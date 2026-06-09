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Νέες πληροφορίες έρχονται να περιπλέξουν το περιστατικό με την πτώση αμερικανικού ελικοπτέρου Apache στα Στενά του Ορμούζ, λίγη ώρα μετά τις αρχικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι ιρανικές δυνάμεις το κατέρριψαν. Σύμφωνα με διαφορετική εκδοχή που μετέφερε ο Μπαράκ Ραβίντ, επικαλούμενος Αμερικανό αξιωματούχο, εξετάζεται το ενδεχόμενο ιρανικό drone να χτύπησε το ελικόπτερο, οδηγώντας στην πτώση του, χωρίς ωστόσο να έχει αποσαφηνιστεί αν πρόκειται για εσκεμμένη ενέργεια ή για ατύχημα.

Το περιστατικό βρίσκεται υπό διερεύνηση από τις αμερικανικές αρχές, με τα μέχρι στιγμής στοιχεία να παραμένουν ασαφή ως προς τις συνθήκες της πτώσης. Η αρχική τοποθέτηση του Αμερικανού προέδρου έκανε λόγο για κατάρριψη του ελικοπτέρου κατά τη διάρκεια περιπολίας στην περιοχή, γεγονός που, όπως ανέφερε, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αμερικανική αντίδραση. Σε ανάρτησή του είχε τονίσει ότι οι δύο πιλότοι είναι ασφαλείς, προσθέτοντας πως η Ουάσινγκτον «οφείλει να απαντήσει» σε τέτοιου είδους ενέργειες.

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Από την πλευρά της η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) είχε δώσει διαφορετική εικόνα, αναφέροντας ότι το ελικόπτερο τύπου AH-64 Apache συνετρίβη κοντά στις ακτές του Ομάν ενώ εκτελούσε περιπολία στα Στενά του Ορμούζ. Οι δύο χειριστές εντοπίστηκαν και διασώθηκαν περίπου δύο ώρες μετά το συμβάν από θαλάσσιο drone.

A U.S. official told me the investigation determined that an Iranian drone hit the U.S. helicopter and got it to crash. The U.S. official said the investigation still hasn't determined if it was intentional or not https://t.co/cYvREC1Cdu — Barak Ravid (@BarakRavid) June 9, 2026

Το γεγονός ότι υπάρχουν αντικρουόμενες εκδοχές, από πιθανή κατάρριψη έως τεχνική ή επιχειρησιακή πτώση, έχει αφήσει ανοιχτά όλα τα σενάρια. Μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, οι συνθήκες του περιστατικού παραμένουν θολές, ενώ η ένταση στην περιοχή εξακολουθεί να αποτελεί παράγοντα που επηρεάζει τις ερμηνείες των γεγονότων.