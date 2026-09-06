Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η 64χρονη Chandika Shrestha εντοπίστηκε ζωντανή έντεκα ημέρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες στο Νεπάλ, καθώς οι διασώστες άκουσαν τη φωνή της μέσα από τα συντρίμμια του σπιτιού της.

Η γυναίκα μεταφέρθηκε αεροπορικώς στο Κατμαντού για νοσηλεία, ενώ η οικογένειά της την είχε ήδη θεωρήσει νεκρή, πραγματοποιώντας μάλιστα τις σχετικές τελετές.

Παράλληλα, οι διασωστικές ομάδες εντόπισαν ζωντανούς έναν Κινέζο εργαζόμενο μέσα σε σήραγγα υδροηλεκτρικού έργου, καθώς και μια εξάχρονη που είχε παραμείνει θαμμένη στη λάσπη για 62 ώρες.

Οι επίσημες αρχές επιβεβαιώνουν τον θάνατο 1.338 ανθρώπων, ενώ χιλιάδες παραμένουν αγνοούμενοι μετά την καταστροφή που προκλήθηκε από τις πλημμύρες στα Ιμαλάια.

Περισσότεροι από 21.000 διασώστες επιχειρούν στο πεδίο, έχοντας καταφέρει να απεγκλωβίσουν πάνω από 12.000 άτομα από τις πληγείσες περιοχές.

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Μέσα σε μία από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές που έχει γνωρίσει το Νεπάλ εδώ και χρόνια, μια αδύναμη ανθρώπινη φωνή μέσα από τόνους λάσπης και συντριμμιών έδωσε στους διασώστες αυτό που έμοιαζε πλέον αδύνατο: έναν άνθρωπο ζωντανό.

Η 64χρονη Chandika Shrestha βρέθηκε ζωντανή το Σάββατο, την 11η ημέρα μετά τις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν τη λεκάνη του ποταμού Bhotekoshi στις 26 Αυγούστου.

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Η ιστορία της συγκλονίζει ακόμη περισσότερο επειδή η οικογένειά της την είχε θεωρήσει νεκρή.

Οι συγγενείς της είχαν χάσει κάθε ελπίδα. Την όγδοη ημέρα της εξαφάνισής της είχαν ήδη αρχίσει τις παραδοσιακές τελετές θανάτου, κατασκευάζοντας ομοίωμα του σώματός της από χόρτο «kush», όπως προβλέπει το σχετικό έθιμο.

Και τότε ήρθε η είδηση:

Η Chandika ήταν ζωντανή.

«Ακούσαμε μια φωνή»

Η διάσωση δεν έγινε επειδή κάποια θερμική κάμερα ή ειδικό μηχάνημα εντόπισε την 64χρονη.

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Την πρόδωσε –ευτυχώς– η φωνή της.

Ο επικεφαλής της ομάδας της Armed Police Force, επιθεωρητής Suman BK, περιέγραψε στο νεπαλέζικο OnlineKhabar τη στιγμή που άλλαξε τα πάντα.

Οι διασώστες περνούσαν από σπίτι σε σπίτι στην περιοχή Betrawati, φωνάζοντας και προσπαθώντας να ακούσουν μήπως υπήρχε κάποιος εγκλωβισμένος.

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Περίπου στη μία το μεσημέρι άκουσαν έναν ήχο.

Στην αρχή δεν ήταν βέβαιοι εάν επρόκειτο για ανθρώπινη φωνή ή απλώς για ηχώ.

Όμως ο ήχος επαναλήφθηκε.

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Ήταν γυναίκα.

Woman rescued in Nepal on the 11th day after the flood



The victim was found alive on the fourth floor of a flooded house in Betravati. Rescuers had to break through a wall, after which she was evacuated and taken to hospital.



According to the latest figures, 1,344 people have… pic.twitter.com/dnztrZbLd5 — NEXTA (@nexta_tv) September 5, 2026

Έσπασαν το παράθυρο και μπήκαν μέσα

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Το τετραώροφο σπίτι είχε παρασυρθεί από τη δύναμη του νερού και είχε μετακινηθεί σε άλλο σημείο. Οι τρεις όροφοι βρίσκονταν ουσιαστικά θαμμένοι στη λάσπη και μόνο τμήμα του επάνω ορόφου παρέμενε ορατό.

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Οι άνδρες της ειδικά εκπαιδευμένης ομάδας έσπασαν ένα παράθυρο που εξείχε από τη λάσπη και σύρθηκαν στο εσωτερικό.

Εκεί είδαν την Chandika.

Περίπου το μισό σώμα της ήταν θαμμένο στη λάσπη. Το κεφάλι και το επάνω μέρος του σώματός της είχαν παραμείνει σχετικά ελεύθερα.

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Ήταν εξαντλημένη και δεν μπορούσε να περπατήσει.

Αλλά είχε τις αισθήσεις της. Και μιλούσε.

Χρειάστηκαν περίπου 40 με 45 λεπτά για να την απεγκλωβίσουν. Μεταφέρθηκε αρχικά για τις πρώτες βοήθειες και στη συνέχεια με ελικόπτερο του στρατού στο Κατμαντού για νοσηλεία.

Το σπίτι είχε μετακινηθεί σχεδόν 100 μέτρα

Η Kathmandu Post αποκαλύπτει μια ακόμη απίστευτη λεπτομέρεια.

Η δύναμη της πλημμύρας είχε μετακινήσει ολόκληρο το κτίριο περίπου 100 μέτρα από την αρχική του θέση.

Τρεισήμισι όροφοι είχαν θαφτεί εντελώς και οι διασώστες χρειάστηκε να συρθούν μέσα από σπασμένο παράθυρο και λάσπη για να φτάσουν στη γυναίκα.

Στην ίδια περιοχή οι αρχές είχαν ήδη ανασύρει δεκάδες νεκρούς. Με τη βοήθεια drones εντοπίστηκαν και ανασύρθηκαν 24 σοροί από τη λάσπη και τα συντρίμμια.

Τέσσερα μέλη της οικογένειας της Chandika που βρίσκονταν μαζί της όταν χτύπησε η καταστροφή εξακολουθούν να αγνοούνται.

Η εξάχρονη που φώναζε «μαμά, μαμά»

Δεν είναι όμως η μοναδική ιστορία που μοιάζει να ξεπερνά τα όρια της ανθρώπινης αντοχής.

Λίγες ημέρες νωρίτερα, στο Timure της Rasuwa, οι διασώστες άκουσαν μέσα από τη λάσπη μια παιδική φωνή:

«Mommy, mommy».

Ήταν ένα κοριτσάκι περίπου έξι ετών.

Είχε παραμείνει θαμμένο επί 62 ώρες.

Οι άνδρες της Armed Police Force άρχισαν να σκάβουν ακολουθώντας αποκλειστικά τη φωνή του παιδιού, καθώς στην επιφάνεια υπήρχαν μόνο λάσπη, ξύλα και συντρίμμια.

Το βρήκαν ζωντανό.

Η κακοκαιρία δεν επέτρεψε την άμεση μεταφορά του με ελικόπτερο και δύο διασώστες παρέμειναν μαζί του όλη τη νύχτα, μέχρι να μπορέσει την επόμενη ημέρα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Κατμαντού.

Ζωντανός και 225 μέτρα μέσα σε τούνελ

Σχεδόν ταυτόχρονα με τη διάσωση της Chandika, μια δεύτερη επιχείρηση εξελισσόταν σε υδροηλεκτρικό έργο.

Ο Κινέζος εργαζόμενος Lu Haitao εντοπίστηκε ζωντανός περίπου 225 μέτρα μέσα σε σήραγγα του Upper Trishuli-1 Hydropower Project.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν ο στρατός του Νεπάλ και εξειδικευμένη ομάδα από τη Νότια Κορέα.

Όταν τον βρήκαν, ήταν αποπροσανατολισμένος αλλά ζωντανός. Επειδή δεν μπορούσε να επικοινωνήσει με τους διασώστες, χρησιμοποίησαν εφαρμογή μετάφρασης σε κινητό τηλέφωνο.

Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο σε νοσοκομείο του Κατμαντού σε σταθερή κατάσταση. Δύο ακόμη εργαζόμενοι, οι Sanjay Shah και Kabir Maharjan, είχαν διασωθεί την προηγουμένη από βάθος περίπου 170 μέτρων σε άλλη σήραγγα.

1.338 νεκροί – σχεδόν 5.000 άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται

Πίσω όμως από τα θαύματα της επιβίωσης βρίσκεται ένας εφιαλτικός απολογισμός.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία που δημοσιεύει η Kathmandu Post, 1.338 άνθρωποι έχουν επιβεβαιωθεί νεκροί και σχεδόν 5.000 εξακολουθούν να αγνοούνται.

Περίπου 1.000 αγνοούμενοι συνδέονται με υδροηλεκτρικά έργα στην περιοχή Rasuwa, όπου οι έρευνες επικεντρώνονται ιδιαίτερα στις σήραγγες.

Τα επίσημα στοιχεία της νεπαλέζικης υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών μία ημέρα νωρίτερα έδιναν μια εικόνα της έκτασης της καταστροφής: 7.570 σπίτια ολοσχερώς κατεστραμμένα, 18 σχολεία και επτά υγειονομικές εγκαταστάσεις με ζημιές, 55 χιλιόμετρα δρόμων κατεστραμμένα, καθώς και 37 οδικές και 68 κρεμαστές γέφυρες που υπέστησαν ζημιές. Περισσότερα από 1.800 εκτάρια καλλιεργήσιμης γης καταστράφηκαν.

Περισσότεροι από 21.000 στρατιωτικοί, αστυνομικοί και διασώστες έχουν κινητοποιηθεί. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι έχουν ήδη διασωθεί, ενώ χιλιάδες έχουν χρειαστεί ιατρική περίθαλψη.

Μια καταστροφή που ξεκίνησε στα Ιμαλάια

Η καταστροφή εκδηλώθηκε το πρωί της 26ης Αυγούστου, όταν μια τεράστια πλημμύρα στον ποταμό Bhote Koshi σάρωσε περιοχές των Rasuwa, Nuwakot, Dhading και Gorkha. Η κυβέρνηση του Νεπάλ έχει ανακοινώσει ότι διερευνάται η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων, με τις πρώτες εκτιμήσεις να συνδέουν την καταστροφή με κατάρρευση παγετώνα και ακραία πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή των Ιμαλαΐων.

Το Νεπάλ μιλά πλέον για εθνική καταστροφή.

Και ενώ οι αριθμοί των νεκρών και των αγνοουμένων είναι τρομακτικοί, οι τελευταίες διασώσεις άλλαξαν και πάλι τη λογική των επιχειρήσεων.

Γιατί ύστερα από 11 ημέρες, μέσα σε ένα σπίτι που είχε παρασυρθεί, μετακινηθεί και σχεδόν ολόκληρο θαφτεί στη λάσπη, κάποιος άκουσε μια πολύ αδύναμη φωνή.

Και αυτή η φωνή ήταν αρκετή για να θυμίσει στους διασώστες ότι όσο υπάρχει έστω και η παραμικρή πιθανότητα ζωής, οι έρευνες δεν μπορούν να σταματήσουν.

Με πληροφορίες από: kathmandupost.com, onlinekhabar.com