Οι βρετανικές εισαγγελικές αρχές ανακοίνωσαν την άσκηση βαριών ποινικών διώξεων σε βάρος έξι ανδρών, οι οποίοι κατηγορούνται για περισσότερα από 60 σοβαρά σεξουαλικά αδικήματα εις βάρος μίας γυναίκας, που φέρονται να διαπράχθηκαν σε βάθος 13 ετών. Ανάμεσα στους κατηγορούμενους βρίσκεται και ο πρώην σύζυγός της, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα και πολυπλοκότητα στην υπόθεση.

Σύμφωνα με την Crown Prosecution Service (CPS), ο βασικός κατηγορούμενος είναι ο Φίλιπ Γιανγκ, 49 ετών, ο οποίος αντιμετωπίζει συνολικά 56 κατηγορίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται πολλαπλές κατηγορίες για βιασμό, για χορήγηση ουσιών με σκοπό την αναισθητοποίηση ή εξουδετέρωση του θύματος προκειμένου να διαπραχθούν σεξουαλικές πράξεις, καθώς και για ηδονοβλεψία. Επιπλέον, ο Γιανγκ κατηγορείται για κατοχή άσεμνων εικόνων παιδιών και άλλου ακραίου πορνογραφικού υλικού.

Ο 49χρονος έχει τεθεί υπό προσωρινή κράτηση και αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον του δικαστηρίου στο Σουίντον την Τρίτη. Η πρώην σύζυγός του, Τζοάν Γιανγκ, 48 ετών, η οποία φέρεται να είναι το θύμα των εγκλημάτων, παραιτήθηκε από το δικαίωμά της στην ανωνυμία ενόψει της δικαστικής διαδικασίας.

Οι πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους τοποθετούνται χρονικά μεταξύ 2010 και 2023. Οι υπόλοιποι πέντε κατηγορούμενοι είναι οι Νόρμαν Μακσόνι (47 ετών), Ντιν Χάμιλτον (46 ετών), Κόνορ Σάντερσον Ντόιλ (31 ετών), Ρίτσαρντ Γουίλκινς (61 ετών) και Μοχάμεντ Χασάν (37 ετών). Όλοι τους αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και αναμένεται επίσης να παρουσιαστούν στο δικαστήριο.

Ο ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας του Γουιλτσάιρ, Τζεφ Σμιθ, χαρακτήρισε την εξέλιξη «σημαντική ενημέρωση σε μια πολύπλοκη και εκτενή έρευνα», υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα των κατηγοριών και τη σημασία της απόδοσης δικαιοσύνης.

Με πληροφορίες από το BBC