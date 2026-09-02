Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Στους 1.130 ανέρχονται οι νεκροί από την καταστροφική κατολίσθηση και πλημμύρα που προκλήθηκε από κατάρρευση παγετώνα στο Νεπάλ και το Θιβέτ, ενώ 4.462 άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι.

Οι αρχές εκτιμούν ότι οι πιθανότητες ανεύρεσης επιζώντων μειώνονται δραματικά, καθώς οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες σε εργοτάξια υδροηλεκτρικών σταθμών και σε τεράστιες εκτάσεις με συντρίμμια.

Η κυβέρνηση του Νεπάλ στρέφει πλέον το ενδιαφέρον της στις εργασίες αποκατάστασης, ενώ παράλληλα ζητά από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα και την Ινδία κλιματικές αποζημιώσεις.

Οι αξιωματούχοι της χώρας υποστηρίζουν ότι η καταστροφή αποτελεί συνέπεια της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής, για την οποία οι μεγάλες βιομηχανικές δυνάμεις φέρουν ηθική και νομική ευθύνη.

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Στους 1.114 ανέρχονται οι νεκροί στο Νεπάλ από την καταστροφική κατολίσθηση που έπληξε τη χώρα την προηγούμενη εβδομάδα, κοντά στα σύνορα με την Κίνα, σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό που ανακοίνωσε σήμερα η αρχή διαχείρισης εκτάκτων καταστάσεων. Παράλληλα, 3.916 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Την ίδια ώρα, τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας αναφέρουν ότι 16 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στο Θιβέτ, ενώ 546 παραμένουν αγνοούμενοι. Συνολικά, από την καταστροφή ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται σε 1.130, ενώ οι αγνοούμενοι φτάνουν τους 4.462.

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Οι αρχές του Νεπάλ προειδοποίησαν σήμερα ότι οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται, καθώς έχει περάσει μία εβδομάδα από την κατάρρευση παγετώνα στα Ιμαλάια, η οποία προκάλεσε τεράστια κατολίσθηση και πλημμύρα. «Οι ελπίδες να βρεθούν επιζώντες μειώνονται», δήλωσε ο Φανίντρα Πάουντελ, ανώτερος αξιωματούχος του Εθνικού Κέντρου Επιχειρήσεων Εκτάκτων Καταστάσεων (NEOC). «Προσευχόμαστε και ελπίζουμε», πρόσθεσε.

Οι διασώστες συνεχίζουν τις επιχειρήσεις αναζητώντας επιζώντες μεταξύ των εργατών που εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών σταθμών. Οι συγκεκριμένες σήραγγες διαθέτουν ειδικούς χώρους στους οποίους μπορούν να παραμένουν άνθρωποι, εξήγησε ο Ράζα Ραμ Μπάσνετ, εκπρόσωπος του στρατού.

Οι αρχές του Νεπάλ έχουν ανακοινώσει ότι 279 άνθρωποι έχουν διασωθεί από εργοτάξια υδροηλεκτρικών σταθμών, ωστόσο τουλάχιστον 639 ακόμη αγνοούνται, με ορισμένους από αυτούς να θεωρείται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα στις σήραγγες.

Αποκατάσταση και ανοικοδόμηση

«Με δεδομένη τη φύση της καταστροφής και την περιοχή που επλήγη από την πλημμύρα, καθώς περνούν οι ημέρες υπάρχουν λιγότερες πιθανότητες να υπάρχουν επιζώντες», δήλωσε ο Μπινόζ Μπάσνετ, απόστρατος στρατηγός που είχε την ευθύνη των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης μετά τον σεισμό του 2015, όταν περίπου 9.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ο πρωθυπουργός του Νεπάλ, Μπαλέντρα Σαχ, τόνισε ότι πλέον το βάρος των προσπαθειών μετατοπίζεται στην αποκατάσταση και την ανοικοδόμηση.

«Η κυβέρνηση επικεντρώνεται τώρα στην αποκατάσταση, ενώ παράλληλα εργάζεται για την προστασία των ζωών των ανθρώπων στις πληγείσες περιοχές και παρέχει την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και ψυχολογική συμβουλευτική», ανέφερε ο Σαχ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά χθες το βράδυ.

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Η καταστροφή έχει αφήσει πίσω της περίπου 2,2 εκατομμύρια τόνους από συντρίμμια, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση του Προγράμματος του ΟΗΕ για την Ανάπτυξη (UNDP). «Η ποσότητα των συντριμμιών μαρτυρά το μέγεθος της καταστροφής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι κοινότητες καθώς καθαρίζουν τα σπίτια, τους δρόμους και τους δημόσιους χώρους και αρχίζουν την ανοικοδόμηση», σημείωσε το UNDP.

Ο εκπρόσωπος του ΟΗΕ, Στεφάν Ντιζαρίκ, δήλωσε ότι οι οργανώσεις αρωγής «ανησυχούν πολύ» για τους αυξανόμενους κινδύνους που απειλούν τη δημόσια υγεία. Μεταξύ των βασικών προβλημάτων είναι ο συνωστισμός στα καταφύγια, το μολυσμένο νερό και οι ζημιές στις υποδομές υγείας.

«Κλιματικές αποζημιώσεις» απαιτεί το Νεπάλ από ΗΠΑ, Ινδία και Κίνα

Το Νεπάλ ζητά «αποζημιώσεις για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής» από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ινδία και την Κίνα, τις οποίες χαρακτηρίζει ως τους σημαντικότερους παραγωγούς εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η κυβέρνηση της χώρας υποστηρίζει ότι οι τρεις αυτές μεγάλες οικονομίες φέρουν ευθύνη για τις φονικές ξαφνικές πλημμύρες στον ποταμό Μποτκόσι, οι οποίες πριν από μία εβδομάδα παρέσυραν χωριά σε τουλάχιστον τρεις περιφέρειες του Νεπάλ.

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Σε μια προσπάθεια να ανοίξει τον δρόμο για διεθνή οικονομική βοήθεια, ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ, Σισίρ Χανάal, υποστήριξε ότι η στήριξη προς τη χώρα μετά την καταστροφή θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως ζήτημα «ηθικής ευθύνης» και όχι ως φιλανθρωπία.

Όπως τόνισε, παρά το γεγονός ότι η συμβολή του Νεπάλ στις παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου είναι «ουσιαστικά αμελητέα», η χώρα υφίσταται δυσανάλογα σοβαρές συνέπειες από την υπερθέρμανση του πλανήτη, μεταξύ άλλων την ταχεία τήξη των παγετώνων και την αύξηση των ακραίων φυσικών καταστροφών στα ορεινά.

«Πληρώνουμε το απόλυτο τίμημα για μια παγκόσμια κρίση που δεν δημιουργήσαμε εμείς. Η ταχεία τήξη των παγετώνων και αυτά τα καταστροφικά “τσουνάμι των βουνών” είναι άμεσες συνέπειες της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής», δήλωσε, σύμφωνα με αποσπάσματα συνέντευξής του που δημοσίευσε το PTI.

Ο Χανάal ανέφερε ότι το Νεπάλ επιχειρεί να αλλάξει το διπλωματικό του πλαίσιο, μετατοπίζοντας τη συζήτηση από την «βοήθεια» στη «δικαιοσύνη και την αποζημίωση». «Δεν πρόκειται για ζήτημα φιλανθρωπίας· πρόκειται για ζήτημα νομικής και ηθικής ευθύνης», υπογράμμισε.

Ο υπουργός Εξωτερικών του Νεπάλ στράφηκε ειδικά κατά των μεγαλύτερων βιομηχανικών ρυπαντών, επισημαίνοντας ότι έχουν ιστορική ευθύνη απέναντι στις χώρες που είναι περισσότερο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

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«Οι μεγάλοι βιομηχανικοί ρυπαντές -όπως η Κίνα, που είναι ο μεγαλύτερος πομπός στον κόσμο, οι Ηνωμένες Πολιτείες στη δεύτερη θέση και η Ινδία στην τρίτη- έχουν ιστορική ευθύνη να αποζημιώσουν ευάλωτα κράτη όπως το Νεπάλ», δήλωσε.

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Με πληροφορίες από Reuters, NDTV World