Ο Πάπας Λέων καταδίκασε τη βία στο όνομα της θρησκείας την Παρασκευή σε μια μεγάλη συνάντηση με ηγέτες της Χριστιανοσύνης, περιλαμβανομένου του Οικουμενικού Πατριάρχη, στο Ιζνίκ της Τουρκίας, ζητώντας ενότητα.

Στο πλαίσιο των εορτασμών των 1.700 ετών από την Α’ Οικουμενική Σύνοδο της Νίκαιας, συνάντησε κληρικούς από πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων o Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, καθώς και ιερωμένοι από την Αίγυπτο, τη Συρία και το Ισραήλ. Χαρακτήρισε «σκάνδαλο» το ότι οι 2,6 δισεκατομμύρια χριστιανοί του κόσμου δεν είναι πιο ενωμένοι.

«Σήμερα όλη η ανθρωπότητα, που μαστίζεται από βία και συγκρούσεις, ζητά συμφιλίωση» είπε στο πλαίσιο της τελετής στο Ιζνίκ, την αρχαία Νίκαια, όπου έλαβε χώρα η κομβικής σημασίας για τον Χριστιανισμό σύνοδος. «Απορρίπτουμε τη χρήση της θρησκείας για να δικαιολογηθεί ο πόλεμος, ή οποιαδήποτε μορφή φονταμενταλισμού ή φανατισμού» είπε ο Λέων, ο πρώτος Αμερικανός πάπας.

Στην τελετή οι κληρικοί προσευχήθηκαν στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα αραβικά, ενώ άναψαν κεριά κοντά στα βυθισμένα ερείπια μιας εκκλησίας του 4ου αιώνα μΧ.

Ο Λέων είπε πως αν οι χριστιανοί μπορούσαν να ξεπεράσουν τις μεταξύ τους διαφορές, αυτό θα έστελνε ένα μήνυμα ειρήνης και αδελφότητας που ξεπερνά τα όρια των κοινωνιών και εθνών. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, από πλευράς του, κάλεσε τους ηγέτες της Χριστιανοσύνης όχι μόνο να θυμούνται το παρελθόν, μα να προχωρήσουν και μαζί.

Σημειώνται πως η Ρωσική Εκκλησία δε συμμετείχε στους εορτασμούς. Το Πατριαρχείο της Μόσχας έχει διακόψει τους δεσμούς με τον Βαρθολομαίο από το 2018, λόγω της αναγνώρισης από πλευράς του του αυτοκέφαλου της Ουκρανικής Εκκλησίας.

Με πληροφορίες από Reuters