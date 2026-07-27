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Ο Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε κατά την διάρκεια συνάντησης με στρατιωτικούς του Ρωσικού Ναυτικού ότι η Ουκρανία θα χάσει τα δυτικά της εδάφη αργά ή γρήγορα.

«Είμαι πεπεισμένος ότι αργά ή γρήγορα η Ουκρανία θα χάσει αυτά τα δυτικά εδάφη, εδάφη που κάποτε ανήκαν στην Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Ρουμανία. Ίσως αυτό να μην συμβεί αύριο ή μεθαύριο. Μπορεί να χρειαστεί ένας χρόνος, δύο χρόνια, 10 χρόνια ή 15 χρόνια, αλλά η ιστορία τελικά θα βάλει τα πράγματα στη θέση τους», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος.

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Ο Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία ήταν ο μόνος εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, αλλά το Κίεβο αποφάσισε να θεωρήσει τη Μόσχα εχθρό. «Υπήρχε μόνο ένας εγγυητής της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Αυτή ήταν η Ρωσία. Αλλά αποφάσισαν ότι ήταν απαραίτητο, δυνατό και συμφέρον για αυτούς να κηρύξουν τη Ρωσία εχθρό», είπε χαρακτηριστικά.