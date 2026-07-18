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Οι αρχές κινητοποίησαν εκατό πυροσβέστες, ελικόπτερα και τις Ένοπλες Δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς, η οποία θεωρείται η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία της χώρας.

Η πυρκαγιά ξεκίνησε από μεζονέτα και εξαπλώθηκε γρήγορα λόγω των ξηρών καιρικών συνθηκών, ενώ δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι ή σοβαροί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ρίξει οκτακόσιες χιλιάδες λίτρα νερού και η κατάσταση στην περιοχή παρουσιάζει πλέον καλύτερη εικόνα, παρά την ύπαρξη ενεργών εστιών.

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Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται ο δήμος Ντράμμεν στη Νορβηγία εξαιτίας μεγάλης πυρκαγιάς που ξέσπασε το μεσημέρι της Παρασκευής (17/7). Μέχρι στιγμής, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ έχει διαταχθεί η προληπτική απομάκρυνση άνω των 400 πολιτών.

Στο έλεος της φωτιάς οικισμός στη Νορβηγία

Η φωτιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο, αλλά παρουσιάζει καλύτερη εικόνα από χθες. Στην περιοχή εξακολουθούν υπάρχουν κάποιες εστίες και ο κίνδυνος εξάπλωσης έχει μειωθεί σημαντικά.

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Σύμφωνα με τις αρχές, πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά στη σύγχρονη ιστορία της χώρας

Στην περιοχή συνδράμουν περισσότεροι από 100 πυροσβέστες με πέντε οχήματα και έξι ελικόπτερα, καθώς και δυνάμεις της Αστυνομίας, ενώ επιχειρούν οι Ένοπλες Δυνάμεις και η Πολιτική Άμυνα της χώρας.

Norway: Several row houses ablaze in Drammen https://t.co/KauQb9gQHO pic.twitter.com/NM1ec9M6Ls — Nordic News (@Nordic_News) July 17, 2026

Πώς ξεκίνησε η φωτιά

Όπως αναφέρει η Αστυνομία η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από μία μεζονέτα και στη συνέχεια επεκτάθηκε σε άλλα σπίτια. Δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες ή αγνοούμενους. Δύο άτομα έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο λόγω εισπνοής καπνού. Ένα από αυτά είναι μέλος της Πολιτικής Άμυνας. Ένας πυροσβέστης έχει επίσης υποστεί ελαφρά τραύματα, ενώ οκτώ αστυνομικοί έχουν εισπνεύσει καπνό.

Άλλα επτά ελικόπτερα βρίσκονται σε ετοιμότητα στη νότια Νορβηγία. Έως τώρα έχει γίνει ρίψη περίπου 800.000 λίτρων νερού από τα ελικόπτερα για την κατάσβεση της πυρκαγιάς.

«Πρόκειται για τη μεγαλύτερη πυρκαγιά αυτού του είδους που έχουμε καταγράψει στη Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας και Σχεδιασμού Έκτακτης Ανάγκης (DSB) στη σύγχρονη εποχή. Ευτυχώς, δεν έχουμε λάβει καμία αναφορά για σοβαρά τραυματισμένους ή θανάτους», δηλώνει ο διευθυντής της DSB, Λαρς Τζέικομπ Χίιμ.

Reuters Reuters Reuters

Ο Ruben Dobler Strand, ερευνητής στον τομέα των πυρκαγιών και λέκτορας στο Høgskulen på Vestland, δήλωσε στο NRK ότι οι πολλές ζεστές ημέρες έχουν οδηγήσει σε ξηρές καιρικές συνθήκες, οι οποίες δημιουργούν ιδανικές συνθήκες για την εκδήλωση πυρκαγιάς. Ο συνδυασμός των εξαιρετικά ξηρών ξύλινων σπιτιών που βρίσκονται σε απότομο έδαφος και του νότιου ανέμου προκάλεσε την ταχεία εξάπλωση της πυρκαγιάς