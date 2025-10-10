Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να αυξήσει τους δασμούς κατά της Κίνας και να ακυρώσει μια προγραμματισμένη συνάντηση με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ, σε μια ευρεία αντιπαράθεση κατά του Πεκίνου που έστειλε τις αγορές και τις σχέσεις μεταξύ των μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου σε σπιράλ την Παρασκευή.

Ο Τραμπ, ο οποίος επρόκειτο να συναντήσει τον Σι σε περίπου τρεις εβδομάδες στη Νότια Κορέα, παραπονέθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για αυτό που αποκάλεσε σχέδια της Κίνας να κρατήσει την παγκόσμια οικονομία «όμηρο», μετά την απόφαση του Πεκίνου την Πέμπτη να επεκτείνει δραματικά τους ελέγχους στις εξαγωγές σπάνιων γαιών.

Είπε ότι δεν υπήρχε λόγος να πραγματοποιηθεί η συνάντηση με τον Σι που είχε ανακοινώσει προηγουμένως. Το Πεκίνο δεν είχε ποτέ επιβεβαιώσει δημόσια τη συνάντηση μεταξύ των ηγετών.

Ο Τραμπ απείλησε επίσης με μια «τεράστια» αύξηση των δασμών στις εισαγωγές των Ηνωμένων Πολιτειών από την Κίνα. Το μέτρο αυτό θα μπορούσε να αναζωπυρώσει έναν αποσταθεροποιητικό εμπορικό πόλεμο αντιποίνων, τον οποίο η Ουάσιγκτον και το Πεκίνο είχαν αναστείλει εν μέσω επίπονων διπλωματικών προσπαθειών νωρίτερα φέτος.

Η απρόσμενη επίθεση του Τραμπ είχε άμεσο αντίκτυπο στις τιμές των μετοχών στις ΗΠΑ, με τον δείκτη αναφοράς S&P 500 (.SPX) να υποχωρεί κατά 2% μετά την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα σχόλια αυτά οδήγησαν τους επενδυτές στην ασφάλεια των αμερικανικών κρατικών ομολόγων, μειώνοντας τις αποδόσεις αυτών των τίτλων, καθώς και στο χρυσό. Το δολάριο των ΗΠΑ υποχώρησε έναντι ενός καλαθιού ξένων νομισμάτων.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ είπε ότι η Κίνα στέλνει επιστολές σε χώρες σε όλο τον κόσμο λέγοντας ότι σχεδιάζει να επιβάλει ελέγχους εξαγωγών σε κάθε στοιχείο παραγωγής που σχετίζεται με σπάνιες γαίες.

«Ανάλογα με το τι θα πει η Κίνα για την εχθρική ‘εντολή’ που μόλις εξέδωσαν, θα αναγκαστώ, ως Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, να αντιδράσω οικονομικά στην κίνησή τους», δήλωσε ο Τραμπ στο Truth Social. «Για κάθε στοιχείο που κατάφεραν να μονοπωλήσουν, εμείς έχουμε δύο».

Πρόσθεσε: «Είχα σκοπό να συναντήσω τον Πρόεδρο Σι σε δύο εβδομάδες, στο APEC, στη Νότια Κορέα, αλλά τώρα φαίνεται ότι δεν υπάρχει λόγος να το κάνω».

Ο Λευκός Οίκος και η πρεσβεία της Κίνας στην Ουάσιγκτον δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Ένας εκπρόσωπος του Αμερικανού αντιπροσώπου για το εμπόριο αρνήθηκε να σχολιάσει, ενώ ένας εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο. Τα δύο αυτά γραφεία έχουν ηγηθεί των διαπραγματεύσεων με το Πεκίνο για το εμπόριο.

Η κίνηση της Κίνας την Πέμπτη περιλάμβανε την προσθήκη πέντε νέων στοιχείων και αυξημένο έλεγχο για τους χρήστες ημιαγωγών, καθώς και την προσθήκη δεκάδων τεχνολογιών διύλισης στη λίστα περιορισμού εξαγωγών της. Επίσης, απαιτούσε από τους ξένους παραγωγούς σπάνιων γαιών που χρησιμοποιούν κινεζικά υλικά να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς της.

Η Κίνα παράγει πάνω από το 90% των επεξεργασμένων σπάνιων γαιών και των μαγνητών σπάνιων γαιών παγκοσμίως. Τα 17 στοιχεία σπάνιων γαιών είναι ζωτικής σημασίας σε προϊόντα που κυμαίνονται από ηλεκτρικά οχήματα μέχρι κινητήρες αεροσκαφών και στρατιωτικά ραντάρ.