Σε καθεστώς ύψιστης επιφυλακής βρίσκεται το Ιράν, καθώς ο Ανώτατος Ηγέτης της χώρας, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, μεταφέρθηκε το Σάββατο (24/1) σε ειδικό υπόγειο και οχυρωμένο καταφύγιο στην Τεχεράνη, υπό τον φόβο επικείμενου αμερικανικού στρατιωτικού πλήγματος. Η απόφαση ελήφθη μετά από εισηγήσεις ανώτατων στρατιωτικών και στελεχών των υπηρεσιών ασφαλείας, οι οποίοι προειδοποίησαν για αυξημένο κίνδυνο επίθεσης κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας, την ώρα που η χώρα δοκιμάζεται και από εκτεταμένες αντικαθεστωτικές διαδηλώσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Iran International, η εγκατάσταση όπου μεταφέρθηκε ο Χαμενεΐ αποτελεί ασφαλή τοποθεσία υψηλής προστασίας, συνδεδεμένη με υπόγειο δίκτυο σηράγγων. Την ίδια στιγμή, ο τρίτος γιος του, Μασούντ Χαμενεΐ, φέρεται να έχει αναλάβει την καθημερινή λειτουργία του Γραφείου του Ανώτατου Ηγέτη, λειτουργώντας ως βασικός δίαυλος επικοινωνίας με τα κυβερνητικά και εκτελεστικά όργανα.

Iran's Supreme Leader Ali Khamenei has moved into a special underground shelter in Tehran after senior military and security officials assessed an increased risk of a potential US attack, according to information received by Iran International.

The facility is described as a… pic.twitter.com/Iw2HyEIf7t — Iran International English (@IranIntl_En) January 24, 2026

Ενδεικτικό της κατάστασης είναι και το γεγονός ότι οι καθιερωμένες προσευχές της Παρασκευής, τις οποίες αναμενόταν να διευθύνει ο Αγιατολάχ, ακυρώθηκαν. Αντιπολιτευτικά μέσα αναφέρουν ότι τις τελευταίες εβδομάδες οι δημόσιες εμφανίσεις του ήταν ελάχιστες και αυστηρά ελεγχόμενες, λόγω φόβων για την ασφάλειά του.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει κλιμακωθεί αισθητά μετά τις πρόσφατες δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξαπέλυσε σκληρές απειλές κατά της ιρανικής ηγεσίας, κάνοντας λόγο για ανάγκη αλλαγής καθεστώτος. Παράλληλα, απευθύνθηκε στους Ιρανούς διαδηλωτές, δηλώνοντας ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» και καλώντας τους να συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις.

Η Τεχεράνη απάντησε με έντονο ύφος, προειδοποιώντας ότι οποιαδήποτε επίθεση κατά του Ανώτατου Ηγέτη θα ισοδυναμεί με κήρυξη ολοκληρωτικού πολέμου. Το καθεστώς δήλωσε έτοιμο να αντεπιτεθεί εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών συμφερόντων στην περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η απάντησή του θα είναι σκληρή και αμείλικτη.