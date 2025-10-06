Ένα βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου δείχνει τον Εμανουέλ Μακρόν να περπατά σιωπηλός και σκεπτικός στις όχθες του Σηκουάνα, λίγες ώρες μετά την παραίτηση του πρωθυπουργού Σεμπαστιάν Λεκορνί, την οποία ο Γάλλος πρόεδρος έκανε δεκτή.

Οι εικόνες, που μεταδόθηκαν από γαλλικά μέσα ενημέρωσης, έχουν προκαλέσει αίσθηση και ερμηνεύονται ως ένδειξη του πολιτικού αδιεξόδου στο οποίο φαίνεται να έχει περιέλθει ο Μακρόν. Μετά την αποχώρηση του Λεκορνί, οι επιλογές του προέδρου για τη θέση του πρωθυπουργού είναι εξαιρετικά περιορισμένες — καθώς τα περισσότερα διαθέσιμα πολιτικά πρόσωπα προέρχονται πλέον από την αντιπολίτευση.

Γιατί στη Γαλλία δεν «στεριώνει» κυβέρνηση: Η παραίτηση Λεκορνί και οι λόγοι της ασταμάτητης πολιτικής κρίσης

Παράλληλα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι δεν αποκλείεται σύντομα να κατατεθεί πρόταση δυσπιστίας κατά του προέδρου, με αρκετές πιθανότητες να υπερψηφιστεί αυτή τη φορά, εντείνοντας την πολιτική αβεβαιότητα στη Γαλλία.

