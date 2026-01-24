Mια πολυκατοικία στο Μπρονξ της Νέας Υόρκης έχει τυλιχθεί στις φλόγες καίγοντας τους τελευταίους ορόφους, με τους ενοίκους να κρέμονται από τα παράθυρα για να γλιτώσουν από τους καπνούς μέχρι να τους διασώσουν τα σωστικά συνεργεία.

FDNY responds to blaze engulfing several upper floors after suspected gas explosion in The Bronx, New York. Casualties include deaths and injuries amid ongoing rescue ops.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, αποδίδεται σε διαρροή υγραερίου ενώ φέρεται να υπάρχουν νεκροί και τραυματίες ενώ δεκάδες ένοικοι παραμένουν εγκλωβισμένοι στο κτήριο παρότι η φωτιά έχει στε μεγάλο βαθμό κατασβεστεί.

A massive high-rise in Bronx New York is on fire right now with many people trapped





Η περιοχή έχει γεμίσει καπνούς ενώ υπάρχει ανησυχία για τη στατικότητα του κτηρίου με την πυροσβεστική υπηρεσία να προσπαθεί με σκάλες να προσεγγίσει τους παγιδευμένους κατοίκους.