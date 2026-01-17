Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προχωρά σε μια νέα, κρίσιμη διπλωματική πρωτοβουλία στη Μέση Ανατολή, καλώντας στην προσπάθεια για ειρήνη τις Τουρκία, Αίγυπτο και Κατάρ, στο πλαίσιο της συγκρότησης του λεγόμενου Συμβουλίου Ειρήνης για τη Λωρίδα της Γάζας.

Η κίνηση αυτή είναι μέρος της δεύτερης φάσης του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης στο Παλαιστινιακό και την ανοικοδόμηση της Γάζας, ένα σχέδιο που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2025 με κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, μετά πολυετείς εχθροπραξίες.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας του ότι το Συμβούλιο Ειρήνης έχει σχηματιστεί και ότι πρόσκληση συμμετοχής έχουν λάβει σημαντικοί παίκτες της περιοχής, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν (Τουρκία), ο Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι (Αίγυπτος) και διπλωμάτες από το Κατάρ,

χώρες που είχαν καθοριστικό ρόλο διαμεσολάβησης σε προηγούμενες φάσεις των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων.

Ποιοι συμμετέχουν

Στο Συμβούλιο Ειρήνης, σύμφωνα με ανακοινώσεις του Λευκού Οίκου, περιλαμβάνονται:

Ο ίδιος ο Τραμπ στην ηγεσία του οργάνου,

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο,

Ο ειδικός απεσταλμένος για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ,

Ο Τζάρεντ Κούσνερ, σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ,

Ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Τόνι Μπλερ,

Επιφανείς διεθνείς αξιωματούχοι, επιχειρηματίες και διπλωμάτες για το τεχνικό/διοικητικό έργο στη Γάζα.

Παράλληλα, έχει συγκροτηθεί και τεχνοκρατική παλαιστινιακή επιτροπή στο Κάιρο που ανέλαβε τη λειτουργία της Λωρίδας της Γάζας σε προσωρινή βάση, υπό την επίβλεψη του συμβουλίου.

Τι σημαίνει πρακτικά

Η σύσταση του Συμβουλίου είναι μέροςτης δεύτερης φάσης του σχεδίου για την εκεχειρία, που περιλαμβάνει αφοπλισμό της Χαμάς, τεχνοκρατική διοίκηση και ανοικοδόμηση της Γάζας. Και ενός μηχανισμού που θα επιβλέπει την ασφάλεια, ανοικοδόμηση και διακυβέρνηση της περιοχής μετά τις εχθροπραξίες.

Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή Τουρκίας, Αιγύπτου και Κατάρ — χωρών που αναγνωρίζονται για ρόλο διαμεσολάβησης — είναι κρίσιμη για να εξασφαλιστεί σταθερότητα και να πειστούν παλαιστινιακές δυνάμεις να υποστηρίξουν την ειρήνη.

Αντιδράσεις & ανησυχίες

Η πρωτοβουλία έχει προκαλέσει ανησυχία στο Ισραήλ, που βλέπει με επιφύλαξη τη συμμετοχή χωρών που αναπτύσσουν πιο κριτική στάση απέναντι στις επιχειρήσεις στη Γάζα και τη διαχείριση της σύγκρουσης.

Επιπλέον, η επιδίωξη αφοπλισμού της Χαμάς και η διεθνής εποπτεία της ανοικοδόμησης θεωρούνται «αγκάθια», καθώς είναι πρακτικά δύσκολο να επιβληθούν, ενώ η ανθρώπινη κατάσταση στη Γάζα παραμένει δραματική με μεγάλες ανάγκες σε υποδομές, νερό, τρόφιμα και φάρμακα.

Το πολιτικό πλαίσιο

Η εξέλιξη αυτή εντάσσεται σε μια μεγαλύτερη προσπάθεια επιβολής μακροπρόθεσμης ειρήνης και σταθερότητας μετά από χρόνια πολέμου στη Μέση Ανατολή, ένα σχέδιο που ξεκίνησε ήδη με διπλωματικές συναντήσεις και διαπραγματεύσεις σε υψηλό επίπεδο το 2025.