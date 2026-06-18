Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Και ενώ το Μουντιάλ 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη, ένα μέντιουμ προειδοποίησε στα social media ότι εξωγήινοι μπορεί να επέμβουν και να διακόψουν το Παγκόσμιο Κύπελλο, μία είδηση που σοκάρει τους πάντες και όχι μόνο τους φιλάθλους.

Στις 2 Ιουνίου, η Βραζιλιάνα μέντιουμ Βο Μπαϊάνα, γνωστή και ως Ελισάντζελα ντε Σόουζα, ανάρτησε ένα βίντεο στο Instagram στο οποίο μίλησε για ένα ιδιαίτερα έντονο όνειρο που, όπως υποστήριξε, είχε προφητικό χαρακτήρα.

Advertisement

Advertisement

Απευθυνόμενη στους 23 εκατομμύρια ακολούθους της, ανέφερε ότι είδε εξωγήινες οντότητες να εμφανίζονται κατά τη διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Σύμφωνα με την περιγραφή της, ένα γιγαντιαίο διαστημόπλοιο με περίπου 100 εξωγήινους προσγειωνόταν στη Γη και συγκεκριμένα σε γήπεδο όπου διεξαγόταν αγώνας του Μουντιάλ. Στο ίδιο όνειρο, εκατοντάδες άνθρωποι μεταξύ αυτών ποδοσφαιριστές, διαιτητές και φίλαθλοι φέρονταν να απάγονται από τους επισκέπτες του διαστήματος.

Η Βραζιλιάνα προειδοποιεί το κοινό ότι στις 24 Ιουνίου οι εξωγήινοι θα εισβάλουν στο ποδοσφαιρικό στάδιο του Μαϊάμι που παίζουν Βραζιλία και η Σκωτία.

Salvem essa data, 24 de junho de 2026 os alienígenas vão invadir o estádio de futebol em Miami, diz a vidente Vó Bahiana. pic.twitter.com/TySxyG4of7 — Borboleta silenciosa (@FtimaPesso2719) June 2, 2026

Δεν άργησαν βέβαια οι αντιδράσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Ένας χρήστης του X έγραψε: «Αυτό είναι τόσο ψεύτικο που ούτε οι ίδιοι οι εξωγήινοι δεν το πιστεύουν», ενώ άλλλος σχολίασε: «Αυτή η κοπέλα μάλλον βλέπει πάρα πολλές ταινίες επιστημονικής φαντασίας και μετά ονειρεύεται τα ίδια πράγματα.

Μάλιστα, υπάρχει μια ταινία με παρόμοια πλοκή, όπου κατά τη διάρκεια ενός αγώνα Παγκοσμίου Κυπέλλου παίκτες και θεατές απάγονται από ένα διαστημόπλοιο. Ωστόσο, οι εξωγήινοι παρουσιάζονται ως φιλικές υπάρξεις που δεν προκαλούν καμία βλάβη στους ανθρώπους.

