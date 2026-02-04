Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στο NBC News την Τετάρτη ότι ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ, «θα πρέπει να ανησυχεί πολύ», στον απόηχο των ανησυχιών για κατάρρευση των διμερών συνομιλιών που έχουν προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Ο Τραμπ έκανε την παραπάνω δήλωση κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο NBC News την Τετάρτη.

Advertisement

Advertisement

Ο δημοσιογράφος του NBC ρώτησε τον Τραμπ για τους Ιρανούς διαδηλωτές, οι οποίοι έχουν επανειλημμένα ζητήσει την παρέμβαση των ΗΠΑ, καθώς το καθεστώς συνεχίζει να προβαίνει σε βίαιη καταστολή σε μια προσπάθεια να καταστείλει τις διαμαρτυρίες.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ έχουν στηρίξει τους διαδηλωτές, διευκρινίζοντας ότι οι αμυντικές δυνατότητες της Τεχεράνης είναι «ένα χάος» λόγω της αμερικανικής παρέμβασης κατά τη διάρκεια του 12ήμερου πολέμου στον οποίο οι ΗΠΑ «εξαφάνισαν» τις ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις.