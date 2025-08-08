Ολοκληρώθηκε πριν λίγη ώρα η απολογία του καπετάνιου του επιβατηγού-οχημαγωγού που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα. Ελέυθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο άνδρας.

Ο καπετάνιος υποστήριξε πως δεν μπόρεσε να αποφύγει την ξέρα. Ο ίδιος είχε επίσης ισχυριστεί ότι υπήρχε βλάβη στα πηδάλια, ωστόσο ο νηογνώμονας ανέφερε ότι δεν προκύπτει κάτι τέτοιο.

Advertisement

Advertisement

Το πλοίο ρυμουλκήθηκε χθες (7/8) σε ασφαλές σημείο στα Νέα Στύρα. Σε λίγες ώρες είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία αποκόλλησης και μεταφοράς του πλοίου.

Μεταφέρθηκε σε ειδικό σημείο του νέου λιμανιού της περιοχής όπου και θα παραμείνει φυλασσόμενο, αφού τις επόμενες ημέρες θα εξεταστεί από ειδικούς πραγματογνώμονες, για να διαπιστωθούν τα αίτια που οδήγησαν στην προσάραξη του.

Στο λιμάνι των Νέων Στύρων το πλοίο έφτασε με την βοήθεια πλωτού λιμενικού σκάφους, 2 ρυμουλκών και ενός αντιρρυπαντικού σκάφους του Λιμενικού Σώματος.

Οι επιβάτες του πλοίου πρόκειται να καταθέσουν μηνύσεις σχετικά με το ατύχημα και την κατάσταση που επικράτησε.

«Κατ’ αρχήν θα λάβουμε γνώση των ανακριτικών πράξεων και από εκεί και πέρα θα δηλώσουμε παράσταση πολιτικής αγωγής και θα ασκήσουμε και τις αγωγές για την αποζημίωση των επιβατών. Στο αστικό σκέλος, θα ζητείται η αποζημίωση των επιβατών για τις υλικές ζημιές που μπορεί να έχουν υποστεί, για τα διαφυγόντα κέρδη και επίσης φυσικά για την ηθική βλάβη. Το ποινικό σκέλος θα είναι προς υποστήριξη της κατηγορίας προκειμένου να αποδοθούν οι ποινικές ευθύνες», δήλωσε στην ΕΡΤNews η Αθηνά Αποστολοπούλου, δικηγόρος μέρους των επιβατών, καθώς και επιβάτης και η ίδια κατά το δρομολόγιο του συμβάντος.