Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο έκανε γνωστό ότι η Βενεζουέλα απέτρεψε μια επιχείρηση ψευδούς σημαίας (προβοκάτσια) από ντόπιους «τρομοκράτες», με στόχο την τοποθέτηση εκρηκτικών στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Καράκας, με σκοπό την όξυνση των εντάσεων με την Ουάσινγκτον, εν μέσω της στρατιωτικής ενίσχυσης των ΗΠΑ στα ανοικτά των ακτών της λατινοαμερικανικής χώρας.

Σε τηλεοπτική του εμφάνιση αργά τη Δευτέρα, ο Μαδούρο δήλωσε ότι δύο αξιόπιστες πηγές, μία εγχώρια και μία διεθνής, ενημέρωσαν την κυβέρνηση για την πιθανότητα επίθεσης από «εξτρεμιστικά τμήματα της τοπικής δεξιάς της Βενεζουέλας» και ότι στάλθηκαν δυνάμεις ασφαλείας για να ενισχύσουν την αμερικανική πρεσβεία.

Οι πηγές «συμφώνησαν στην πιθανότητα ότι μια τοπική τρομοκρατική ομάδα τοποθέτησε εκρηκτικό μηχανισμό στην αμερικανική πρεσβεία στο Καράκας», δήλωσε ο Μαδούρο.

Ο στόχος της ήταν να αποδοθεί η ευθύνη για την επίθεση στην κυβέρνηση της Βενεζουέλας, η οποία στη συνέχεια θα «προκαλούσε μια κλιμάκωση της σύγκρουσης» με τις ΗΠΑ, πρόσθεσε.

Μετά τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ Καράκας και Ουάσιγκτον το 2019, η αμερικανική πρεσβεία είναι κλειστή και διατηρεί μόνο προσωπικό υπεύθυνο για την ασφάλεια και τη συντήρηση των εγκαταστάσεων.

Η είδηση για το φερόμενο σχέδιο επίθεσης κατά της πρεσβείας έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να έχει ακυρώσει τις προσπάθειες για επίτευξη διπλωματικής συμφωνίας με τη Βενεζουέλα, ζητώντας από τον ειδικό απεσταλμένο του Ρίτσαρντ Γκρένελ – ο οποίος ηγούνταν των διαπραγματεύσεων με την κυβέρνηση Μαδούρο – να σταματήσει κάθε επαφή με το Καράκας.

Ένας ανώνυμος ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ μετέφερε το μήνυμα στον Γκρένελ κατά τη διάρκεια συνάντησης στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη με ανώτερους στρατιωτικούς αξιωματικούς.

Ο αξιωματούχος δήλωσε επίσης στο Reuters ότι ο Τραμπ δεν έχει ακόμη αποφασίσει αν θα προχωρήσει τη στρατιωτική του εκστρατεία- μετά την τρέχουσα επίθεση εναντίον των λεγόμενων πλοίων της Βενεζουέλας που μεταφέρουν ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα– σε μια δεύτερη φάση, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνει επιθέσεις σε τοποθεσίες στο έδαφος της Βενεζουέλας.