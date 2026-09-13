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Ο ίδιος έχασε την αίσθηση του χρόνου κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας του, ενώ οι διασώστες τον εντόπισαν μετά την καταστροφική πλημμύρα που προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα.

Η πλημμύρα προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 1.429 ανθρώπων, αφήνοντας πίσω χιλιάδες αγνοούμενους, με την κυβέρνηση να συνδέει την καταστροφή με την κλιματική αλλαγή.

Ο Σαχ απηύθυνε έκκληση στις αρχές να συνεχίσουν τις έρευνες στα τούνελ, με την ελπίδα ότι μπορεί να εντοπιστούν και άλλοι επιζώντες ή οι σοροί των θυμάτων.

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Δέκα ημέρες εγκλωβισμένος στο σκοτάδι, σε ένα πλημμυρισμένο τούνελ, κατάφερε να επιβιώσει ο 30χρονος Νεπαλέζος εργάτης Σαντζάι Σαχ, πίνοντας λασπόνερο και προσευχόμενος για τη διάσωσή του. Όταν οι διασώστες κατάφεραν τελικά να τον απεγκλωβίσουν στις 4 Σεπτεμβρίου, η πρώτη του ερώτηση φανέρωσε πόσο είχε χάσει την αίσθηση του χρόνου μετά από τόσες ημέρες στο απόλυτο σκοτάδι.

«Όταν με διέσωσαν, το πρώτο πράγμα που ρώτησα ήταν πόσες ημέρες είχαν περάσει», δήλωσε ο Σαχ στο AFP, καθώς επέστρεφε την Κυριακή στο σπίτι του, στην περιοχή Σαπτάρι. Όταν του είπαν ότι είχαν περάσει δέκα ημέρες, πίστευε ότι είχε μείνει εγκλωβισμένος μόνο για λίγες ημέρες.

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Ο 30χρονος ήταν μεταξύ των εκατοντάδων εργατών που απασχολούνταν σε υδροηλεκτρικά έργα τα οποία επλήγησαν από την καταστροφική πλημμύρα της 26ης Αυγούστου. Η πλημμύρα προκλήθηκε από την κατάρρευση παγετώνα στα σύνορα Κίνας και Νεπάλ και προκάλεσε τεράστιες καταστροφές.

Ανεξέλεγκτος ο αριθμός των θυμάτων

Ο απολογισμός των θυμάτων έχει φτάσει, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, στους τουλάχιστον 1.429 νεκρούς και περισσότερους από 5.640 αγνοούμενους, με τη συντριπτική πλειονότητα των θυμάτων να καταγράφεται στο Νεπάλ.

Μέσα σε αυτή την τραγωδία, η διάσωση του Σαχ αποτέλεσε μια σπάνια και συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης.

«Ήταν σαν τσουνάμι»

Ο Σαχ περιέγραψε τις δραματικές στιγμές κατά τις οποίες τα νερά εισέβαλαν στο τούνελ, λέγοντας πως όλα συνέβησαν μέσα σε ελάχιστο χρόνο.

«Ήμουν στη βάρδια μου και ξαφνικά ήρθε μια αδιανόητη πλημμύρα, με κύματα σαν τσουνάμι, αρκετά μέτρα ψηλά», ανέφερε.

Οι εργαζόμενοι γνώριζαν ότι τα νερά πλησίαζαν και είχαν προειδοποιηθεί να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Παρά τις προσπάθειες να απομακρυνθούν οι εργάτες, τα περιθώρια αντίδρασης ήταν ελάχιστα.

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«Είχαμε ενημερωθεί να είμαστε σε ετοιμότητα, ότι έρχεται μεγάλη πλημμύρα. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να είμαστε σε επιφυλακή και να απομακρύνουμε τους συναδέλφους μας», είπε.

Ωστόσο, μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, τα ορμητικά νερά είχαν πλημμυρίσει το τούνελ, εγκλωβίζοντας όσους δεν πρόλαβαν να απομακρυνθούν.

Η πρωτοφανής έκταση της καταστροφής επανέφερε, παράλληλα, τη συζήτηση για τους αυξανόμενους κινδύνους στις περιοχές των Ιμαλαΐων, με την κυβέρνηση του Νεπάλ να συνδέει την επιδείνωσή τους με την άνοδο της παγκόσμιας θερμοκρασίας.

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Επιβίωσε με λασπόνερο και προσευχές

Μόνος και απομονωμένος από τους υπόλοιπους εργαζομένους, ο Σαχ πέρασε τις επόμενες ημέρες χωρίς να γνωρίζει αν θα καταφέρει να βγει ζωντανός από το τούνελ.

Η πίστη του ήταν ένα από τα βασικά στοιχεία που τον βοήθησαν να αντέξει ψυχολογικά.

«Επέζησα χάρη στη βαθιά μου πίστη και την αυτοπεποίθησή μου», είπε. Ο ίδιος ανέφερε πως επαναλάμβανε το Maha Mantra, τις ινδουιστικές προσευχές, προσπαθώντας να διατηρήσει την ψυχραιμία και την ελπίδα του.

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«Μπόρεσα να παραμείνω εκεί», είπε χαρακτηριστικά.

Οι συνθήκες επιβίωσης ήταν εξαιρετικά δύσκολες, καθώς το μόνο νερό που μπορούσε να βρει ήταν γεμάτο λάσπη.

«Υπήρχε νερό, αλλά ήταν λασπωμένο. Είχα μόνο αυτό», ανέφερε.

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Ωστόσο, ο Σαχ δεν ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που είχε καταφέρει να επιβιώσει μέσα στο τούνελ. Σε κοντινό σημείο βρισκόταν και ο 45χρονος Καμπίρ Μαχαρτζάν. Αν και οι δύο άνδρες δεν μπορούσαν να βρίσκονται μαζί, είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνούν μεταξύ τους.

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Η φωνή ενός ακόμη ανθρώπου αποτέλεσε για τον Σαχ σημαντικό ψυχολογικό στήριγμα κατά τη διάρκεια των ημερών που παρέμενε εγκλωβισμένος.

Η στιγμή της διάσωσης

Μετά από ημέρες ερευνών, εκσκαφών και δύσκολων επιχειρήσεων, οι διασώστες κατάφεραν να δημιουργήσουν δίοδο προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι δύο άνδρες και να τους απεγκλωβίσουν ζωντανούς.

Ο Σαχ μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο του Κατμαντού, όπου παρέμεινε για αρκετές ημέρες προκειμένου να αναρρώσει.

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Η επιστροφή του στην οικογένειά του ήταν ιδιαίτερα συγκινητική. Συγγενείς και φίλοι τον περίμεναν με γιρλάντες και τούρτα, ενώ ο ίδιος μίλησε για τα αντικρουόμενα συναισθήματα που ένιωθε μετά τη διάσωσή του.

«Είμαι χαρούμενος, αλλά αισθάνομαι και θλίψη», είπε. «Μου δόθηκε μια δεύτερη ζωή, κατάφερα να επιβιώσω εκεί. Όμως πολλοί από τους φίλους μας βρίσκονταν εκεί».

Η σύζυγός του, Λάκσμι Κουμάρι Σαχ, ανέφερε ότι η οικογένεια συνέχισε να ελπίζει καθ’ όλη τη διάρκεια των ημερών που εκείνος αγνοούνταν.

«Ο Θεός μάς βοήθησε. Είχαμε την ελπίδα», είπε, κρατώντας στην αγκαλιά της την κόρη τους.

«Μπορεί να υπάρχει ακόμη κάποιος ζωντανός»

Οι έρευνες στα πλημμυρισμένα τούνελ συνεχίζονται, με τον Σαχ να ζητά από τις αρχές να μην σταματήσουν τις προσπάθειες εντοπισμού των αγνοουμένων.

Ένας Κινέζος εργαζόμενος διασώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, μία ημέρα μετά τον Σαχ. Από τότε, ωστόσο, δεν έχει υπάρξει κάποια ένδειξη ζωής από τους υπόλοιπους ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι.

«Ελπίζω η κυβέρνηση να συνεχίσει την έρευνα και τη διάσωση. Είναι πιθανό να υπάρχει ακόμη κάποιος ζωντανός», είπε.

Ο ίδιος υπογράμμισε πως η επιχείρηση πρέπει να συνεχιστεί ακόμη και στην περίπτωση που δεν εντοπιστούν άλλοι επιζώντες, προκειμένου να βρεθούν οι σοροί των εργαζομένων που έχασαν τη ζωή τους και να επιστραφούν στις οικογένειές τους.