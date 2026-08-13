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Η επιχείρηση σχεδιάστηκε λόγω πληροφοριών των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών για πιθανή ιρανική επίθεση εναντίον του Αμερικανού προέδρου.

Στο εναλλακτικό αεροσκάφος ο Τραμπ συνοδευόταν από τρεις στενούς συνεργάτες του, ενώ υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη παρέμειναν στο Air Force One.

Η παρουσία του υπουργού Εξωτερικών και του υπουργού Οικονομικών στο προεδρικό αεροσκάφος εξυπηρετούσε τη διατήρηση της γραμμής διαδοχής στην προεδρία.

Τα μέλη αυτά γνώριζαν ότι ο πρόεδρος δεν επέβαινε στο συγκεκριμένο αεροσκάφος, συμμετέχοντας στην επιχείρηση παραπλάνησης για την προστασία του.

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Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για όσα συνέβησαν το απόγευμα της 8ης Ιουλίου στην Τουρκία, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, φάνηκε να επιβιβάζεται στο Air Force One. Όπως αποκαλύπτεται, ωστόσο, επρόκειτο για μια παραπλανητική κίνηση, καθώς ο Αμερικανός πρόεδρος είχε ήδη φυγαδευτεί με φορτηγό τροφοδοσίας και επρόκειτο να ταξιδέψει με διαφορετικό αεροσκάφος.

Η απόφαση φέρεται να ελήφθη μετά τις πληροφορίες που είχαν στη διάθεσή τους οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες σχετικά με σχέδιο του Ιράν για πιθανή επίθεση εναντίον του Τραμπ.

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Ποιοι ακολούθησαν τον Τραμπ στο εναλλακτικό αεροσκάφος

Σύμφωνα με δημοσιεύματα του CNN και του NBC, ο Τραμπ επέλεξε να έχει μαζί του, και επομένως σε μεγαλύτερη ασφάλεια, τρεις στενούς συνεργάτες του.

Πρόκειται για τη βοηθό που τον συνοδεύει συχνά στα ταξίδια του, Νάταλι Χαρπ, τον αναπληρωτή προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Νταν Σκαβίνο, και τον διευθυντή των επιχειρήσεων του Οβάλ Γραφείου, Γουόλτ Νάουτα.

Πηγή που επικαλείται η Daily Mail ανέφερε ότι η επιλογή της 35χρονης Χαρπ να ταξιδέψει μαζί με τον πρόεδρο θεωρήθηκε αυτονόητη. Μάλιστα, δεύτερη πηγή υποστήριξε ότι η Χαρπ ήταν η «πρώτη επιλογή» του Τραμπ για να τον συνοδεύσει.

«Δεν υπάρχει κανείς πιο κοντά στον πρόεδρο στην ομάδα του», φέρεται να δήλωσε η πηγή, περιγράφοντας τη στενή σχέση των δύο.

Η «ανθρώπινη εκτυπωτής» του Τραμπ

Η Νάταλι Χαρπ έχει αποκτήσει το προσωνύμιο «ανθρώπινος εκτυπωτής» του Αμερικανού προέδρου, λόγω της συνήθειάς της να του παραδίδει εκτυπωμένα αντίγραφα άρθρων και αναρτήσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που θεωρεί ότι θέλει να διαβάσει.

Μια διαφορετική πηγή, η οποία γνώριζε λεπτομέρειες για τη μετακίνηση, χαρακτήρισε τη Χαρπ, τον Νάουτα και τον Σκαβίνο ως τους «τρεις σωματοφύλακες» του Τραμπ.

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Ποιοι παρέμειναν στο Air Force One

Την ίδια ώρα, στο Air Force One παρέμειναν, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, ο αναπληρωτής προσωπάρχης Στίβεν Μίλερ και ο διευθυντής επικοινωνίας του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσανγκ.

Η παρουσία συγκεκριμένων μελών της κυβέρνησης στο προεδρικό αεροσκάφος φαίνεται πως δεν ήταν τυχαία.

Γιατί έμειναν Ρούμπιο και Μπέσεντ στο προεδρικό αεροσκάφος

Σύμφωνα με το CBS, ο Ρούμπιο και ο Μπέσεντ παρέμειναν στο Air Force One προκειμένου να διατηρηθεί η γραμμή διαδοχής στην προεδρία, σε περίπτωση που συνέβαινε κάτι στον Τραμπ.

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Εφόσον ο πρόεδρος των ΗΠΑ πέθαινε ή καθίστατο ανίκανος να ασκήσει τα καθήκοντά του, την εξουσία θα αναλάμβανε ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τη σειρά διαδοχής, ακολουθούν ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων και ο προσωρινός πρόεδρος της Γερουσίας.

Μετά από αυτούς στη σειρά βρίσκονται ο υπουργός Εξωτερικών και στη συνέχεια ο υπουργός Οικονομικών.

«Γνώριζαν ότι ο Τραμπ δεν βρισκόταν στο Air Force One»

Πηγές που επικαλούνται διεθνή μέσα ενημέρωσης υποστηρίζουν ότι ο Ρούμπιο και ο Μπέσεντ γνώριζαν για τη μυστική εναλλακτική διαδρομή που είχε ακολουθήσει ο Τραμπ.

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«Ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου ήταν διατεθειμένα να ρισκάρουν τη ζωή τους για τον πρόεδρο», δήλωσε πηγή που βρίσκεται κοντά στον Ρούμπιο, θέτοντας παράλληλα το ερώτημα: «Μπορεί να ειπωθεί το ίδιο για όλους όσοι βρίσκονταν στο αεροσκάφος;»

Η ίδια πηγή επιβεβαίωσε ότι υψηλόβαθμα μέλη του υπουργικού συμβουλίου, μεταξύ των οποίων και ο Ρούμπιο, γνώριζαν πολύ καλά ότι ο Τραμπ δεν βρισκόταν στο Air Force One.

Ωστόσο, ακόμη και εκείνοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή, δεν ήταν βέβαιοι για το ποιοι είχαν τελικά φύγει μαζί με τον πρόεδρο.

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Το Air Force One ως «δόλωμα»

Στην πτήση που φέρεται να χρησιμοποιήθηκε ως «δόλωμα» σε περίπτωση ιρανικής επίθεσης βρίσκονταν επίσης ο αναπληρωτής σύμβουλος εθνικής ασφάλειας Μάικ Νίνταμ, ο γραμματέας προσωπικού του Λευκού Οίκου Γουίλ Σαρφ, ο λογογράφος Ρος Γουόρθινγκτον, ο προσωπικός βοηθός του Τραμπ Κρις Αμπροζίνι και ο αναπληρωτής προσωπάρχης Ρίτσαρντ Γουόλτερς.

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Έτσι, η εικόνα που δημιουργήθηκε με την επιβίβαση στο Air Force One φέρεται να αποτελούσε μέρος μιας ευρύτερης επιχείρησης παραπλάνησης, με στόχο να μην είναι εύκολο να εντοπιστεί η πραγματική τοποθεσία του Αμερικανού προέδρου.

Οι νέες πληροφορίες αποκαλύπτουν, επομένως, ότι η μετακίνηση του Τραμπ από την Τουρκία δεν ήταν μια απλή αλλαγή αεροσκάφους, αλλά μια σύνθετη επιχείρηση ασφαλείας, στην οποία συμμετείχαν στενοί συνεργάτες του προέδρου και υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη, ενώ το Air Force One φέρεται να λειτούργησε ως πιθανός στόχος-δόλωμα.

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