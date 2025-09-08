Ευρωπαίοι ηγέτες θα επισκεφθούν τις Ηνωμένες Πολιτείες τη Δευτέρα ή την Τρίτη για να συζητήσουν τρόπους τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ πρόσθεσε ότι θα μιλήσει επίσης πρόεδρο της Ρωσίας Βλαντιμίρ Πούτιν «σύντομα», ενώ παράλληλα έστειλε το μήνυμα ότι η κυβέρνησή του είναι έτοιμη να προχωρήσει σε μια δεύτερη φάση κυρώσεων κατά της Μόσχας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι οι κυρώσεις ήταν η «σωστή ιδέα» και ενθάρρυνε τα ευρωπαϊκά έθνη να σταματήσουν να αγοράζουν ρωσική ενέργεια.

Οι εξελίξεις αυτές έρχονται καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε τον σφοδρότερο αεροπορικό βομβαρδισμό στην Ουκρανία μέχρι στιγμής χτυπώντας το κύριο κυβερνητικό κτίριο Ουκρανίας στο Κίεβο για πρώτη φορά. Μετά την επίθεση, κατά την οποία η Ρωσία εκτόξευσε τουλάχιστον 810 drones και 13 πυραύλους στην ο Τραμπ δήλωσε ότι «δεν ήταν ευχαριστημένος με την όλη κατάσταση».

«Ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες θα έρθουν στη χώρα μας τη Δευτέρα ή την Τρίτη ξεχωριστά», δήλωσε ο Τραμπ. Δεν ήταν σαφές σε ποιον αναφερόταν ο Τραμπ, όπως επισημαίνει το BBC.

Η Ρωσία έχει εντείνει τις επιθέσεις στην Ουκρανία από τότε που ο Τραμπ και ο Πούτιν πραγματοποίησαν σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα τον περασμένο μήνα.

Μιλώντας στο ABC News, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι αγορά ρωσικού πετρελαίου και φυσικού αερίου από τους Ευρωπαίους εταίρους «δεν είναι δίκαιη». Πρόσθεσε: «Πρέπει να σταματήσουμε να [αγοράζουμε] οποιοδήποτε είδος ενέργειας από τη Ρωσία, δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοιες συμφωνίες με τη Ρωσία. Δεν μπορούμε να έχουμε τέτοιες συμφωνίες αν θέλουμε να τους σταματήσουμε».

Ο Ζελένσκι χαιρέτισε επίσης τα σχέδια του Τραμπ να επιβάλει δευτερογενείς δασμούς σε χώρες που εμπορεύονται με τη Ρωσία – με στόχο την αποδυνάμωση της ικανότητας της Μόσχας να χρηματοδοτήσει τον πόλεμο. «Νομίζω ότι η ιδέα να επιβληθούν δασμοί στις χώρες που συνεχίζουν να συνάπτουν συμφωνίες με τη Ρωσία, ότι είναι η σωστή ιδέα», είπε.

Η Ρωσία έχει πουλήσει περίπου 985 δισεκατομμύρια δολάρια πετρελαίου και φυσικού αερίου από τότε που ξεκίνησε η πλήρης εισβολή της στην Ουκρανία τον Μάρτιο του 2022, σύμφωνα με το think tank Center for Research on Energy and Clean Air.

Οι μεγαλύτεροι αγοραστές ήταν η Κίνα και η Ινδία. Η ΕΕ έχει μειώσει δραματικά – αλλά όχι εντελώς – τις αγορές ρωσικής ενέργειας. Τον Ιούνιο, οι Βρυξέλλες παρουσίασαν σχέδια για τον τερματισμό όλων των αγορών έως το 2027. Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ επέβαλαν δασμούς 50% σε αγαθά από την Ινδία ως τιμωρία για τη συνέχιση της αγοράς ρωσικού πετρελαίου. Η ινδική κυβέρνηση δήλωσε ότι θα συνεχίσει να επιδιώκει την «καλύτερη συμφωνία» για την αγορά πετρελαίου για τα οικονομικά συμφέροντα του πληθυσμού της. Και σε συνάντηση στο Πεκίνο την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία δήλωσε ότι θα αυξήσει τις προμήθειες φυσικού αερίου στην Κίνα. Η παρέμβαση του Ζελένσκι έρχεται καθώς η ομάδα OPEC+ των χωρών παραγωγής πετρελαίου, στην οποία περιλαμβάνεται η Ρωσία, συμφώνησε εκ νέου να αυξήσει την παραγωγή, μια κίνηση που θα ασκήσει καθοδική πίεση στις τιμές του πετρελαίου.