Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο Νεπάλ, όπου τα σωστικά συνεργεία αναζητούν εκατοντάδες εργαζομένους εγκλωβισμένους σε σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων μετά από καταστροφικές πλημμύρες.

Οι διασώστες αξιοποιούν ειδικό εξοπλισμό και παροχή οξυγόνου, ελπίζοντας στον εντοπισμό επιζώντων σε στεγνούς χώρους, αν και οι πιθανότητες επιτυχίας μειώνονται σημαντικά με το πέρασμα του χρόνου.

Διεθνή συνεργεία από διάφορες χώρες συνδράμουν στις προσπάθειες, αντιμετωπίζοντας τις αντίξοες συνθήκες του ορεινού εδάφους και τις συνεχιζόμενες βροχοπτώσεις που δυσχεραίνουν το έργο τους.

Ο απολογισμός της καταστροφής παραμένει εξαιρετικά βαρύς, με τις αρχές να καταγράφουν περισσότερους από 1.100 νεκρούς και χιλιάδες αγνοούμενους σε ολόκληρη την πληγείσα ορεινή περιοχή.

Η αποκατάσταση του οδικού δικτύου στα σύνορα με την Κίνα διευκολύνει πλέον τη μεταφορά βαρέων μηχανημάτων και επιπλέον εξοπλισμού για την ενίσχυση των επιχειρήσεων έρευνας και διάσωσης.

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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στο ορεινό Νεπάλ, με τα συνεργεία να προσπαθούν να φτάσουν σε δεκάδες εργαζομένους που εκτιμάται ότι έχουν εγκλωβιστεί σε σήραγγες υδροηλεκτρικών έργων, μία εβδομάδα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έχουν αφήσει πίσω τους περισσότερους από 1.100 νεκρούς.

Ο Αμσού Κιράν Σάχι, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού του Νεπάλ, δήλωσε στο Reuters ότι υπάρχει ισχυρή πεποίθηση πως μπορεί να υπάρχουν ακόμη ζωντανοί άνθρωποι μέσα στις εγκαταστάσεις, καθώς σε ορισμένους χώρους υπάρχουν τρόφιμα και νερό, ενώ πιθανότατα έχουν διατηρηθεί και αποθέματα αέρα.

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Οι διασώστες προσπαθούν να προσεγγίσουν περισσότερους από 600 αγνοούμενους εργαζομένους, ενώ επιχειρήσεις πραγματοποιούνται ή σχεδιάζονται σε τέσσερα υδροηλεκτρικά έργα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται σε δύο σημεία, όπου αγνοούνται περίπου 90 άνθρωποι και οι πιθανότητες επιβίωσης θεωρούνται μεγαλύτερες λόγω της ύπαρξης αέρα στις σήραγγες.

Στο υδροηλεκτρικό έργο Trishuli-3A, οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει ένας στεγνός χώρος στο εσωτερικό της σήραγγας. Παράλληλα, χρησιμοποιούνται σωλήνες για την παροχή οξυγόνου, σε μια προσπάθεια να διατηρηθούν οι συνθήκες κατάλληλες για όσους ενδέχεται να βρίσκονται εγκλωβισμένοι.

Παρά τις προσπάθειες, οι αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οι πιθανότητες εντοπισμού επιζώντων μειώνονται όσο περνούν οι ημέρες. Οι επιχειρήσεις, ωστόσο, συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Μέχρι στιγμής, 279 εργαζόμενοι έχουν διασωθεί από υδροηλεκτρικά εργοτάξια που επλήγησαν από την πρωτοφανή πλημμύρα, η οποία παρέσυρε πάγο, βράχους και μεγάλες ποσότητες λάσπης. Παράλληλα, 639 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν συνεργεία από το Νεπάλ, την Ινδία, την Κίνα, τη Νότια Κορέα και την Αυστραλία, τα οποία πραγματοποιούν έρευνες σε πολλές σήραγγες, αξιοποιώντας ειδικό εξοπλισμό και διαθέσιμες τεχνολογίες εντοπισμού.

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Το υδροηλεκτρικό έργο Rasuwagadhi, ισχύος 111 MW, βρίσκεται σε ορεινή κοιλάδα, περίπου πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα του Νεπάλ με την Κίνα. Οι διασώστες επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στον εντοπισμό υπόγειων χώρων στους οποίους ενδέχεται να έχουν καταφύγει εργαζόμενοι.

Αποκαταστάθηκε ο μοναδικός δρόμος προς το Θιβέτ

Στην κινεζική πλευρά, οι αρχές ανακοίνωσαν ότι αποκαταστάθηκε πλήρως ο μοναδικός δρόμος που οδηγεί στο πέρασμα Γκιρόνγκ, στα σύνορα με το Νεπάλ, μία εβδομάδα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που είχαν προκαλέσει σοβαρές ζημιές στο οδικό δίκτυο.

Η αποκατάσταση της πρόσβασης επιτρέπει πλέον τη μεταφορά βαρέων μηχανημάτων στην περιοχή, ενισχύοντας τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης. Σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση CCTV, σημαντικός αριθμός συνεργείων και μηχανημάτων έχει ήδη μεταφερθεί στη ζώνη όπου βρισκόταν το συνοριακό συγκρότημα ελέγχου της Κίνας.

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Οι διασώστες επιχειρούν σε δύσβατη ορεινή περιοχή, χρησιμοποιώντας ειδικές συσκευές εντοπισμού ζωής και εκπαιδευμένα σκυλιά, ενώ βρίσκονται αντιμέτωποι με ασταθείς πλαγιές, απόκρημνους γκρεμούς και έναν ορμητικό ποταμό. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις εξακολουθούν να δυσχεραίνουν σημαντικά τις επιχειρήσεις.

Η Κίνα έχει ανακοινώσει ότι θα αποστείλει στο Νεπάλ ειδικούς για την ταυτοποίηση μέσω DNA, γέφυρες Bailey, ψυκτικούς θαλάμους για τη μεταφορά σορών και εξοπλισμό επικοινωνιών, ενώ έχει ζητήσει από τις νεπαλέζικες αρχές να συνεχίσουν τις προσπάθειες για τον εντοπισμό Κινέζων πολιτών.

Χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι

Ο απολογισμός της καταστροφής παραμένει ιδιαίτερα βαρύς. Στο Νεπάλ, οι αρχές κάνουν λόγο για 1.114 νεκρούς και σχεδόν 4.000 αγνοούμενους, ενώ στην κινεζική πλευρά, στο Θιβέτ, έχουν καταγραφεί 16 θάνατοι και 546 αγνοούμενοι.

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Μεταξύ των αγνοουμένων στο Θιβέτ βρίσκονται 104 Ινδοί, 49 Νεπαλέζοι και 33 τουρίστες από τη Λετονία.

Ο πρεσβευτής της Λετονίας στην Κίνα, Κάρλις Άιχενμπάουμς, δήλωσε ότι η πρεσβεία βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις κινεζικές αρχές. Παράλληλα, εκτίμησε ότι οι αγνοούμενοι Λετονοί ενδέχεται να έχουν παρασυρθεί προς τη νεπαλέζικη πλευρά.

Την ίδια ώρα, η είσοδος ξένων δημοσιογράφων στην πληγείσα περιοχή απαγορεύεται, με το κινεζικό υπουργείο Εξωτερικών να επικαλείται τους κινδύνους που εξακολουθούν να υπάρχουν λόγω των καταστροφών. Ως αποτέλεσμα, μεγάλο μέρος της ενημέρωσης για την κατάσταση στο Θιβέτ προέρχεται από κρατικά ελεγχόμενα κινεζικά μέσα ενημέρωσης.

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Με πληροφορίες από: reuters.com

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