Στην αποκάλυψη πως οι ΗΠΑ σχεδίαζαν δεύτερη επίθεση κατά της Βενεζουέλας, μετά την πρώτη στην οποία συνελήφθη ο Νικολάς Μαδούρο, προχώρησε σήμερα (9/1) ο Ντόναλντ Τραμπ.

Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως μετά τη νέα φάση που μπήκε η σχέση των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας, ακύρωσε τη νέα επίθεση που είχε προγραμματιστεί αλλά τα αμερικανικά πλοία παραμένουν στις θέσεις τους για λόγους ασφαλείας και προστασίας.

Όπως έγραψε, η Βενεζουέλα ξεκίνησε να απελευθερώνει πολιτικούς κρατούμενους, δείχνοντας έτσι ότι επιδιώκει ειρήνη με τις ΗΠΑ. Ειδικά μετά την συμφωνία για το αργό πετρέλαιο, αποκάλυψε πως το δεύτερο χτύπημα δεν θα χρειαστεί.

Πηγή: screenshot από Truth Social

«Η Βενεζουέλα απελευθερώνει μεγάλο αριθμό πολιτικών κρατουμένων ως ένδειξη ότι επιδιώκει την ειρήνη. Πρόκειται για μια πολύ σημαντική και έξυπνη κίνηση. Οι ΗΠΑ και η Βενεζουέλα συνεργάζονται πολύ καλά, ιδιαίτερα όσον αφορά την ανασυγκρότηση των υποδομών πετρελαίου και φυσικού αερίου της χώρας, σε μια πολύ μεγαλύτερη, καλύτερη και πιο σύγχρονη μορφή.

Λόγω αυτής της συνεργασίας, ακύρωσα το δεύτερο, αναμενόμενο κύμα επιθέσεων, το οποίο φαίνεται ότι δεν θα χρειαστεί. Ωστόσο, όλα τα πλοία θα παραμείνουν στη θέση τους για λόγους ασφάλειας και προστασίας.

Τουλάχιστον 100 δισεκατομμύρια δολάρια θα επενδυθούν από τις ΜΕΓΑΛΕΣ πετρελαϊκές εταιρείες, με όλες τις οποίες θα συναντηθώ σήμερα στον Λευκό Οίκο. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας στο ζήτημα αυτό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.

Συνέντευξη Τύπου ηγετικών μελών της Δημοκρατικής αντιπολίτευσης στη Γερουσία των ΗΠΑ — οι Senators Tim Kaine (D‑VA), Chuck Schumer (D‑NY) και Adam Schiff (D‑CA) – για τη Βενεζουέλα (Πηγή: Reuters)

Η Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών υπερψήφισε χθες (8/1) μέτρο που ανοίγει το δρόμο για μια πιθανή τελική ψηφοφορία με στόχο να απαγορεύσει στον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναλάβει περαιτέρω στρατιωτική δράση κατά της Βενεζουέλας χωρίς την έγκριση του Κογκρέσου.

Η διαδικαστική ψηφοφορία προώθησης του σχετικού ψηφίσματος πέρασε με 52 ψήφους υπέρ και 47 κατά, καθώς πέντε Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ψήφισαν με όλους τους Δημοκρατικούς υπέρ της πρότασης.

Το ψήφισμα αυτό δεν αποτελεί ακόμη τελικό νόμο. Η εν λόγω ψηφοφορία αφορά την προώθηση του θέματος στη Γερουσία για πλήρη συζήτηση και επόμενη οριστική ψηφοφορία, που αναμένεται την επόμενη εβδομάδα.

Ακόμη και αν ψηφιστεί από τη Γερουσία και την Βουλή των Αντιπροσώπων, ο πρόεδρος Τραμπ είναι πιθανό να ασκήσει βέτο, και για να υπερπηδηθεί αυτό θα απαιτείτο δύο τρίτα πλειοψηφία και στις δύο αίθουσες — ένα δύσκολο εγχείρημα ιδιαίτερα με Ρεπουμπλικανικό έλεγχο στη Βουλή.

Ο ίδιος ο Τραμπ, σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε πρόσφατα στην εφημερίδα New York Times, υποστήριξε ότι η εποπτεία των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα μπορεί να διαρκέσει πολλά περισσότερα από μερικούς μήνες, ίσως για χρόνια, και εξέφρασε την πρόθεση των ΗΠΑ να «την ανακατασκευάσουν με πολύ κερδοφόρο τρόπο».

Ο Τραμπ επιβλέπει την επιχείρηση στη Βενεζουέλα που οδήγησε στη σύλληψη του Μαδούρο (Πηγή: Reuters)

Η κίνηση της Γερουσίας αντανακλά διεθνή και εσωτερική ανησυχία για τον ρόλο των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα και ευρύτερα στο Δυτικό Ημισφαίριο, καθώς ορισμένοι νομοθέτες εκφράζουν την ανάγκη για συνταγματική εξουσία του Κογκρέσου πριν από στρατιωτικές ενέργειες.

Ωστόσο, η πιθανότητα το τελικό ψήφισμα να γίνει νόμος πριν την έγκριση από τον πρόεδρο παραμένει αβέβαιη, με πολλούς αναλυτές να υποστηρίζουν ότι ακόμη και η πρόοδος του μέτρου είναι εν πολλοίς συμβολική.

(Με πληροφορίες από Reuters, CNN)

