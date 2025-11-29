Σημαντική κινητικότητα καταγράφεται στη διπλωματική σκακιέρα γύρω από την ουκρανική κρίση, μετά την παρουσίαση ενός νέου σχεδίου 28 σημείων από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο τον τερματισμό της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Οι ουκρανικές διαπραγματευτικές ομάδες, υπό την ηγεσία του πρώην υπουργού Άμυνας Ρουστέμ Ουμέροφ, αναμένεται να φτάσουν στις Ηνωμένες Πολιτείες το βράδυ για κρίσιμες συνομιλίες. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, την Κυριακή οι Ουκρανοί αξιωματούχοι θα συναντηθούν στη Φλόριντα με τον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ενώ θα συμμετάσχει και ο γαμπρός του Αμερικανού προέδρου, Τζάρεντ Κούσνερ.

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ώρες μετά την δήλωση του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η χώρα του στέλνει διαπραγματευτές στην Ουάσινγκτον με στόχο μια «αξιοπρεπή ειρήνη» και την επίτευξη ταχύτερου τερματισμού του πολέμου που ξεκίνησε από τη Ρωσία το 2022. Ο Ζελένσκι τόνισε μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X ότι η αποστολή των διαπραγματευτών είναι να αξιολογήσουν και να προχωρήσουν γρήγορα σε ουσιαστικά βήματα για την επίλυση της σύγκρουσης.

Η αποστολή των Ουκρανών διπλωματών πραγματοποιείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη συγκυρία, καθώς οι πολιτικές αναταράξεις στο Κίεβο εντείνονται μετά την αποπομπή του στενού συνεργάτη του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ, λόγω υποθέσεων διαφθοράς. Η εξέλιξη αυτή προσθέτει πίεση στην κυβέρνηση, τη στιγμή που η Ουκρανία καλείται να διαπραγματευτεί με σθένος και αποτελεσματικότητα τόσο με τις ΗΠΑ όσο και με τη Ρωσία.

Μετά την παραίτηση του Γερμάκ, ο Ζελένσκι όρισε τον Ρουστέμ Ουμέροφ επικεφαλής της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Ο Ουμέροφ, εκτός από το γεγονός ότι υπήρξε υπουργός Άμυνας, κατέχει και τη θέση του γραμματέα του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας. Παρά τις αναφορές που συνδέουν το όνομά του με έρευνες διαφθοράς, ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε ανάμιξη. Στο παρελθόν, ο Ουμέροφ είχε αναλάβει διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά, με αποτελέσματα που περιελάμβαναν ανταλλαγές αιχμαλώτων και μεταφορά σορών στρατιωτών που έπεσαν στον πόλεμο.

Η επικείμενη επίσκεψη στις ΗΠΑ θεωρείται κρίσιμη για την ουκρανική πλευρά, καθώς όλοι οι εμπλεκόμενοι αναζητούν τρόπους να προωθήσουν ειρηνευτικές λύσεις, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα τη σταθερότητα και τα συμφέροντα της Ουκρανίας.