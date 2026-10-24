Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Ο ηθοποιός Γούντι Χάρελσον προσπάθησε επί σειρά ετών να ανατρέψει τη δικαστική καταδίκη του πατέρα του, Τσαρλς Βόιντ Χάρελσον, ο οποίος ήταν πληρωμένος δολοφόνος και είχε καταδικαστεί για τη δολοφονία ομοσπονδιακού δικαστή.

Κατά τη διάρκεια διακοπών στην Ελλάδα, η μητέρα του Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε ότι γνώριζε τον πατέρα του Χάρελσον, γεγονός που γέννησε ερωτήματα για το ενδεχόμενο οι δύο ηθοποιοί να είναι ετεροθαλή αδέλφια.

Ο Μάθιου ΜακΚόναχι διστάζει να πραγματοποιήσει τεστ DNA για να επιβεβαιώσει τη βιολογική συγγένεια, φοβούμενος τις πιθανές αποκαλύψεις για την πατρότητά του, ενώ ο Χάρελσον εμφανίζεται πιο πρόθυμος να μάθει την αλήθεια.

Ο Τσαρλς Χάρελσον, ο οποίος πέθανε το 2007 σε φυλακή υψίστης ασφαλείας, είχε εμπλακεί σε πλήθος εγκληματικών υποθέσεων και είχε αποκτήσει τη φήμη ανθρώπου που καυχιόταν για τις παράνομες πράξεις του.

Μέχρι σήμερα, η ενδεχόμενη συγγένεια των δύο διάσημων ηθοποιών παραμένει ένα αναπάντητο οικογενειακό μυστήριο, καθώς δεν έχει πραγματοποιηθεί κάποια επίσημη επιστημονική επιβεβαίωση μέσω εξέτασης γενετικού υλικού.

Για να μας βλέπεις πιο συχνά στα αποτελέσματα αναζήτησης Προσθήκη της huffingtonpost.gr στην Google

Πίσω από το χαμόγελο και το εκρηκτικό χιούμορ του Γούντι Χάρελσον κρύβεται μια οικογενειακή ιστορία που μοιάζει βγαλμένη από αστυνομικό θρίλερ. Ο πατέρας του, Τσαρλς Βόιντ Χάρελσον, δεν ήταν απλώς ένας άνθρωπος με σκοτεινό παρελθόν. Καταδικάστηκε για τη δολοφονία ομοσπονδιακού δικαστή στις ΗΠΑ, είχε εμπλακεί σε υποθέσεις συμβολαίων θανάτου και πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής του σε φυλακή υψίστης ασφαλείας.

Κι όμως, ο γιος του προσπάθησε επί χρόνια να τον βγάλει από τη φυλακή, χρηματοδοτώντας τις δικαστικές προσφυγές του. Την ίδια ώρα, μια αποκάλυψη που έγινε σε διακοπές στην Ελλάδα έφερε στο προσκήνιο ένα άλλο, εξίσου απρόσμενο ερώτημα: μήπως ο Γούντι Χάρελσον και ο Μάθιου ΜακΚόναχι δεν είναι απλώς στενοί φίλοι, αλλά ετεροθαλή αδέλφια;

Advertisement

Advertisement

Η αποκάλυψη στην Ελλάδα που άναψε τη σπίθα

Η ιστορία έγινε γνωστή το 2023, όταν ο Μάθιου ΜακΚόναχι αποκάλυψε σε podcast της Κέλι Ρίπα ότι η μητέρα του, Κέι ΜακΚέιμπ, είχε πει στον Γούντι Χάρελσον πως γνώριζε τον πατέρα του. Η φράση ειπώθηκε ενώ οι δύο ηθοποιοί και οι οικογένειές τους βρίσκονταν στην Ελλάδα, συζητώντας για τη στενή σχέση που τους ενώνει.

«Γούντι, ήξερα τον πατέρα σου», φέρεται να είπε η μητέρα του ΜακΚόναχι, αφήνοντας μια παύση που δεν πέρασε απαρατήρητη από τους παρευρισκόμενους.

«Όλοι κατάλαβαν τα αποσιωπητικά που άφησε μετά το “ήξερα”. Ήταν ένα φορτισμένο “ήξερα”», περιέγραψε ο ηθοποιός, εξηγώντας ότι η οικογένεια άρχισε να εξετάζει τις ημερομηνίες και τις πιθανές συναντήσεις των δύο γονιών.

Ο Τσαρλς Χάρελσον βρισκόταν σε άδεια από τη φυλακή την περίοδο που οι γονείς του ΜακΚόναχι περνούσαν τον δεύτερο χωρισμό τους. Αυτό δεν αποδεικνύει συγγένεια, αλλά ήταν αρκετό για να γεννήσει υποψίες.

Ο ΜακΚόναχι έχει εξηγήσει ότι διστάζει να κάνει τεστ DNA, επειδή φοβάται πως μπορεί να ανακαλύψει ότι ο Τζέιμς ΜακΚόναχι, τον οποίο θεωρούσε πατέρα του επί 53 χρόνια, δεν ήταν ο βιολογικός του πατέρας. Ο Χάρελσον, αντίθετα, έχει εμφανιστεί περισσότερο πρόθυμος να μάθει την αλήθεια.

Μέχρι να υπάρξει επιβεβαίωση μέσω DNA, το ενδεχόμενο παραμένει ένα οικογενειακό μυστήριο. Η ιστορία, ωστόσο, αποκτά ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση όταν κανείς εξετάσει ποιος ήταν ο άνθρωπος που ενδέχεται να συνδέει τους δύο ηθοποιούς.

Advertisement

Ο Τσαρλς Χάρελσον και η ζωή ενός πληρωμένου δολοφόνου

Ο Τσαρλς Βόιντ Χάρελσον γεννήθηκε το 1938 στο Τέξας και από νεαρή ηλικία κινήθηκε σε έναν κόσμο τζόγου, απάτης και παρανομίας. Είχε εργαστεί σε διάφορες δουλειές, αλλά έγινε γνωστός κυρίως για τη δράση του ως επαγγελματίας τζογαδόρος και για τις διασυνδέσεις του με εγκληματικά κυκλώματα.

Όσοι τον γνώριζαν μιλούσαν για έναν άνθρωπο με ιδιαίτερη ευφυΐα και γοητεία, στοιχεία που συνυπήρχαν με μια αδίστακτη συμπεριφορά. Η εικόνα του χαρισματικού συνομιλητή δεν συμβάδιζε με τις κατηγορίες που τον βάρυναν.

Το 1968 βρέθηκε κατηγορούμενος για τη δολοφονία του Άλαν Μπεργκ, ενός εμπόρου χαλιών από το Χιούστον. Παρά τις καταθέσεις που τον ενέπλεκαν στην υπόθεση, αθωώθηκε, καθώς οι ένορκοι δεν κατέληξαν σε ομόφωνη απόφαση.

Advertisement

Η επόμενη υπόθεση είχε διαφορετική κατάληξη. Ο Χάρελσον καταδικάστηκε για τη δολοφονία του εμπόρου σιτηρών Σαμ Ντεγκέλια Τζούνιορ, τον οποίο φέρεται να σκότωσε για λογαριασμό συνεργάτη του, με στόχο την είσπραξη ασφαλιστικής αποζημίωσης. Του επιβλήθηκε ποινή 15 ετών, αλλά αποφυλακίστηκε το 1976, έχοντας ήδη παραμείνει κρατούμενος για αρκετά χρόνια.

Η εγκληματική του δράση, ωστόσο, δεν είχε τελειώσει.

Η δολοφονία που συγκλόνισε τις ΗΠΑ

Το πρωί της 29ης Μαΐου 1979, ο ομοσπονδιακός δικαστής Τζον Χάουλαντ Γουντ Τζούνιορ έπεσε νεκρός έξω από το σπίτι του στο Σαν Αντόνιο του Τέξας. Καθώς ετοιμαζόταν να φύγει για το δικαστήριο, δέχθηκε έναν πυροβολισμό στην πλάτη από όπλο μεγάλης ισχύος.

Advertisement

Ο Γουντ ήταν γνωστός για τις αυστηρές ποινές που επέβαλλε σε υποθέσεις ναρκωτικών και είχε αποκτήσει το προσωνύμιο «Maximum John». Η δολοφονία του αποτέλεσε την πρώτη δολοφονία εν ενεργεία ομοσπονδιακού δικαστή στις ΗΠΑ τον 20ό αιώνα.

Σύμφωνα με την κατηγορία, πίσω από το έγκλημα βρισκόταν ο διακινητής ναρκωτικών Τζαμιέλ «Τζίμι» Τσάγκρα, ο οποίος φοβόταν την ποινή που θα του επέβαλλε ο δικαστής. Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι προσέλαβε τον Χάρελσον για να τον σκοτώσει, προσφέροντάς του 250.000 δολάρια.

Η έρευνα του FBI ήταν εκτεταμένη και κράτησε χρόνια. Οι αρχές συγκέντρωσαν στοιχεία που συνέδεαν τον Χάρελσον με την υπόθεση, μεταξύ των οποίων μαρτυρίες, στοιχεία για την αγορά όπλου και καταθέσεις συνεργών. Η υπόθεση στηρίχθηκε σε μεγάλο βαθμό σε έμμεσες αποδείξεις, καθώς δεν υπήρχε αυτόπτης μάρτυρας της ίδιας της δολοφονίας.

Advertisement

Τον Σεπτέμβριο του 1982 άρχισε η δίκη, η οποία διήρκεσε περίπου δυόμισι μήνες και περιλάμβανε 94 μάρτυρες. Ανάμεσά τους ήταν και γυναίκα που αναγνώρισε τον Χάρελσον αφού είχε υποβληθεί σε ύπνωση, μια λεπτομέρεια που έδωσε επιπλέον διάσταση σε μια ήδη περίπλοκη δικαστική διαδικασία.

Advertisement

Στις 14 Δεκεμβρίου 1982, ο Χάρελσον κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία του δικαστή και καταδικάστηκε σε δύο φορές ισόβια, καθώς και σε επιπλέον ποινή για συνωμοσία.

Η σύλληψη που θύμιζε κινηματογραφικό θρίλερ

Η σύλληψή του, τον Σεπτέμβριο του 1980, είχε σχεδόν σουρεαλιστικές διαστάσεις. Οι αρχές τον εντόπισαν έξω από το Βαν Χορν του Τέξας, αφού είχε παραβιάσει τους όρους της αποφυλάκισής του.

Advertisement

Υπό την επήρεια κοκαΐνης, ο Χάρελσον είχε πειστεί ότι υπήρχε βόμβα στην εξάτμιση του αυτοκινήτου του. Σταμάτησε στην άκρη του δρόμου και άρχισε να πυροβολεί το όχημά του. Στη συνέχεια απείλησε να αυτοκτονήσει, κρατώντας όπλο στο κεφάλι του, ενώ η αντιπαράθεσή του με την αστυνομία κράτησε περίπου έξι ώρες.

Όταν τελικά συνελήφθη, ισχυρίστηκε ότι είχε δολοφονήσει τον πρόεδρο Τζον Φ. Κένεντι το 1963. Ο ισχυρισμός τράβηξε την προσοχή των μέσων ενημέρωσης, αλλά δεν τεκμηριώθηκε και οι ερευνητές δεν επιβεβαίωσαν ότι βρισκόταν ανάμεσα στους υπόπτους που είχαν εξεταστεί τότε.

Ο Χάρελσον είχε τη φήμη ανθρώπου που καυχιόταν για εγκλήματα, πραγματικά ή φανταστικά, γεγονός που έκανε δύσκολο τον διαχωρισμό ανάμεσα στις ομολογίες του και στην αλήθεια.

Ο γιος που προσπάθησε να τον βγάλει από τη φυλακή

Ο Γούντι Χάρελσον έμαθε για το εγκληματικό παρελθόν του πατέρα του όταν ήταν περίπου 11 ή 12 ετών, ακούγοντας ειδήσεις στο ραδιόφωνο του αυτοκινήτου. Η αναφορά στον Τσαρλς Β. Χάρελσον και στη δίκη του για φόνο τον έκανε να συνειδητοποιήσει ότι ο άνθρωπος για τον οποίο μιλούσαν ήταν ο δικός του πατέρας.

Οι γονείς του είχαν χωρίσει όταν εκείνος ήταν μικρός και ο Τσαρλς δεν αποτελούσε σταθερή παρουσία στη ζωή του. Παρ’ όλα αυτά, η σχέση τους δεν διακόπηκε οριστικά.

Ο ηθοποιός χρηματοδότησε προσπάθειες για την ανατροπή της καταδίκης του πατέρα του, δαπανώντας, σύμφωνα με δικές του αναφορές, εκατομμύρια δολάρια. Προσπάθησε για χρόνια να εξασφαλίσει νέα δίκη, χωρίς αποτέλεσμα.

«Δεν ξέρω αν του άξιζε νέα δίκη. Ήμουν απλώς ένας γιος που προσπαθούσε να βοηθήσει τον πατέρα του», έχει δηλώσει.

Ο ίδιος ο Χάρελσον αρνιόταν ότι δολοφόνησε τον δικαστή Γουντ, παρά την καταδίκη του. Ο αδελφός του Γούντι, Μπρετ, έχει επίσης εκφράσει αμφιβολίες για την ενοχή του, υποστηρίζοντας ότι η πολιτεία ίσως βρήκε στο πρόσωπό του τον ευκολότερο ύποπτο για να καταδικάσει. Αυτές οι απόψεις, ωστόσο, δεν αλλάζουν το γεγονός ότι η καταδίκη του παρέμεινε σε ισχύ.

Ο Τσαρλς Χάρελσον πέθανε στις 15 Μαρτίου 2007, σε ηλικία 68 ετών, στη φυλακή υψίστης ασφαλείας ADX Florence του Κολοράντο, όπου είχε μεταφερθεί μετά την εμπλοκή του σε απόπειρα απόδρασης το 1995.

Η ιστορία του παραμένει ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στη ζωή του διάσημου γιου του. Και ενώ ο Γούντι Χάρελσον έχει καταφέρει να χτίσει μια λαμπρή καριέρα στο Χόλιγουντ, το ερώτημα που γεννήθηκε στις ελληνικές διακοπές με τον Μάθιου ΜακΚόναχι εξακολουθεί να αιωρείται: θα αποκαλύψει ποτέ ένα τεστ DNA αν οι δύο φίλοι συνδέονται τελικά και με δεσμούς αίματος;

Με πληροφορίες από: History / Τshaonline.org / https://www.CBSnews