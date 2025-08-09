Ο πρόεδρος Πούτιν απένειμε στον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ την ανώτερη τιμιτική διάκριση στη Ρωσία προκειμένου να το μεταβιβάσει σε μία ανώτερη αξιωματούχο της CIA, ο γιος της οποίας σκοτώθηκε πολεμώντας για τη Ρωσία στην Ουκρανία.

Ο Πούτιν απένειμε τον Τάγμα του Λένιν στον Στιβ Γουίτκοφ κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Μόσχα αυτή την εβδομάδα για να συζητήσει ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο αμερικανικό δίκτυο CBS.

Ο Μάικλ Γκλος, 21 ετών, ο οποίος σκοτώθηκε στην Ουκρανία πέρυσι, ήταν γιος της Τζουλιάνα Γκαλίνα, αναπληρώτριας διευθύντριας της CIA για την ψηφιακή καινοτομία.

Οι αναφορές για τo παράσημο εμφανίστηκαν καθώς επιβεβαιώθηκε ότι ο Τραμπ και ο Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα την επόμενη Παρασκευή για να συζητήσουν το μέλλον του πολέμου στην Ουκρανία.

Trump's "Reagan's" envoy Steve Witkoff received the Order of Lenin from Putin, to pass it to Juliane Gallina, whose son, Michael Gloss, was fighting for russia, and was killed in Ukraine in 2024.



Gallina is the CIA's deputy director for digital innovation in the US. Ouch. 🫠🥃 https://t.co/FbZ8hcWWH4 pic.twitter.com/U1Rw1Y5XaQ — Харківська Нишпорка (@ne_vluchiv) August 9, 2025

Ούτε το Κρεμλίνο ούτε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών έχουν αναγνωρίσει δημοσίως την απονομή του Τάγματος του Λένιν στον Γκλος.

Το Τάγμα του Λένιν το οποίο δημιουργήθηκε για να τιμήσει τον ηγέτη της Οκτωβριανής Επανάστασης, τον Βλαντιμίρ Λένιν, ήταν το ανώτερο παράσημο στην Σοβιετική Ένωση. Απονεμόταν σε: πολίτες, για τις εξαιρετικές τους υπηρεσίες που παρέχουν στο κράτος. σε μέλη των ένοπλων δυνάμεων για την υποδειγματική τους εξυπηρέτηση.

Δεν είναι σαφές τι απέγινε με το παράσημο. Ο Λευκός Οίκος, η CIA και ο Γουίτκοφ δεν απάντησαν σε αιτήματα για σχόλια.

Ο θάνατος του Γκλος εμφανίστηκε για πρώτη φορά σε ρωσικά μέσα ενημέρωσης τον Απρίλιο.

Πηγή: BBC