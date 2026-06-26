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Με έντονο ενθουσιασμό υποδέχθηκε ο Μπραντ Πιτ το γκολ που έδωσε προσωρινό προβάδισμα στις ΗΠΑ απέναντι στην Τουρκία, σηκώνοντας τις γροθιές του ψηλά στις εξέδρες του γηπέδου.

Ο διάσημος ηθοποιός παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση στο SoFi Stadium του Λος Άντζελες για την τρίτη αγωνιστική του 4ου ομίλου του Μουντιάλ. Δίπλα του βρέθηκε ο στενός φίλος και συμπρωταγωνιστής του στο «Fight Club», Έντουαρντ Νόρτον, ενώ στις εξέδρες έδωσαν επίσης το «παρών» γνωστά ονόματα του Χόλιγουντ, όπως ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο και η Τζέσικα Άλμπα, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στη μεγάλη ποδοσφαιρική βραδιά.

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