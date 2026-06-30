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Η Dua Lipa μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στιγμές από τον μήνα του μέλιτος που πέρασε στην Ιταλία μαζί με τον σύζυγό της, Callum Turner, χαρακτηρίζοντας το ταξίδι τους ως έναν «επίγειο παράδεισο».

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε ένα στιγμιότυπο στο οποίο η 30χρονη τραγουδίστρια ποζάρει γυμνή μέσα σε μια μπανιέρα στο ξενοδοχείο La Posta Vecchia, λίγο έξω από τη Ρώμη. Ο αφρός καλύπτει τα επίμαχα σημεία, δημιουργώντας μια ατμοσφαιρική εικόνα που ξεχώρισε από το φωτογραφικό άλμπουμ.

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Σε άλλη φωτογραφία, η Dua Lipa επιδεικνύει τη βέρα της καθώς παίζει χαρτιά με τον Callum Turner, ενώ σε διαφορετικά στιγμιότυπα το ζευγάρι απολαμβάνει στιγμές χαλάρωσης πάνω σε γιοτ και ένα ρομαντικό δείπνο στο ηλιοβασίλεμα.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει ακόμη εικόνες από τις εξορμήσεις τους στην Ιταλία, με την τραγουδίστρια να εμφανίζεται σε μία από αυτές φορώντας φανέλα της SSC Napoli πάνω από ένα λευκό ολόσωμο μαγιό, ολοκληρώνοντας τη σειρά φωτογραφιών από τις καλοκαιρινές διακοπές του ζευγαριού.