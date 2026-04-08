Ο πρώην διευθυντής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζο Κεντ, προειδοποίησε την Τετάρτη ότι το Ισραήλ ενδέχεται να επιχειρήσει να «υπονομεύσει» την εκεχειρία δύο εβδομάδων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Κάλεσε την Ουάσιγκτον να αρχίσει να αποσύρει στοιχεία στρατιωτικής στήριξης προς το Ισραήλ, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο να υπονομευτεί η ειρήνη που επιδιώκει να πετύχει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Advertisement

Advertisement

«Απολύτως απαραίτητο» να διασφαλιστεί ότι δεν θα σαμποταριστεί η συμφωνία

Ο Κεντ διατύπωσε την προειδοποίηση σε βίντεο που ανάρτησε στο X, χαιρετίζοντας την εκεχειρία αλλά ζητώντας άμεση δράση για τον περιορισμό του Ισραήλ.

To ensure the ceasefire is successful we must first ensure that we restrain the Israelis. pic.twitter.com/lW2P6DV214 April 7, 2026

«Είναι απολύτως απαραίτητο να διασφαλίσουμε ότι οι Ισραηλινοί δεν θα σαμποτάρουν αυτή τη δίμηνη εκεχειρία ή τελικά τη μόνιμη ειρήνη που προσπαθούμε να πετύχουμε με τους Ιρανούς», ανέφερε.

«Βρισκόμαστε κοντά στο να μπορέσει να ανοίξει ξανά το Στενό του Ορμούζ, ώστε να επανέλθει η παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία και το εμπόριο. Το τελευταίο που χρειαζόμαστε είναι το Ισραήλ να κάνει ό,τι έχει κάνει σε προηγούμενες διαπραγματεύσεις, να στοχοποιεί διαπραγματευτές ή να πραγματοποιεί επιθέσεις που κλιμακώνουν τη σύγκρουση», πρόσθεσε.

«Να αρχίσει η απόσυρση στρατιωτικής στήριξης»

Ο Κεντ υποστήριξε ότι ο περιορισμός του Ισραήλ απαιτεί συγκεκριμένες ενέργειες και όχι απλές διαβεβαιώσεις.

«Για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να συγκρατήσουμε το Ισραήλ, πρέπει να αρχίσουμε να αφαιρούμε στοιχεία της στρατιωτικής στήριξης που του παρέχουμε», δήλωσε.

Advertisement

«Πρέπει να τους στερήσουμε αρκετά ώστε να μην μπορούν να περάσουν σε επιθετικές ενέργειες, ώστε να χρησιμοποιούν τις στρατιωτικές δυνατότητες που τους παρέχουμε —και αυτές που διαθέτουν— αποκλειστικά για την άμυνα της χώρας τους και όχι για επιθετικές επιχειρήσεις εντός του Ιράν», σημείωσε.

Ο ίδιος χαρακτήρισε το μέτρο «απολύτως κρίσιμο», προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ δεν μπορούν απλώς να βασιστούν στη δέσμευση του Ισραήλ ότι θα τηρήσει την εκεχειρία.

«Έχουν πολύ κακό ιστορικό στην τήρηση τέτοιων συμφωνιών», είπε.

Advertisement

Διαφορετικοί στρατηγικοί στόχοι

Ο Κεντ εκτίμησε ότι οι στρατηγικοί στόχοι του Ισραήλ διαφέρουν ουσιαστικά από εκείνους των ΗΠΑ.

«Το Ισραήλ έχει διαφορετικό στρατηγικό στόχο από εμάς. Η δική μας προσπάθεια για επίτευξη συμφωνίας με την ιρανική κυβέρνηση έρχεται σε αντίθεση με τον ισραηλινό στόχο της πλήρους ανατροπής αυτού του καθεστώτος», ανέφερε.

«Το Ισραήλ θα μπορούσε να υπονομεύσει οποιαδήποτε ειρήνη προσπαθεί να επιτύχει ο πρόεδρος Τραμπ. Πρέπει να το έχουμε αυτό υπόψη», πρόσθεσε.

Advertisement

Παράλληλα, αξιολόγησε συνολικά τη στρατιωτική στρατηγική, λέγοντας ότι «ουσιαστικά, κάθε στρατιωτική ενέργεια που έχουμε κάνει έχει ενισχύσει το καθεστώς, ενώ έχει συμβάλει στην αποσταθεροποίηση ολόκληρης της περιοχής και έχει πλήξει την ασφάλεια του ελεύθερου εμπορίου ενέργειας, πετρελαίου και φυσικού αερίου που διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ».

Ο Κεντ παραιτήθηκε από τη θέση του τον περασμένο μήνα, αφού εξέφρασε δημόσια την αντίθεσή του στον πόλεμο με το Ιράν, υποστηρίζοντας ότι η χώρα δεν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Advertisement