Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ένα πλωτό νησί με πυκνή βλάστηση και δέντρα εντοπίστηκε στη δεξαμενή Williston της Βρετανικής Κολομβίας, προκαλώντας ενδιαφέρον μετά την προσωρινή εξαφάνισή του από τις δορυφορικές εικόνες.

Οι αρμόδιες αρχές επιβεβαίωσαν ότι ο πλωτός όγκος, έκτασης περίπου 10.000 τετραγωνικών μέτρων, δεν βυθίστηκε αλλά παρασύρθηκε από τα νερά σε απόσταση 30 χιλιομέτρων.

Το νησί πιθανότατα σχηματίστηκε από τη σταδιακή συσσώρευση παρασυρόμενης ξυλείας, η οποία αποκολλήθηκε από την ακτογραμμή λόγω της υψηλής στάθμης του νερού στη λίμνη.

Οι ειδικοί εκτιμούν ότι το πλωτό αυτό οικοσύστημα φιλοξενεί άγρια ζωή, λειτουργώντας ως φυσικό ενδιαίτημα για πουλιά και μικρά ζώα.

Ωστόσο, οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες να μην πλησιάζουν ή να επιχειρούν να ανέβουν πάνω στο νησί, καθώς η επιφάνειά του δεν θεωρείται σταθερή και ασφαλής.

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Ένα ιδιαίτερα ασυνήθιστο φυσικό φαινόμενο έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον στον Καναδά, καθώς ένα μικρό, πυκνά δασωμένο νησί που επιπλέει στα νερά μιας τεράστιας λίμνης στη Βρετανική Κολομβία εξαφανίστηκε για αρκετούς μήνες από τις δορυφορικές εικόνες, για να κάνει στη συνέχεια την απρόσμενη επανεμφάνισή του.

Το φαινόμενο παρατηρήθηκε για πρώτη φορά στις αρχές Αυγούστου, στη δεξαμενή Williston, τη μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού της Βρετανικής Κολομβίας. Βαρκάρηδες που βρίσκονταν στην περιοχή κατέγραψαν σε βίντεο έναν μεγάλο όγκο γης, καλυμμένο με δέντρα και πυκνή βλάστηση, να επιπλέει στην επιφάνεια του νερού.

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Το βίντεο εξαπλώθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και έγινε viral, προκαλώντας την περιέργεια του κοινού αλλά και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

I think the story about the island that appeared then disappeared in British Columbia isn’t getting enough attention!! pic.twitter.com/AfbbTwTk4E September 1, 2026

Ο Bob Gammer, εκπρόσωπος της BC Hydro, της κρατικής εταιρείας που έχει υπό τη διαχείρισή της τη δεξαμενή και το κοντινό φράγμα, πληροφορήθηκε για την ύπαρξη του πλωτού νησιού όταν είδε το βίντεο να κυκλοφορεί στα καναδικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρχικά, μάλιστα, θεώρησε ότι μπορεί να επρόκειτο για δημιούργημα τεχνητής νοημοσύνης. «Σκέφτηκα ότι θα μπορούσε να είναι οπουδήποτε. Ίσως να μην ήταν πραγματικό», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Οι αμφιβολίες του, όμως, σύντομα διαλύθηκαν. Η ομάδα του εντόπισε μια δορυφορική εικόνα της 21ης Ιουλίου, η οποία επιβεβαίωνε ότι το νησί υπήρχε πράγματι και βρισκόταν στη μέση της δεξαμενής, σε μια απομονωμένη περιοχή στο βόρειο τμήμα της επαρχίας. Ωστόσο, λίγες εβδομάδες αργότερα, το πλωτό νησί δεν βρισκόταν πλέον στο ίδιο σημείο.

Σε νέα δορυφορική εικόνα, η οποία είχε ληφθεί στις 5 Αυγούστου, δεν υπήρχε κανένα ίχνος του, γεγονός που προκάλεσε εύλογα ερωτήματα για την τύχη του. «Απλώς δεν ξέραμε πού πήγε. Βυθίστηκε; Παρασύρθηκε σε κάποια άλλη γωνιά της δεξαμενής;», αναρωτήθηκε ο Gammer.

Τελικά, το μυστήριο φαίνεται πως λύθηκε. Σύμφωνα με την BC Hydro, το νησί δεν βυθίστηκε και δεν εξαφανίστηκε. Αντίθετα, παρασύρθηκε από τα νερά και μετακινήθηκε προς την ακτή, καταλήγοντας περίπου 30 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο όπου είχε αρχικά εντοπιστεί. Η νέα του θέση επιβεβαιώθηκε τόσο από πρόσφατη δορυφορική εικόνα όσο και από μαρτυρίες πιλότων που πέταξαν πάνω από την περιοχή.

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Ένα ολόκληρο «δάσος» που επιπλέει

Οι εκτιμήσεις της BC Hydro τοποθετούν την έκταση του πλωτού νησιού περίπου στα 9.800 τετραγωνικά μέτρα. Πρόκειται για έκταση που αντιστοιχεί περίπου σε ένα καναδικό γήπεδο ποδοσφαίρου ή σε ενάμισι αμερικανικό γήπεδο ποδοσφαίρου. Σε άλλο σημείο, η έκταση του νησιού υπολογίζεται περίπου στα 12.000 τετραγωνικά μέτρα, ενώ η εντυπωσιακή του εικόνα οφείλεται στο γεγονός ότι δεν πρόκειται απλώς για έναν μεγάλο σωρό από ξύλα.

En la Columbia británica (Canadá), una isla de 10.000 m2 apareció y desapareció de los radares, esta isla se desprendió por los altos niveles de agua en la zona tras nevadas y lluvias intensas que está generando el cambio climático.



La isla fue vista flotando en julio y luego… pic.twitter.com/r5BNEJxUg6 — Daniel Mayakovski (@DaniMayakovski) August 31, 2026

Πάνω στην πλωτή μάζα έχουν αναπτυχθεί κωνοφόρα και πλατύφυλλα δέντρα, ενώ, σύμφωνα με παρατηρήσεις στην περιοχή, το νησί αποτελεί ενδιαίτημα για πουλιά και μικρά ζώα.

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Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι το γεγονός ότι το ριζικό σύστημα που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια του νερού ενδέχεται να δημιουργεί ένα ιδιαίτερα κατάλληλο περιβάλλον για ψάρια.

Ο Bob Gammer παρομοίασε τον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται τα δέντρα με μια μορφή υδροπονικής καλλιέργειας, καθώς διαθέτουν άφθονο νερό, αλλά και ένα πλούσιο οργανικό υπόστρωμα που έχει δημιουργηθεί από την αποσύνθεση της ξυλείας.

Δεν είναι το μοναδικό πλωτό νησί

Παρά τις έρευνες, οι υπεύθυνοι της BC Hydro δεν έχουν καταλήξει ακόμη με απόλυτη βεβαιότητα στον τρόπο με τον οποίο σχηματίστηκε το πλωτό νησί.

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Υπάρχει, ωστόσο, μια ισχυρή θεωρία: πιθανότατα δημιουργήθηκε σταδιακά, καθώς συσσωρεύτηκαν μεγάλες ποσότητες παρασυρόμενης ξυλείας. Τα κομμάτια ξύλου φαίνεται ότι σχημάτισαν μια φυσική βάση, πάνω στην οποία, με την πάροδο των ετών, άρχισαν να αναπτύσσονται φυτά και δέντρα. Όταν αυτή η φυσική κατασκευή αποκολλήθηκε από την ακτογραμμή, μετατράπηκε ουσιαστικά σε έναν τεράστιο, πλωτό όγκο γης.

Ο Gammer εκτιμά ότι η αποκόλληση πιθανότατα έγινε φέτος, καθώς η στάθμη του νερού στη δεξαμενή έφτασε σε επίπεδα που δεν είχαν παρατηρηθεί από το 2012. Παρόμοια φυσικά φαινόμενα έχουν παρατηρηθεί και σε άλλα μέρη του κόσμου.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η λίμνη Chippewa στο Ουισκόνσιν, όπου υπάρχει ένας γνωστός πλωτός σχηματισμός με την ονομασία «Forty Acre Bog». Οι ειδικοί εκτιμούν ότι ο συγκεκριμένος σχηματισμός δημιουργήθηκε από τμήματα βάλτου που αποκολλήθηκαν από τον πυθμένα της λίμνης και ανέβηκαν στην επιφάνεια.

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Massive tree-covered floating island spotted drifting across British Columbia’s Williston Lake



Satellite images caught it on July 21, but by August 5, it had vanished without a trace.



By estimates, it’s bigger than a Canadian football field and nearly the size of two NFL grids pic.twitter.com/KPfKDF5VM7 Advertisement August 31, 2026

Τέτοιου είδους πλωτοί σχηματισμοί μπορούν να φιλοξενούν διάφορα είδη άγριας ζωής, μεταξύ των οποίων βατράχους και σαλαμάνδρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, ντόπιοι βαρκάρηδες επιχειρούν να μετακινήσουν τέτοιες πλωτές μάζες, προκειμένου να μην παρασυρθούν προς κοντινές γέφυρες και προκαλέσουν προβλήματα.

Το πλωτό νησί της Βρετανικής Κολομβίας ξεχωρίζει, ωστόσο, τόσο για το μέγεθός του όσο και για τα μεγάλα δέντρα που έχουν αναπτυχθεί πάνω του.

Η προειδοποίηση των αρχών

Παρά το εντυπωσιακό θέαμα, οι αρχές προειδοποιούν όσους ενδέχεται να θελήσουν να εντοπίσουν το πλωτό νησί να μην επιχειρήσουν να ανέβουν πάνω του. Ο Gammer εξήγησε ότι δεν πρόκειται για σταθερή επιφάνεια και συνέστησε στους επισκέπτες να μην προσπαθήσουν να πατήσουν πάνω στον σχηματισμό.

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«Μείνετε μακριά από το νησί. Θα μπορούσε να διαλυθεί», προειδοποίησε.

Το γεγονός ότι το νησί βρίσκεται σε μια απομακρυσμένη περιοχή σημαίνει ότι πιθανότατα πολύ λίγοι άνθρωποι θα έχουν την ευκαιρία να το δουν από κοντά. Όσοι, πάντως, αποφασίσουν να το αναζητήσουν, θα πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψη την προειδοποίηση των αρχών, καθώς αυτή η εντυπωσιακή «πλωτή γη» δεν είναι απαραίτητα ασφαλής για προσέγγιση ή επίσκεψη.

Το παράξενο φαινόμενο έχει ήδη προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αρκετούς χρήστες να αντιμετωπίζουν την ιστορία με χιούμορ και να αστειεύονται ακόμη και για το ποιος θα μπορούσε να… διεκδικήσει το νέο, πλωτό κομμάτι γης.

Με πληροφορίες από BBC, The Guardian