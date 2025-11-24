Ο Ντέιβιντ Κάμερον αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε πέρυσι με καρκίνο του προστάτη.

Ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας (2010-2016) αποφάσισε να κάνει εξέταση προστάτη μετά τις προτροπές της σύζυγού του Σαμάνθα, αφού άκουσε μια ραδιοφωνική συνέντευξη σχετικά με το πρόβλημα υγείας.

Advertisement

Advertisement

Ο Λόρδος Κάμερον, 59 ετών, υποβλήθηκε σε εξέταση PSA, η οποία αναζητά πρωτεΐνες που σχετίζονται με τον καρκίνο του προστάτη, και τα αποτελέσματα ήταν ανησυχητικά υψηλά.

«Πάντα ελπίζεις για το καλύτερο», δήλωσε ο Λόρδος Κάμερον, ο οποίος πλέον δεν αντιμετωπίζει την ασθένει.

«Έχεις υψηλό δείκτη PSA, αλλά λες μέσα σου μάλλον δεν είναι κάτι σοβαρό. Κάνεις μαγνητική τομογραφία και εμφανίζονται μερικές μαύρες κηλίδες και πάλι σκέφτεσαι: «Α, μάλλον δεν είναι τίποτα σοβαρό».

Αλλά όταν έρχεται το αποτέλεσμα της βιοψίας και σου λέει ότι έχεις καρκίνο του προστάτη; Φοβάσαι να ακούσεις αυτά τα λόγια. Και τότε, κυριολεκτικά καθώς βγαίνουν από το στόμα του γιατρού, σκέφτεσαι: «Ω, όχι, θα το πει. Θα το πει. Ω Θεέ μου, το είπε».

Πλέον ζητά δημόσια ένα στοχευμένο εθνικό πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου.

«Αυτό είναι κάτι που πρέπει πραγματικά να σκεφτούμε, να συζητήσουμε και, αν χρειαστεί, να δράσουμε». Advertisement

Ο Κάμερον δήλωσε στην εφημερίδα Times ότι θέλει να υποστηρίξει το αίτημα για προληπτικές εξετάσεις σε άνδρες υψηλού κινδύνου.

«Θέλω, για να το πω έτσι, να βγω στο προσκήνιο», είπε. «Θέλω να προσθέσω το όνομά μου στον μακρύ κατάλογο των ανθρώπων που ζητούν ένα στοχευμένο πρόγραμμα προληπτικών εξετάσεων.

Δεν μου αρέσει ιδιαίτερα να συζητώ τα προσωπικά μου θέματα υγείας, αλλά νιώθω ότι πρέπει να το κάνω.

Advertisement

Ας είμαστε ειλικρινείς. Οι άνδρες δεν είναι πολύ καλοί στο να μιλάνε για την υγεία τους. Τείνουμε να αναβάλλουμε τα πράγματα.

Ντρεπόμαστε να μιλάμε για κάτι όπως ο προστάτης, επειδή είναι τόσο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη σεξουαλική υγεία και όλα τα άλλα.

Σκέφτηκα ότι, αφού αυτό συνέβη σε εσένα, πρέπει να το φωνάξεις.

Advertisement

Θα ένιωθα άσχημα αν δεν μιλούσα και δεν έλεγα ότι είχα αυτή την εμπειρία. Έκανα μια εξέταση. Με βοήθησε να ανακαλύψω κάτι που δεν πήγαινε καλά. Μου έδωσε την ευκαιρία να το αντιμετωπίσω».

Ο Ντέιβιντ Κάμερον διετέλεσε επίσης υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας μέχρι τον Ιούλιο του περασμένου έτους.

Υποβλήθηκε σε εστιακή θεραπεία, κατά την οποία ηλεκτρικοί παλμοί στοχεύουν και καταστρέφουν τα καρκινικά κύτταρα.

Advertisement

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο πιο συνηθισμένος καρκίνος στους άνδρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, με περίπου 55.000 νέες περιπτώσεις κάθε χρόνο.

Advertisement

Επί του παρόντος, δεν υπάρχει πρόγραμμα προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του προστάτη στο Ηνωμένο Βασίλειο, λόγω ανησυχιών σχετικά με την ακρίβεια των εξετάσεων PSA.

Advertisement