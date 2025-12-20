Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ενημερωθεί από τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου σχετικά με το ότι κάθε επέκταση του βαλλιστικού πυραυλικού προγράμματος του Ιράν συνιστά μια απειλή, η οποία θα μπορούσε να απαιτήσει την ανάληψη ταχείας δράσης, μετέδωσε το Σάββατο, 20 Δεκεμβρίου, το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC News.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ανησυχούν ότι το Ιράν ανασυστήνει τις εγκαταστάσεις πυρηνικού εμπλουτισμού, τις οποίες βομβάρδισαν τον Ιούνιο οι ΗΠΑ και σχεδιάζουν να ενημερώσουν τον Τραμπ σχετικά με τις επιλογές που υπάρχουν να επιτεθούν στο πυραυλικό πρόγραμμα ξανά, πρόσθεσε το NBC.

Το Reuters δεν μπορεί να επαληθεύσει τις πληροφορίες.