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Λάμψη από Χόλιγουντ το τελετουργικό πριν το Τουρκία – ΗΠΑ. Η Πάρις Χίλτον ήταν το κεντρικό πρόσωπο λίγο πριν τη σέντρα στον αγώνα για τον 4ο όμιλο του Μουντιάλ.

Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι στο Λος Άντζελες, η Τουρκία αντιμετώπισε τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Παρασκευής (26.06.2026), για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου του Μουντιάλ.

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Στο τελετουργικό πριν τη σέντρα του αγώνα, το κεντρικό πρόσωπο ήταν η Πάρις Χίλτον, με τη διάσημη celebrity να αφήνει την μπάλα στον χώρο για τη σέντρα.