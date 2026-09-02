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Νέα στοιχεία για τη σύγκρουση στη Θάλασσα του Μαρμαρά, ανοιχτά της Σηλυβρίας, φέρνουν στο φως οι ασύρματες συνομιλίες των καπετάνιων των πλοίων ALSU και Tuğberk İmamoğlu, το οποίο βυθίστηκε και στο οποίο επέβαιναν 10 ναυτικοί που εξακολουθούν να αγνοούνται.

Σύμφωνα με τις συνομιλίες, ο καπετάνιος του Tuğberk İmamoğlu προειδοποίησε επανειλημμένα το ALSU να στρίψει προς τα αριστερά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Alsu, σου είπα να στρίψεις προς την αριστερή πλευρά». Από το ALSU φέρεται να απάντησαν «Εντάξει, εντάξει».

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Alsu tankeri ile Tuğberk İmamoğlu isimli kuru yük gemisi Marmara Denizi’nde çarpıştı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, 10 personelin bulunduğu Tuğberk İmamoğlu’nun batmış olduğunun değerlendirildiğini açıkladı.



Gemiye ait can kurtarma araçları deniz yüzeyinde bulundu ancak içlerinde… pic.twitter.com/9RHL03e6wS — Çanakkale Network (@Ckalenetwork) September 2, 2026

Η πλοιοκτήτρια εταιρεία του Τουγμπέρκ Ιμάμογλου υποστηρίζει ότι το πλοίο κινούνταν κανονικά στη θαλάσσια λωρίδα και δεν παρουσίαζε τεχνικό πρόβλημα, ενώ αποδίδει τη σύγκρουση στις κινήσεις του ALSU. Ο ιδιοκτήτης του πλοίου, Ταχσίν Ντογρουγιόλ, εξέφρασε ιδιαίτερα έντονα παράπονα για την καθυστέρηση στην ενημέρωση των αρχών, υποστηρίζοντας ότι πέρασαν περισσότερα από 30 λεπτά μέχρι να αναφερθεί επίσημα το περιστατικό.

Η σύγκρουση σημειώθηκε περίπου στις 03:15, ενώ το σήμα κινδύνου του Tuğberk İmamoğlu ελήφθη στις 03:26.

Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Αμπντουλκαντίρ Ουράλογλου, το πλοίο πιθανότατα βυθίστηκε μέσα σε μόλις 11 λεπτά. Οι σωσίβιες λέμβοι εντοπίστηκαν στην επιφάνεια, όμως κανένα από τα 10 μέλη του πληρώματος δεν έχει βρεθεί μέχρι στιγμής.

Search continues for missing crew after collision off Istanbul



Search and rescue operations remain underway in the Sea of Marmara after the Turkish-flagged general cargo vessel Tugberk Imamoglu collided with the oil/chemical tanker Alsu around 18 nautical miles south of Silivri… pic.twitter.com/vos2eGGYWO — MarineTraffic (@MarineTraffic) September 2, 2026

Οι τουρκικές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια και τις συνθήκες της σύγκρουσης, ενώ οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται. Ο Ντογρουγιόλ αφήνει αιχμές και για τη στάση του άλλου πλοίου μετά τη σύγκρουση, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «το να φεύγεις είναι προδοσία».

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας δείχνει τη στιγμή που το πλοίο «Tuğberk İmamoğlu» απέπλευσε από το λιμάνι του Ισκεντερούν στις 27 Αυγούστου.

Marmara Denizi’nde bir ticari gemiyle çarpışmasının ardından batan “Tuğberk İmamoğlu” adlı kuru yük gemisinin, 27 Ağustos’ta İskenderun Limanı’ndan ayrıldığı anlara ait güvenlik kamerası görüntülerine ulaşıldı. pic.twitter.com/JTELsqdqZ8 — Hatay Odak Haber (@HatayOdakHaber) September 2, 2026