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Οι τοπικές αρχές ξεκίνησαν επίσημη έρευνα για το περιστατικό και ανέστειλαν προσωρινά τα καθήκοντα του εμίρη εν αναμονή των εξελίξεων.

Το Συμβούλιο του Εμιράτου εξετάζει τη γνησιότητα του οπτικοακουστικού υλικού για να διαπιστώσει αν έχει υποστεί οποιαδήποτε επεξεργασία.

Η γυναίκα δέχεται εκατοντάδες απειλές θανάτου μετά τη δημοσιοποίηση του συμβάντος, προκαλώντας την έντονη ανησυχία της Διεθνούς Αμνηστίας για την ασφάλειά της.

Η οργάνωση επισημαίνει ότι οι απειλές αυτές αναδεικνύουν τον κοινωνικό στιγματισμό και την ενοχοποίηση των θυμάτων σεξουαλικής βίας στη χώρα.

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Έρευνα από τις αρχές μετά την καταγγελία – Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δέχεται εκατοντάδες απειλές θανάτου μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο

Σφοδρές αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Νιγηρία βίντεο που καταγράφει τη στιγμή κατά την οποία ένας 92χρονος εμίρης φέρεται να παρενοχλεί σεξουαλικά Πολωνή influencer, κατά τη διάρκεια ξενάγησης στο παλάτι του.

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Disturbing video of 94-year-old Emir of Daura, Alhaji Umar Farouk, assaulting a foreign tourist by squeezing her hands, touching her breast, & trying to hug her, emerges. The foreign tourist was clearly heard in the video warning the emir to take his hands off her. God! 🙆🙆🤔… https://t.co/HanNnNbl8M https://t.co/qDkoM29gHF — Abu Amir (@SadiqMaunde) November 22, 2026

Στο βίντεο, το οποίο η γυναίκα κατέγραψε με τα έξυπνα γυαλιά της και στη συνέχεια δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εμφανίζεται να συνομιλεί με τον Ουμάρ Φαρούκ Ουμάρ, έναν από τους γνωστότερους εμίρηδες της Νιγηρίας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο 92χρονος κρατά τα χέρια της γυναίκας ακουμπισμένα στα πόδια του. Όταν οι δύο τους σηκώνονται για να αποχωρήσουν, ο εμίρης αρχικά την αγκαλιάζει και στη συνέχεια φέρεται να της πιάνει το στήθος. «Εμίρη, δεν μπορείτε να με αγγίζετε», ακούγεται να του λέει η influencer.

Η ίδια περιέγραψε αργότερα την εμπειρία της, εξηγώντας ότι από την αρχή της συνάντησης αισθάνθηκε άβολα λόγω της σωματικής επαφής.

«Ένιωσα ότι καθόμασταν πολύ κοντά. Με έκανε να αισθανθώ άβολα το γεγονός ότι μου έπιασε το χέρι και άρχισε να παίζει με αυτό, οπότε κατέβασα τα γυαλιά ηλίου μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως περιέγραψε, όταν σηκώθηκαν για να φύγουν, ο εμίρης την αγκάλιασε και τη φίλησε στο μάγουλο, πριν προχωρήσει στην επίμαχη κίνηση.

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«Δεν με άγγιξαν με αυτόν τον τρόπο στους δρόμους της Νιγηρίας, ούτε καν σε πολυσύχναστα μέρη, αλλά μέσα στο παλάτι ενός παραδοσιακού ηγέτη. Ένιωσα ότι έπρεπε να το δημοσιοποιήσω. Είμαι θύμα σεξουαλικής επίθεσης», δήλωσε η γυναίκα, η οποία δραστηριοποιείται στη δημιουργία ταξιδιωτικού περιεχομένου.

Eρευνα για το περιστατικό

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά την επίσκεψη της Πολωνής influencer στο παλάτι του εμίρη της Νταούρα, στην πολιτεία Κατσίνα, στη βόρεια Νιγηρία.

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Μετά τη δημοσιοποίηση του βίντεο, οι τοπικές αρχές προχώρησαν στην έναρξη έρευνας, ενώ η κυβέρνηση της πολιτείας ανέστειλε όλες τις επίσημες υποχρεώσεις και μετακινήσεις του εμίρη μέχρι νεωτέρας.

Ο επίτροπος Πληροφοριών και Πολιτισμού της πολιτείας, Μπάλα Σαλισού Ζάνγκο, δήλωσε ότι οι αρχές είναι «βαθιά ανήσυχες» για την καταγγελία.

Από την πλευρά του, το Συμβούλιο του Εμιράτου της Νταούρα ανακοίνωσε ότι εξετάζει το επίμαχο βίντεο, προκειμένου να διαπιστώσει τη γνησιότητά του και να εξακριβώσει εάν έχει υποστεί επεξεργασία ή έχει δημιουργηθεί με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης.

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Καταγγελίες για απειλές θανάτου σε βάρος της influencer

Την ίδια ώρα, η Πολωνή influencer φέρεται να βρίσκεται αντιμέτωπη με εκατοντάδες απειλές θανάτου μετά τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας της.

Η Διεθνής Αμνηστία εξέφρασε την έντονη ανησυχία της για τις επιθέσεις που, σύμφωνα με την οργάνωση, δέχεται η γυναίκα, καταγγέλλοντας ότι έχει γίνει αποδέκτρια εκατοντάδων απειλητικών μηνυμάτων.

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Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, η οργάνωση υπογράμμισε ότι οι επιθέσεις σε βάρος της καταγγέλλουσας αναδεικνύουν τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στη Νιγηρία όταν αποφασίζουν να καταγγείλουν περιστατικά σεξουαλικής βίας.

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«Αυτές οι σοκαριστικές επιθέσεις σε βάρος μιας επιζήσασας δείχνουν γιατί εκατοντάδες υποθέσεις βιασμού δεν καταγγέλλονται στη χώρα, εξαιτίας της εκτεταμένης διαφθοράς, του κοινωνικού στιγματισμού και της ενοχοποίησης των θυμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά η Διεθνής Αμνηστία.