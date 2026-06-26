Λάμψη από Χόλιγουντ το τελετουργικό πριν το Τουρκία – ΗΠΑ. Η Πάρις Χίλτον ήταν το κεντρικό πρόσωπο λίγο πριν τη σέντρα στον αγώνα για τον 4ο όμιλο του Μουντιάλ.
Σε ένα αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι στο Λος Άντζελες, η Τουρκία αντιμετώπισε τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Παρασκευής (26.06.2026), για την τρίτη και τελευταία αγωνιστική του 4ου ομίλου του Μουντιάλ.
Στο τελετουργικό πριν τη σέντρα του αγώνα, το κεντρικό πρόσωπο ήταν η Πάρις Χίλτον, με τη διάσημη celebrity να αφήνει την μπάλα στον χώρο για τη σέντρα.