Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται μετά από αμερικανικά πλήγματα στο νησί Λαράκ κατά ιρανικών εκτοξευτήρων πυραύλων.

Η αμερικανική Κεντρική Διοίκηση χαρακτήρισε την επιχείρηση ακριβή και αναγκαία για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν απώλειες από το πλήγμα και προειδοποίησαν για επικείμενα αντίποινα κατά των αμερικανικών δυνάμεων.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δημοσίευσε βίντεο τεχνητής νοημοσύνης που απεικονίζει βομβαρδισμό στο νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο για τις ιρανικές πετρελαϊκές εξαγωγές.

Η ενέργεια αυτή προκαλεί ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση της σύγκρουσης με πιθανές επιπτώσεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας.

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Νέα φωτιά στη Μέση Ανατολή ανάβει η αντιπαράθεση ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, μετά τον νέο γύρο έντασης που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής, έπειτα από περίπου έναν μήνα σχετικής ηρεμίας.

Λίγες ώρες μετά τα αμερικανικά πλήγματα στο ιρανικό νησί Λαράκ, κοντά στα στρατηγικής σημασίας Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ επανήλθε με μια ιδιαίτερα προκλητική ανάρτηση στο Truth Social, ανεβάζοντας εκ νέου στο προσκήνιο το νησί Χαργκ.

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Το Χαργκ αποτελεί κομβικό σημείο για τις πετρελαϊκές εξαγωγές του Ιράν και, στο βίντεο που δημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος, εμφανίζεται να δέχεται σφοδρούς βομβαρδισμούς. Πρόκειται για βίντεο που έχει δημιουργηθεί με τεχνητή νοημοσύνη, ενώ ο Τραμπ συνόδευσε την ανάρτηση με τη χαρακτηριστική φράση: «Το νησί Χαργκ ανατινάζεται σε κομμάτια».

Η νέα παρέμβαση του Αμερικανού προέδρου έρχεται λίγες ώρες μετά την ανακοίνωση της αμερικανικής Κεντρικής Διοίκησης (CENTCOM) για περιορισμένα πλήγματα στο Λαράκ. Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, στόχος ήταν δύο ιρανικοί εκτοξευτήρες, ενώ μέλη των Φρουρών της Επανάστασης φέρεται να είχαν εντοπιστεί να προετοιμάζονται για την εκτόξευση πυραύλων που θα έφεραν θαλάσσιες νάρκες με κατεύθυνση τα Στενά του Ορμούζ.

BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.



The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026

Η CENTCOM υποστήριξε ότι η επιχείρηση ήταν «περιορισμένη και ακριβής» και πραγματοποιήθηκε εναντίον δυνάμεων των Φρουρών της Επανάστασης, οι οποίες, σύμφωνα με την αμερικανική εκδοχή, αποτελούσαν άμεση απειλή για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

«Το Ιράν δημιούργησε την απειλή και ο αμερικανικός στρατός την εξουδετέρωσε», ανέφερε η αμερικανική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι στόχος ήταν η προστασία των πολιτών ναυτικών, της εμπορικής ναυτιλίας και της απρόσκοπτης ροής του παγκόσμιου εμπορίου.

Από την πλευρά τους, οι Φρουροί της Επανάστασης επιβεβαίωσαν ότι τα αμερικανικά πλήγματα προκάλεσαν «θανάτους και τραυματισμούς», χωρίς ωστόσο να δώσουν συγκεκριμένο απολογισμό. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

Η αναφορά του Τραμπ στο Χαργκ, σε συνδυασμό με τη δημοσιοποίηση του βίντεο ΑΙ, προκαλεί νέες ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση, καθώς οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια εναντίον της περιοχής θα μπορούσε να επηρεάσει άμεσα τις εξαγωγές πετρελαίου του Ιράν και να αυξήσει την ένταση γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, από όπου διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής ναυτιλίας.