Με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ εναντίον σκαφών που φέρονται να μεταφέρουν ναρκωτικά στα ανοιχτά της Βενεζουέλας να συνεχίζονται, οι εντάσεις στην Καραϊβική αυξάνονται- και η δήλωση του προέδρου Τραμπ πως οι ΗΠΑ θα άρχιζαν να ασχολούνται και με δραστηριότητες εμπορίου ναρκωτικών μέσω ξηράς έχει προκαλέσει προβληματισμούς για ενδεχόμενες αμερικανικές επιχειρήσεις και εναντίον στόχων στο έδαφος της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος Νικολά Μαδούρο καταδίκασε αυτό που χαρακτήρισε ως επιθετικότητα από πλευράς των ΗΠΑ, ενώ ο υπουργός Εξωτερικών της Βενεζουέλας, Ιβάν Γκιλ, είπε την Κυριακή πως ο Ρώσος ομόλογός του Σεργκέι Λαβρόφ τον διαβεβαίωσε για την «υποστήριξη και αλληλεγγύη» της Μόσχας προς το Καράκας.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις έχουν προβεί σε τουλάχιστον τέσσερις επιθέσεις εναντίον σκαφών που θεωρείται ότι μετέφεραν στα ναρκωτικά στα ανοιχτά της Βενεζουέλας. Ο Τραμπ είπε πως «τις τελευταίες εβδομάδες το ναυτικό έχει υποστηρίξει την αποστολή μας να ανατινάξουμε τους τρομοκράτες των καρτέλ στη θάλασσα…χτυπήσαμε άλλο ένα χθες βράδυ. Τώρα απλώς δεν βρίσκουμε κανένα» είπε την Κυριακή ο Τραμπ, σε ομιλία του στη ναυτική βάση του Νόρφολκ. Από πλευράς του ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι έχει κάθε εξουσιοδότηση που χρειάζεται για τις επιθέσεις στην Καραϊβική. Σημειώνεται πως έχουν δει το φως της δημοσιότητας εικόνες αμερικανικών F-35 στο Πουέρτο Ρίκο, συν τις υπόλοιπες αμερικανικές αεροναυτικές δυνάμεις που έχουν μεταβεί εδώ και καιρό στην περιοχή.

Earlier this morning, on President Trump's orders, I directed a lethal, kinetic strike on a narco-trafficking vessel affiliated with Designated Terrorist Organizations in the USSOUTHCOM area of responsibility. Four male narco-terrorists aboard the vessel were killed in the… pic.twitter.com/QpNPljFcGn October 3, 2025

Σε περίπτωση που οι ΗΠΑ αποφασίσουν να χτυπήσουν όντως τα καρτέλ σε βάσεις τους στο έδαφος της Βενεζουέλας, το ενδεικνυόμενο μέσο θα ήταν το F-35, λόγω των stealth χαρακτηριστικών του και των υπόλοιπων προηγμένων δυνατοτήτων του: Η διείσδυση βαθιά στον εναέριο χώρο του αντιπάλου για πλήγματα ακόμα και σε πολύ προστατευμένους στόχους και η καταστολή αεράμυνας είναι αντικείμενα στα οποία το F-35 εξειδικεύεται. Ο υπουργός Άμυνας της Βενεζουέλας, Βλαντιμίρ Παντρίνο Λόπεζ, ισχυρίστηκε πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είχαν εντοπίσει F-35 να πετούν στα ανοιχτά των ακτών της χώρας, ωστόσο κάτι τέτοιο θα ήταν μάλλον δύσκολο να ισχύει στην πραγματικότητα, ειδικά αν λάβει υπόψιν τι συνέβη στο Ιράν, όπου τα ισραηλινά F-35 έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στις επιχειρήσεις, χωρίς να έχουν καμία απώλεια. Ένα άλλο μέσο που έχει χρησιμοποιηθεί κατά καιρούς σε επιχειρήσεις στη θάλασσα κατά του εμπορίου ναρκωτικών, είναι το γνωστό μη επανδρωμένο αεροσκάφος MQ-9 Reaper, που ενδείκνυται κυρίως για χρήση σε μη διαφιλονικούμενους εναέριους χώρους (όπου δεν υπάρχει ιδιαίτερα ισχυρή εχθρική αεράμυνα ή έχει υποβαθμιστεί).

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του The War Zone, έχουν κυκλοφορήσει online εικόνες που δείχνουν συστήματα αεράμυνας της Βενεζουέλας να μετακινούνται σε άλλες τοποθεσίες, ενδεχομένως ως αντίδραση στις αμερικανικές δραστηριότητες.

Με το ενδεχόμενο επιθέσεων εναντίον των καρτέλ στην ξηρά να εμφανίζεται πλέον υπαρκτό, αξίζει να δει κανείς την αεράμυνα της Βενεζουέλας, η οποία θα βρισκόταν απέναντι στη στρατιωτική ισχύ των ΗΠΑ.

Η αεράμυνα της Βενεζουέλας

Στον πυρήνα της πολεμικής αεροπορίας της Βενεζουέλας (Aviación Militar Bolivariana) βρίσκονται 21 ρωσικής προέλευσης Su-30MK Flanker, πολλαπλών ρόλων- ικανά να φέρουν τόσο πυραύλους αέρος- αέρος διαφόρων εμβελειών όσο και όπλα αέρος- εδάφους/ επιφανείας. Εξαιρετικά υποβαθμισμένος πλέον στην πολεμική αεροπορία της χώρας είναι ο ρόλος των αμερικανικής προέλευσης F-16A/B που κάποτε αποτελούσαν την «αιχμή του δόρατός» της- θεωρείται ότι μόλις τρία παραμένουν ακόμα λειτουργικά. Γενικότερα μιλώντας, η ισχύς της πολεμικής αεροπορίας της χώρας θεωρείται μικρή, τόσο σε επίπεδο αριθμών όσο και τεχνολογίας.

Τα πράγματα είναι κάπως διαφορετικά όσον αφορά στα χερσαία συστήματα αεράμυνας. Το πιο ισχυρό σύστημα αεράμυνας του στρατού της Βενεζουέλας είναι οι ρωσικής προέλευσης S-300VM που είχαν αγοραστεί επί Ούγκο Τσάβες. Είχαν πρωτοεμφανιστεί δημόσια το 2013 στο Καράκας. Είναι ένα αυτοκινούμενο σύστημα αντιαεροπορικής/ αντιπυραυλικής άμυνας μακράς εμβέλειας. Η Βενεζουέλα θεωρείται πως διαθέτει ένα τάγμα S-300VM.

Πέραν των S-300VM, ο στρατός της Βενεζουέλας διαθέτει το μέσης εμβέλειας S-125 Pechora (SA-3 Goa), η πρώτη έκδοση του οποίου είχε τεθεί σε υπηρεσία από την ΕΣΣΔ τη δεκαετία του 1960. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό, πρόκειται για ένα αρκετά παλιό σύστημα, με ό,τι μπορεί αυτό να σημαίνει για τις δυνατότητές του, αν και είχε εκσυγχρονιστεί στην έκδοση Pechora-2M. Θεωρείται πως σε υπηρεσία υπάρχουν από 24 μέχρι 44 τέτοια συστήματα.

Πιο σύγχρονα από τα S-125 είναι τα BuK-M2 (SA-17 Grizzly), μέσης εμβέλειας, με ιδιαίτερη ευκινησία και δυνατότητα ανεξάρτητης δράσης, ενώ έχει αναφερθεί ότι μπορούν να πλήττουν στόχους ακόμα και σε ύψος 80.000 ποδών (τα ρωσικά Buk-M2 και Buk-M3 έχουν αποδειχτεί ιδιαίτερα αποτελεσματικά στην Ουκρανία). Η Βενεζουέλα θεωρείται ότι έχει 12 Buk-M2. Η χώρα έχει ακόμα περίπου 300 ρυμουλκούμενα αντιαεροπορικά πυροβόλα ZU-23-2- ένα αρκετά παλιό σύστημα, πλέον κατάλληλο περισσότερο για χρήση ελικοπτέρων, drones και πυραύλων cruise- αλλά και με δυνατότητα χρήσης κατά επίγειων στόχων. Επίσης ο στρατός της Βενεζουέλας διαθέτει αρκετά φορητά αντιαεροπορικά (MANPADS), μεταξύ των οποίων οι ρωσικοί Igla-S (SA-24 Grinch) και οι σουηδικοί RBS 70. Αξίζει, τέλος, να αναφερθεί ότι το ναυτικό της χώρας έχει μια φρεγάτα, το «Almirante Brion», με αντιαεροπορικούς πυραύλους Sea Sparrow/ Aspide για αυτοπροστασία/ άμυνα σημείου.

Several Venezuelan S-125 “Pechora-2M” surface-to-air missile systems were observed near Maracay in northern Venezuela, after Venezuela alleged that US fighter jets had started flying near its borders



🇺🇸🇻🇪 pic.twitter.com/c9HYHFXx9e — Visegrád 24 (@visegrad24) October 3, 2025

Συνοπτικά, οι δυνατότητες αεράμυνας της Βενεζουέλας βασίζονται σε ένα εύρος διαφόρων συστημάτων, που περιλαμβάνουν κάποια πιο αυξημένων δυνατοτήτων. Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμα και τα παλιότερα πυραυλικά συστήματα αεράμυνας της χώρας έχουν αναβαθμιστεί και γενικότερα χαρακτηρίζονται από μεγάλο βαθμό ευκινησίας: Είναι ικανά να μετακινούνται γρήγορα μέσω δρόμων, κάτι που σημαίνει ότι μπορεί να αλλάζουν συχνά και γρήγορα θέση ώστε να αποφεύγουν επιθέσεις εναντίον τους και να εμφανίζονται σε σημεία που δεν αναμένονταν. Αν και πρακτικά δεν θεωρείται ότι το «άνοιγμα» της αεράμυνας της Βενεζουέλας θα αποτελούσε πραγματικά μεγάλο πρόβλημα για τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, οποιαδήποτε επιχείρηση θα έπρεπε να λάβει σοβαρά υπόψιν τις υπάρχουσες απειλές– και είναι βέβαιο πως για αυτόν τον λόγο θα βασιζόταν σε μεγάλο βαθμό σε stealth αεροσκάφη όπως το F-35 και όπλα ακριβείας και μακράς εμβέλειας για πληγούν στόχοι βαθιά στην επικράτεια του αντιπάλου.

Με πληροφορίες από The War Zone, Reuters