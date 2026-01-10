Οι ιρανικές αρχές δήλωσαν το Σάββατο ότι ενδέχεται να εντείνουν την καταστολή των μεγαλύτερων αντικυβερνητικών διαδηλώσεων των τελευταίων ετών, με την Επαναστατική Φρουρά να αποδίδει την ευθύνη για τις αναταραχές σε τρομοκράτες και να δεσμεύεται να προστατεύσει το κυβερνητικό σύστημα.

Μια μέρα μετά την έκδοση νέας προειδοποίησης από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να παρέμβουν, υπήρξαν νέες αναφορές για βίαια επεισόδια σε ολόκληρη τη χώρα, αν και η διακοπή του διαδικτύου δυσχέρανε την εκτίμηση της πλήρους έκτασης των αναταραχών.

Ο εξόριστος γιος του τελευταίου σάχη του Ιράν, ο οποίος έχει αναδειχθεί σε εξέχουσα φωνή της κατακερματισμένης αντιπολίτευσης, έκανε την πιο έντονη έκκληση μέχρι στιγμής για την επέκταση των διαδηλώσεων σε εξέγερση με στόχο την ανατροπή των κληρικών ηγετών.

Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένα δημοτικό κτίριο πυρπολήθηκε στο Καράτζ, δυτικά της Τεχεράνης, και κατηγόρησαν τους «ταραξίες». Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε πλάνα από τις κηδείες μελών των δυνάμεων ασφαλείας που, όπως ανέφερε, σκοτώθηκαν σε διαμαρτυρίες στις πόλεις Σιράζ, Κουμ και Χαμεντάν.

Πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν μεγάλες συγκεντρώσεις ανθρώπων στην Τεχεράνη και φωτιές που άναβαν στους δρόμους τη νύχτα.

Esto es hermoso, emocionante.



En pleno centro de Teherán, la capital de Irán, las mujeres se están quitando los velos y los prenden fuego. Todo un símbolo de liberación.



La mayor revolución femenina del siglo XXI está ocurriendo frente a nuestros ojos ahora mismo. pic.twitter.com/4e5RduFLTd — Agustín Antonetti (@agusantonetti) January 9, 2026

Σε ένα βίντεο που δείχνει μια νυχτερινή διαμαρτυρία στην περιοχή Σααντατάμπαντ της Τεχεράνης, ακούγεται ένας άνδρας να λέει ότι το πλήθος είχε καταλάβει την περιοχή.

«Το πλήθος έρχεται. «Θάνατος στον δικτάτορα», «Θάνατος στον Χαμενεΐ»», είπε, αναφερόμενος στον ανώτατο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ. Το Reuters επαλήθευσε τις τοποθεσίες των βίντεο.

⚠️ URGENT ⚠️



Cette nuit les Iraniens ont incendié la mosquée Al-Rasool à Téhéran.



Ils scandent : « mort à la République islamique ! Mort au dictateur ! »



La gauche française reste muette de peur de perdre un seul électeur musulman. pic.twitter.com/FX5M3pOAHu — Jean MESSIHA (@JeanMessiha) January 10, 2026

Από τις 28 Δεκεμβρίου, διαμαρτυρίες έχουν εξαπλωθεί σε ολόκληρο το Ιράν, αρχικά ως αντίδραση στον εκρηκτικό πληθωρισμό, αλλά γρήγορα απέκτησαν πολιτικό χαρακτήρα, με τους διαδηλωτές να απαιτούν το τέλος της κληρικής διακυβέρνησης. Οι αρχές κατηγορούν τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι υποκίνησαν τις αναταραχές.

Η ιρανική οργάνωση για τα ανθρώπινα δικαιώματα HRANA αναφέρει ότι τουλάχιστον 50 διαδηλωτές και 15 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας έχουν σκοτωθεί, ενώ περίπου 2.300 έχουν συλληφθεί.

Οι Επαναστατικές Φρουρές κηρύσσουν την ασφάλεια «κόκκινη γραμμή»

Ένας μάρτυρας στο δυτικό Ιράν, με τον οποίο επικοινωνήσε το Reuters τηλεφωνικά, είπε ότι οι Φρουροί της Επανάστασης (IRGC) είχαν αναπτυχθεί και άνοιξαν πυρ στην περιοχή από την οποία μιλούσε ο μάρτυρας, ο οποίος αρνήθηκε να κατονομαστεί για λόγους ασφαλείας.

Το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim ανέφερε τη σύλληψη 100 «οπλισμένων ταραχοποιών» στην πόλη Baharestan κοντά στην Τεχεράνη.

Σε δήλωση που μεταδόθηκε από την κρατική τηλεόραση, η IRGC – μια ελίτ δύναμη που έχει καταστείλει προηγούμενες αναταραχές – κατηγόρησε «τρομοκράτες» ότι στόχευσαν στρατιωτικές βάσεις και βάσεις των δυνάμεων επιβολής του νόμου τις τελευταίες δύο νύχτες. Ανέφερε ότι αρκετοί πολίτες και μέλη των δυνάμεων ασφαλείας είχαν σκοτωθεί και ότι δημόσια και ιδιωτική περιουσία είχε πυρποληθεί.

Η διαφύλαξη των επιτευγμάτων της ισλαμικής επανάστασης και η διατήρηση της ασφάλειας ήταν «κόκκινη γραμμή», πρόσθεσε.

Ο τακτικός στρατός εξέδωσε επίσης δήλωση στην οποία ανέφερε ότι θα «προστατεύσει και θα διαφυλάξει τα εθνικά συμφέροντα, τη στρατηγική υποδομή της χώρας και τη δημόσια περιουσία».

«Καταλάβετε κέντρα πόλεων» λέει ο γιος του σάχη, Ρεζά Παχλαβί

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στο X, ο 65χρονος Ρεζά Παχλάβι, ο οποίος ζει στις ΗΠΑ και ο πατέρας του ανατράπηκε ως σάχης του Ιράν στην επανάσταση του 1979, δήλωσε ότι η Ισλαμική Δημοκρατία θα «υποκύψει». Κάλεσε τον λαό να καταλάβει τα κέντρα των πόλεών τους και είπε ότι ετοιμάζεται να επιστρέψει σύντομα στο Ιράν.

«Ο στόχος μας δεν είναι πλέον απλώς να βγούμε στους δρόμους. Ο στόχος είναι να προετοιμαστούμε να καταλάβουμε τα κέντρα των πόλεων και να τα κρατήσουμε», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι δεν είχε την πρόθεση να συναντήσει τον Παχλάβι, δείχνοντας ότι περίμενε να δει πώς θα εξελιχθεί η κρίση πριν υποστηρίξει έναν ηγέτη της αντιπολίτευσης.

Οι ηγέτες του Ιράν έχουν αντιμετωπίσει επανειλημμένες περιόδους αναταραχής, συμπεριλαμβανομένων των φοιτητικών διαδηλώσεων το 1999, των διαμαρτυριών για τις αμφισβητούμενες εκλογές το 2009, των διαμαρτυριών για τις οικονομικές δυσκολίες το 2019 και των διαμαρτυριών το 2022 για τον θάνατο υπό κράτηση μιας γυναίκας που κατηγορήθηκε για παραβίαση των κανόνων ενδυμασίας.

Ο Τραμπ, ο οποίος συνεργάστηκε με το Ισραήλ για να επιτεθεί στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν το περασμένο καλοκαίρι, προειδοποίησε την Τεχεράνη την περασμένη εβδομάδα ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους διαδηλωτές. Την Παρασκευή, δήλωσε: «Καλύτερα να μην αρχίσετε να πυροβολείτε, γιατί θα αρχίσουμε και εμείς να πυροβολούμε».

«Ελπίζω μόνο ότι οι διαδηλωτές στο Ιράν θα είναι ασφαλείς, γιατί αυτή τη στιγμή είναι ένα πολύ επικίνδυνο μέρος», πρόσθεσε.

Έχει επανειλημμένα συμπεριλάβει το Ιράν σε λίστες με μέρη όπου θα μπορούσε να παρέμβει στη συνέχεια, μετά την αποστολή στρατευμάτων για τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας πριν από μια εβδομάδα.

Ορισμένοι διαδηλωτές στους δρόμους φώναζαν συνθήματα υπέρ του Παχλάβι, όπως «Ζήτω ο Σάχ», αν και τα περισσότερα συνθήματα ζητούσαν το τέλος της εξουσίας των κληρικών ή απαιτούσαν δράση.