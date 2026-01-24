Mια πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης έχει τυλιχθεί στις φλόγες καίγοντας τους τελευταίους ορόφους, με τους ενοίκους να κρέμονται από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τους καπνούς μέχρι να τους διασώσουν τα σωστικά συνεργεία.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου ενώ φέρεται να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες ενώ δεκάδες ένοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κτήριο παρότι η φωτιά έχει στε μεγάλο βαθμό κατασβεστεί.
Η περιοχή έχει γεμίσει καπνούς ενώ υπάρχει ανησυχία για τη στατικότητα του κτηρίου με την πυροσβεστική υπηρεσία να προσπαθεί με σκάλες να προσεγγίσει τους παγιδευμένους κατοίκους.