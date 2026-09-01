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Η Νικόλ Κίντμαν έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα του Practical Magic 2 στο Λος Άντζελες, επιλέγοντας την πρώτη δημιουργία του Πίτερ Μιούλιερ για τον Versace, μετά την ανάληψη της θέσης του καλλιτεχνικού διευθυντή του οίκου.

Το μαύρο, custom-made φόρεμα του Versace ανέδειξε τη χαρακτηριστική αισθητική του οίκου, με τη διαφάνεια, τη δαντέλα και την εφαρμογή να πρωταγωνιστούν. Η δημιουργία ήταν αποκαλυπτική, χωρίς όμως να δείχνει υπερβολική, χάρη στην πυκνή δαντέλα και τις διαφορετικές στρώσεις της φούστας.

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Reuters

Ιδιαίτερη λεπτομέρεια αποτέλεσε το δαντελένιο choker, που έδωσε στην εμφάνιση μια πιο σκοτεινή και θεατρική διάθεση, παραπέμποντας διακριτικά στη μαγική ατμόσφαιρα του Practical Magic 2. Το σύνολο ολοκλήρωσαν οι ασορτί γόβες Manolo Blahnik «Milandra», μια επιλογή που διατήρησε την εμφάνιση κομψή και ανάλαφρη.

The Fashion Politics Of Nicole Kidman’s Pieter Mulier Versace Debut https://t.co/pjqGSzvobP September 1, 2026

Εξίσου σημαντικά ήταν και τα μαλλιά της Κίντμαν. Για την πρεμιέρα του Λος Άντζελες, ο hair stylist δημιούργησε χαλαρούς κυματισμούς με ένα ελαφρώς ατημέλητο φινίρισμα.

Σε συνδυασμό με την ενττυπωσιακή εμφάνιση της Σάντρα Μπούλοκ με Louis Vuitton, η πρεμιέρα στο Λος Άντζελες έδωσε τελικά στους θαυμαστές της ταινίας την ατμόσφαιρα που περίμεναν: μαγεία, αισθητική και εντυπωσιακές εμφανίσεις στο κόκκινο χαλί.

Με πληφορορίες από: redcarpet-fashionawards.com