οι επιλογές του προέδρου για τη θέση του πρωθυπουργού είναι εξαιρετικά περιορισμένες — καθώς τα περισσότερα διαθέσιμα πολιτικά πρόσωπα προέρχονται πλέον από την αντιπολίτευση.

Advertisement

Advertisement

Παράλληλα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται σύντομα να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του προέδρου, με αρκετές πιθανότητες να υπερψηφιστεί αυτή τη φορά, εντείνοντας την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία.

🔴 ALERTE INFO | Macron a été vu MARCHER TOTALEMENT SEUL, alors que sa situation politique est totalement désespérée suite à la démission de LECORNU et l'implosion du socle commun. 🧨

Lapsus symbolique ?pic.twitter.com/YOY9WbjPW7 October 6, 2025