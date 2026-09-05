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Οι διασώστες ολοκλήρωσαν την εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση απεγκλωβισμού ανοίγοντας νέα δίοδο με γεώτρηση και ελεγχόμενες εκρήξεις μέσα στη λάσπη.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν εκτεταμένες καταστροφές στο οδικό δίκτυο και κατολισθήσεις, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις προσπάθειες των σωστικών συνεργείων σε ολόκληρη την περιοχή.

Οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό αγνοουμένων, καθώς η επιβίωση των τριών εργατών διατηρεί τις ελπίδες για ανεύρεση και άλλων επιζώντων.

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Ένα πραγματικό θαύμα μέσα στα συντρίμμια γράφτηκε στο Νεπάλ, καθώς ένας ακόμη εργάτης ανασύρθηκε ζωντανός από πλημμυρισμένη υπόγεια σήραγγα, δέκα ημέρες μετά τις φονικές πλημμύρες που σάρωσαν τη χώρα.

Ο τρίτος εργαζόμενος εντοπίστηκε την Παρασκευή στην περιοχή Ρασούβα, κοντά στον ποταμό Τρισούλι, προκαλώντας ανακούφιση στις ομάδες διάσωσης που δίνουν μάχη με τον χρόνο και τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

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Λίγες ώρες νωρίτερα είχαν απεγκλωβιστεί ακόμη δύο εργάτες από το ίδιο σημείο. Έτσι, συνολικά τρεις άνθρωποι κατάφεραν να επιβιώσουν, παραμένοντας εγκλωβισμένοι για δέκα ημέρες μέσα στη σήραγγα ενός υδροηλεκτρικού έργου.

Η επιχείρηση διάσωσης ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Οι διασώστες χρειάστηκε να ανοίξουν νέα δίοδο προς το σημείο όπου βρίσκονταν οι εργαζόμενοι, πραγματοποιώντας γεώτρηση σε φρεάτιο και χρησιμοποιώντας ακόμη και ελεγχόμενες εκρήξεις για να απομακρύνουν τα εμπόδια.

Οι εργάτες βρίσκονταν περίπου 180 μέτρα μέσα στη σήραγγα, η οποία είχε πλημμυρίσει και είχε αποκλειστεί από τεράστιες ποσότητες λάσπης και συντριμμιών.

Οι διασώστες επιχειρούσαν σε εξαιρετικά περιορισμένο χώρο, με νερά και σημεία της κατασκευής να παραμένουν ασταθή. Κάθε βήμα απαιτούσε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς μια νέα κατάρρευση θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο τόσο τους εγκλωβισμένους όσο και τα μέλη των σωστικών συνεργείων.

Την ίδια ώρα, οι επιχειρήσεις συνεχίζονται και σε άλλες περιοχές του Νεπάλ. Στην περιοχή Νουακότ, μία γυναίκα εντοπίστηκε και διασώθηκε από πλημμυρισμένο σπίτι, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό αγνοουμένων.

Η κατάσταση παραμένει δραματική, ιδιαίτερα γύρω από τα υδροηλεκτρικά έργα. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των Αρχών, περίπου 900 εργαζόμενοι σε 12 έργα αγνοούνται, ενώ περίπου 500 από αυτούς ενδέχεται να έχουν εγκλωβιστεί μέσα σε σήραγγες.

Οι καταρρακτώδεις βροχές προκάλεσαν τεράστιες καταστροφές σε ολόκληρες περιοχές της χώρας. Ποτάμια υπερχείλισαν, δρόμοι καταστράφηκαν και κατολισθήσεις έκοψαν την πρόσβαση σε ορεινές περιοχές, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο το έργο των διασωστών.

Παρά τις ημέρες που έχουν περάσει, οι ομάδες έρευνας και διάσωσης συνεχίζουν να επιχειρούν, με την επιβίωση των τριών εργατών να αναπτερώνει τις ελπίδες ότι μπορεί να υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι που παραμένουν ζωντανοί κάτω από τα συντρίμμια.