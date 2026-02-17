«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον. «Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (…) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.

Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς την Τεχεράνη για συνέπειες εάν δεν αποδεχθούν μια συμφωνία. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «συνέπειες» που θα αντιμετωπίσει η Τεχεράνη εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των δύο χωρών στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

Νέα προειδοποίηση Τραμπ σε Ιράν: Θα υπάρξουν συνέπειες εάν δεν κλείσει μια συμφωνία αυτή την εβδομάδα

Νέα προειδοποίηση Τραμπ προς την Τεχεράνη για συνέπειες εάν δεν αποδεχθούν μια συμφωνία. Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έκανε λόγο για «συνέπειες» που θα αντιμετωπίσει η Τεχεράνη εάν «δεν κλείσει συμφωνία», πριν από τις συνομιλίες αντιπροσωπειών των δύο χωρών στη Γενεύη αυτή την εβδομάδα.

«Θα συμμετάσχω στις συνομιλίες αυτές, εμμέσως», δήλωσε ο ένοικος του Λευκού Οίκου σε δημοσιογράφους που τον συνόδευαν επί του προεδρικού αεροσκάφους καθώς επέστρεφε στην Ουάσιγκτον. «Θέλουν να κλείσουν συμφωνία (…) Δεν νομίζω ότι θέλουν να υποστούν τις συνέπειες που θα είχε το να μην κλείσουν συμφωνία», πρόσθεσε ο ρεπουμπλικάνος μεγιστάνας, αναφερόμενος στις ιρανικές αρχές.