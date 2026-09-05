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Στην έβδομη ημέρα τους εισέρχονται πλέον οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης για το ναυάγιο του καταμαράν Filo Jet ανοικτά της κατεχόμενης Κερύνειας, με τις προσπάθειες να επικεντρώνονται πάνω και γύρω από το ίδιο το σκάφος, το οποίο βρίσκεται βυθισμένο σε βάθος περίπου 550 μέτρων.

Ο επιβεβαιωμένος απολογισμός της τραγωδίας ανέρχεται πλέον στους 13 νεκρούς, μετά τον εντοπισμό ακόμα μίας σορού γυναίκας, η ταυτοποίηση της οποίας βρίσκεται σε εξέλιξη, αλλά και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ταυτοποίησης για δύο άλλες γυναίκες, τη Σερίφε Οζντεμίρ (Şerife Özdemir) και τη Ναζμιγιέ Οζμπολάτ (Nazmiye Özbolat).

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Οι επιχειρήσεις στον βυθό διεξάγονται σε 24ωρη βάση υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες και περιορισμένη ορατότητα, με τη χρήση ρομποτικών συστημάτων και τη συνδρομή των δύο εξειδικευμένων πλοίων του τουρκικού Πολεμικού Ναυτικού, TCG Işın και TCG Alemdar, τα οποία εντόπισαν και τη 13η σορό.

Τα συνεργεία επιχειρούν να χαρτογραφήσουν το ναυάγιο και να εντοπίσουν σημεία πρόσβασης στο εσωτερικό του. Μεταξύ των σενάριων που εξετάζονται —σύμφωνα και με δημοσίευμα της Hurriyet— είναι το ενδεχόμενο κάποια από τις πόρτες του πλοίου να είχε κλειδώσει, εγκλωβίζοντας επιβάτες κατά τη βύθιση, ισχυρισμός που παραμένει υπό διερεύνηση.

Παράλληλα, ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Τζεβντέτ Γιλμάζ, κατά την επίσκεψή του στα κατεχόμενα, εκτίμησε ότι οι έρευνες ενδέχεται να οδηγήσουν στην ανάσυρση και άλλων σορών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη πλήρους απόδοσης ευθυνών. Γνωστοποίησε, επίσης, ότι έχει ζητηθεί τεχνική υποστήριξη από το τουρκικό Υπουργείο Δικαιοσύνης για τη βαθύτερη διερεύνηση της υπόθεσης.

Πηγή: Ink.com