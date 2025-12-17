Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ισχυρίστηκε ότι η ισραηλινοαμερικανίδα Μίριαμ Άντελσον του πρόσφερε 250 εκατομμύρια δολάρια για να διεκδικήσει μια τρίτη θητεία το 2028 — μια ιδέα που έχει επανειλημμένα θίξει ο ίδιος μολονότι του απαγορεύεται βάσει συντάγματος.

Σε δεξίωση για τη Χανουκά στο Λευκό Οίκο την Τρίτη το βράδυ, ο Τραμπ μίλησε με ενθουσιασμό για την Άντελσον πριν την καλέσει στη σκηνή.

Advertisement

Advertisement

«Η Μίριαμ έδωσε στην εκστρατεία μου έμμεσα και άμεσα 250 εκατομμύρια δολάρια, ήταν η νούμερο ένα δωρήτρια», είπε ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος σε ένα πλήθος ανθρώπων στην Ανατολική Αίθουσα. «Όταν κάποιος σου δίνει 250 εκατομμύρια δολάρια, νομίζω ότι πρέπει να της δώσουμε την ευκαιρία να πει ένα γεια».

Η Άντελσον — που ήταν παντρεμένη με τον δισεκατομμυριούχο Σέλντον Άντελσον μέχρι το θάνατό του το 2021 — στάθηκε πίσω από το βήμα και αποκάλυψε ότι μόλις είχε συναντηθεί με τον Άλαν Ντέρσοβιτς, καθηγητή της Νομικής Σχολής του Χάρβαρντ που διετέλεσε δικηγόρος του Τζέφρι Έπσταϊν.

Ισχυρίστηκε ότι είχε μιλήσει με τον Ντέρσοβιτς «για τέσσερα ακόμη χρόνια», πριν προσθέσει: «Λέω Άλαν, συμφωνώ μαζί σου, οπότε μπορούμε να το κάνουμε!»

Το πλήθος ξέσπασε σε συνθήματα «Άλλα τέσσερα χρόνια», ενώ η Άντελσον έσκυψε για να μιλήσει στον 79χρονο πρόεδρο.

« Μου Είπε: «Σκέψου το, θα σου δώσω άλλα 250 εκατομμύρια δολάρια»», ανακοίνωσε ο Τραμπ στο κοινό.

«Θα τα δώσω», επιβεβαίωσε γρήγορα η Άντελσον.

Advertisement

Trump: "Miriam Adelson…gave my campaign, indirectly and directly, $250 million — she was number one. When someone can you $250 million, I think that we should give her the opportunity to say hello. And Miriam, make it quick, be cause $250 million is not what it used to be." pic.twitter.com/U8NWajD1TV — The Bulwark (@BulwarkOnline) December 17, 2025

H Αντελσον και ο μακαρίτης συζυγός της υποστήριζαν εδώ και καιρό την κυβέρνηση Τραμπ να ακολουθήσει μια φιλοϊσραηλινή πολιτική. Κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του, ο Σέλντον Aντελσον προέτρεψε τον πρόεδρο να μεταφέρει την αμερικανική πρεσβεία στην Ιερουσαλήμ, ενώ αργότερα η Mίριαμ Aντελσον πίεσε τον Τραμπ να υποστηρίξει δημοσίως την προσάρτηση της Δυτικής Όχθης από το Ισραήλ, σύμφωνα με την εφημερίδα Haaretz.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα υπαινιχθεί ότι θα ήθελε να ξανακατέβει στις εκλογές το 2028, παρόλο που το Σύνταγμα που απαγορεύει στους προέδρους να υπηρετούν περισσότερες από δύο θητείες.

Advertisement

Τον Μάρτιο, δήλωσε στο NBC News ότι «δεν αστειεύεται» σχετικά με την υποψηφιότητά του για τρίτη θητεία, προσθέτοντας: «Πολλοί θέλουν να το κάνω».

Και, κατά τη διάρκεια μιας συνάντησης με τους Δημοκρατικούς του Κογκρέσου, καπέλα με το σύνθημα «Tραμπ 2028» τοποθετήθηκαν στο γραφείο Resolute Desk, όπως δήλωσε τον Οκτώβριο ο ηγέτης της μειοψηφίας στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Χακίμ Τζέφρις.

Πιο πρόσφατα, έστειλε μικτά μηνύματα σχετικά με την υποψηφιότητά του για τρίτη θητεία.

Advertisement

«Θα ήθελα πολύ να το κάνω. Έχω τα καλύτερα ποσοστά που είχα ποτέ», δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Air Force One τον Οκτώβριο, όταν ρωτήθηκε για την υποψηφιότητά του. Αλλά, στη συνέχεια, είπε ότι η υποψηφιότητα το 2028 θα ήταν «υπερβολικά χαριτωμένη» και «δεν θα ήταν σωστό».

Όταν ρωτήθηκε ευθέως αν δεν αποκλείει μια τρίτη θητεία, ο Τραμπ απάντησε: «Δεν το αποκλείω; Εννοώ, θα πρέπει να μου το πείτε εσείς».

Advertisement