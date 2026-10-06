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Τρεις άνθρωποι νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση μετά την ανατροπή τρακτέρ που έσερνε τρέιλερ κατά τη διάρκεια βόλτας με άμαξα (hayride) στο Γουέλσμπεργκ της Νέας Υόρκης.

Σύμφωνα με τις αρχές, στο τρέιλερ επέβαιναν περίπου 19 άτομα, στην πλειονότητά τους παιδιά. Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 16:30 το απόγευμα της Κυριακής, στη διασταύρωση δρόμων στο Γουέλσμπεργκ, περίπου 1,5 χιλιόμετρο βόρεια από τα σύνορα με την Πενσιλβάνια.

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Ο σερίφης της κομητείας Chemung, Μπιλ Σρομ, δήλωσε ότι το τρακτέρ κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα και ότι ο οδηγός φαίνεται πως προσπάθησε να στρίψει σε διασταύρωση. Το τρέιλερ αποσυνδέθηκε, ενώ το τρακτέρ ανατράπηκε, παρασύροντας τον οδηγό για αρκετά μέτρα, πριν ακινητοποιηθεί πάνω σε ένα δέντρο.

Το τρέιλερ, στο οποίο επέβαιναν περίπου 19 άνθρωποι, συνέχισε για μικρή απόσταση, σύμφωνα με τον Σρομ. Οι περισσότεροι επιβάτες ήταν παιδιά.

Συνολικά, 14 άνθρωποι είτε δέχθηκαν τις πρώτες βοήθειες στο σημείο είτε μεταφέρθηκαν με δικά τους μέσα σε νοσοκομείο της περιοχής. Πέντε ακόμη διακομίστηκαν με ασθενοφόρα, ενώ ένας από τους τραυματίες μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο.

Τρεις άνθρωποι παραμένουν σε κρίσιμη κατάσταση.

Η ομάδα που συμμετείχε στη βόλτα ανήκει σε κοινότητα Γερμανών Βαπτιστών. Η εκδρομή ξεκίνησε από την οδό Robinson Road, σύμφωνα με τον σερίφη. Η συγκεκριμένη κοινότητα διοργανώνει κάθε Κυριακή συνάντηση για νέους.